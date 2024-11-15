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Fantoci
Учёные разгадали тайну необычного глубоководного существа, обнаруженного в 2000 году
В отличие от своих сородичей, которые добывают пищу, соскребая её с морского дна специальным языкоподобным органом, B. caudactylus использует свой капюшон как ловушку для добычи.

В бездонных глубинах океана, где царит вечная темнота, в 2000 году ученые обнаружили невероятное существо, которое бросает вызов нашему пониманию морской жизни. Оно напоминало медузу, но явно не являлось ею. Предполагая, что перед ними новый вид моллюска, исследователи были озадачены: на глубине в четыре километра, в условиях экстремального давления и кромешной тьмы, подобные существа ранее не встречались. Главными особенностями странного существа были светящиеся органы пастельных оттенков и странные пальцеобразные отростки.

Спустя более два десятилетия ученым удалось определить происхождение этого существа в животном мире. Новый вид получил название Bathydevius caudactylus. Обитает он в «зоне полуночи» — на глубине от 1000 до 4000 метров, где солнечный свет полностью отсутствует. Исследователи из Института аквариума Монтерей-Бей (MBARI) в Калифорнии в недавнем выпуске Oceanographic Research Papers подтвердили, что это голожаберник — мягкотелый морской моллюск. Однако уникальность этого вида настолько велика, что его выделили в отдельное семейство.

Голожаберники славятся своими яркими окрасками и причудливыми формами, которые делают их похожими на сказочных существ. Bathydevius caudactylus, хотя и не обладает яркими неоновыми оттенками, как его сородичи, выделяется своей полупрозрачностью. Его органы имеют нежные цветовые акценты, а при угрозе он способен светиться благодаря биолюминесценции. При длительном наблюдении ученые заметили, как существо отделило один из своих светящихся «пальцев», чтобы отвлечь внимание хищника. Это редкое поведение подчеркивает его адаптацию к жизни на глубине.

Еще одной отличительной чертой B. caudactylus является способ охоты. В отличие от большинства моллюсков, которые соскабливают пищу с морского дна, это существо использует капюшон, чтобы захватывать добычу при движении. Молниеносно открывая и закрывая капюшон, оно довольно быстро передвигается в морских глубинах. Прозрачное тело делает его почти невидимым для хищников и жертв, что увеличивает шансы на выживание в суровых условиях глубин.

B. caudactylus использует биолюминесценцию для привлечения добычи.

Исследование Bathydevius caudactylus стало возможным благодаря современным технологиям. MBARI располагает одним из немногих дистанционно управляемых аппаратов (ROV), способных записывать высококачественные изображения биолюминесценции. Ученые вели наблюдение за этим существом более 150 раз, и в настоящее время анализируют собственные данные и других организаций. Без таких технологий этот удивительный вид мог бы остаться нераскрытой тайной.

По словам старшего научного сотрудника MBARI Стивена Хэддока, находка подчеркивает важность изучения глубоководных экосистем. «Обнаружение крупного, уникального и светящегося существа, принадлежащего к новому семейству, доказывает необходимость внедрения инноваций для изучения неизведанных уголков океана. Чем больше мы узнаем о глубинах, тем лучше мы сможем защищать их и принимать взвешенные решения в области морской политики».

Открытие Bathydevius caudactylus — это не только шаг вперед в понимании глубоководных экосистем, но и напоминание о том, насколько мало мы знаем о жизни на дне океана. Использование современных технологий позволяет заглянуть в эти темные уголки, раскрывая новые виды и их особенности. Возможно, это лишь начало великого путешествия в неизведанное.

#bathydevius caudactylus #голожаберник #морской моллюск
Источник: eurekalert.org
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