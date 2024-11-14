Глава Xbox Фил Спенсер подтвердил, что Microsoft разрабатывает портативную консоль Xbox, и рассказал некоторые подробности о грядущем устройстве.

Игровое подразделение Microsoft раскрыло амбициозные планы по выходу на рынок портативных игровых консолей. Глава Xbox Фил Спенсер рассказал, что команда инженерного отдела разработала несколько прототипов портативной консоли и в настоящее время проводит тщательное исследование рынка, чтобы лучше понять потребности пользователей и окончательно сформировать концепцию нового устройства.

Спрос на портативные игровые устройства стремительно растет. В этом немалая заслуга технологий, которые стали достаточно производительными, чтобы обеспечить качественную графику и стабильную работу даже на компактных устройствах. Nintendo Switch стал первым популярным примером успешной портативной консоли, но его возможности несколько ограничены из-за устаревшего процессора ARM. В последние годы появились более производительные модели, такие как Steam Deck и другие игровые портативные ПК, чьи графические возможности приближены к уровню настольных систем. Руководство Microsoft видит потенциал этого рынка и планирует занять в нем первое место. В своем интервью Спенсер признался, что сам является большим поклонником портативных консолей, и подтвердил, что Microsoft активно работает над созданием собственной модели.

Пока проект находится на ранней стадии, и Microsoft не раскрывает ни технических характеристик, ни возможного названия устройства. Спенсер сообщил, что команда работает над несколькими прототипами и проводит тестирование устройств под различными нагрузками, чтобы принять взвешенные решения. Он отметил, что команда ставит цель привнести инновации, но планирует ориентироваться на потребности и ожидания игроков. «Мы стремимся к тому, чтобы наши разработки основывались на текущих потребностях и технологиях», — сказал Спенсер в интервью Bloomberg.

Важной задачей Microsoft в процессе подготовки к выпуску портативной Xbox является усовершенствование мобильного приложения Xbox, чтобы оно максимально эффективно работало на уже существующих портативных устройствах. Компания придает особое значение синхронизации игр и игрового процесса между различными платформами, что играет ключевую роль в экосистеме Game Pass. Кроме того, Microsoft планирует запуск собственного магазина мобильных приложений, который пока отложен из-за дополнительных рыночных исследований. Это отчасти связано с юридическими нюансами: пока суд приостановил антимонопольные меры против Google, касающиеся управления Play Store. Если ограничения на Google будут введены, Microsoft сможет с меньшими препятствиями запустить свой магазин.

Несмотря на то что Microsoft до сих пор выпускает популярные консоли Xbox Series X и S, по данным аналитиков, их продажи значительно уступают показателям Sony: с 2020 года PS5 разошлась тиражом более 50 миллионов экземпляров, тогда как продажи Xbox оцениваются ниже 30 миллионов. Microsoft признает, что сами по себе консоли не приносят значительной прибыли, и компания делает ставку на доход от игр. Однако, если игроки отдают предпочтение PlayStation, это снижает потенциал доходов Microsoft.

Поэтому компании нужно срочно пересмотреть свою стратегию и определить свое место на рынке аппаратного обеспечения. В плане программного обеспечения Xbox уже серьезно укрепила позиции благодаря недавним крупным приобретениям, включая Activision Blizzard. Теперь в распоряжении компании значительное количество эксклюзивного контента, который, как заверил Спенсер, может быть доступен и на других платформах. Но новых приобретений студий в ближайшее время ожидать не стоит, так как сейчас Microsoft сосредоточена на интеграции тысяч сотрудников Activision Blizzard.

Таким образом Microsoft готовится к большим изменениям в своем игровом подразделении, и портативная версия Xbox может стать началом этого нового этапа. Основываясь на исследовании рынка и ожидая идеального времени для запуска, компания стремится создать устройство, которое удовлетворит современные потребности игроков, обеспечивая при этом высокое качество и уникальный опыт.