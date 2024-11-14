Несмотря на временные трудности, руководство X заявило о рекордном росте активности на платформе.

Социальная сеть X (ранее известная как Twitter) столкнулась с беспрецедентным оттоком пользователей сразу после Дня выборов в США. Несмотря на рекордный рост трафика сразу после голосования, платформа столкнулась с массовым уходом пользователей. Сложившаяся ситуация оказалась выгодой для конкурента Bluesky, число пользователей которого выросло до 15 миллионов по сравнению с 9 миллионами в сентябре.

Беспрецедентное количество пользователей платформы X удалили свои аккаунты 6 ноября, предположительно из-за неприятия Илона Маска и его открытой поддержки Дональда Трампа, который накануне выиграл выборы.

Эти данные предоставлены аналитической компанией Similarweb, которая сообщает, что 115 000 пользователей из США деактивировали свои аккаунты на сайте X после дня выборов. «Число основано на анализе посещений страницы подтверждения деактивации на x.com (ранее twitter.com), которую видят пользователи после подтверждения удаления аккаунта», — уточняют в компании.

Это стало крупнейшим спадом числа пользователей соцсети с момента, когда Маск официально стал её владельцем в октябре 2022 года. Тогда, по данным Similarweb, свои аккаунты закрыли 86 565 человек. Позже, 15 декабря 2023 года, еще 65 000 человек ушли с платформы после восстановления Маском аккаунта Алекса Джонса, известного распространением теорий заговора.

В ноябре 2022 года, с приходом Маска в Twitter, Similarweb зафиксировал отток более 200 000 пользователей за неделю. Однако в тот же период количество посещений страниц и создания новых аккаунтов увеличилось вчетверо.

На платформе X зафиксировано 46,5 миллиона посещений из США 6 ноября 2024 года — этот показатель превысил дневные рекорды за весь предыдущий год и был на 38% выше среднего уровня за последние месяцы, согласно данным Similarweb. Волна деактиваций не ограничилась США: по всему миру 6 ноября было закрыто более 281 600 аккаунтов платформы X.

Вероятно, поддержка Трампа со стороны Маска подтолкнула многих пользователей X искать другие соцсети. В среду Bluesky объявил, что число пользователей достигло 15 миллионов по сравнению с 9 миллионами в сентябре. По заявлению Bluesky, только за последнюю неделю на платформу присоединился 1 миллион новых пользователей.

Similarweb отмечает, что веб-трафик на Bluesky сразу после выборов даже превзошел трафик на Meta Threads, хотя Threads все еще лидирует по показателям использования мобильного приложения.

Основной вопрос заключается в том, сможет ли платформа X сохранить приток пользователей. В среду генеральный директор X Линда Яккарино написала: «Использование социальной сети X сейчас на рекордном уровне и продолжает расти».

В то же время Financial Times сообщает, что некоторые рекламодатели могут вернуться на платформу, стремясь наладить отношения с Маском и новой администрацией Трампа.

Накануне Трамп официально заявил, что Маск и бывший кандидат в президенты Вивек Рамасвами возглавят новое Министерство правительственной эффективности, задачей которого станет «сокращение бюрократии, отмена избыточных регуляций, сокращение ненужных расходов и реструктуризация федеральных агентств». Вопрос остается в том, как это повлияет на правительственные контракты, которыми обладают компании Маска.