Благодаря интерфейсу PCIe 5.0 x4 накопитель обеспечивает скорость последовательной записи до 12 ГБ/с и чтения до 5 ГБ/с.

Компания Micron представила новый твердотельный накопитель для корпоративных дата-центров, который ориентирован на задачи, связанные с искусственным интеллектом (ИИ). Инновационная модель Micron 6550 Ion объемом 60 ТБ не только обеспечивает высокую скорость работы, но и отличается высокой энергоэффективностью благодаря интерфейсу PCIe 5.0 x4 и компактному форм-фактору E3.S высотой всего 7 мм. Хотя основное предназначение новой модели — ИИ-нагрузки, Micron 6550 Ion также может использоваться для хранения данных в других сценариях, однако именно высокоскоростная работа с моделями искусственного интеллекта сегодня определяет развитие многих технологий и решений для дата-центров.

«Накопитель Micron 6550 Ion первым на рынке предлагает емкость 60 ТБ в форм-факторе E3.S и демонстрирует на 20% более высокую энергоэффективность по сравнению с конкурентами. Это по-настоящему прорывное решение для задач, требующих больших объемов хранения и высокой производительности, как в случае с ИИ,» — отмечает Альваро Толедо, вице-президент и генеральный менеджер подразделения корпоративных решений для хранения данных Micron.

Micron 6550 Ion обладает высокой скоростью последовательного чтения и записи — 12 ГБ/с и 5 ГБ/с соответственно. Такой показатель делает эту модель особенно ценной для ИИ-приложений, где активно задействованы операции ввода-вывода. Скорость случайного чтения достигает 1,6 млн операций ввода-вывода в секунду (KIOPS), что значительно повышает эффективность выполнения ресурсоемких задач, связанных с обработкой больших массивов данных. Кроме того, накопитель поддерживает один полный цикл случайной записи в день (RDWPD) для случайных записей размером 16 КБ, что является показателем высокой надежности устройства.

Ключевая особенность 6550 Ion заключается в ускоренном времени записи всего объема накопителя. Полная запись данных на диск занимает всего 3,4 часа, что заметно меньше по сравнению с большинством других моделей, для которых этот процесс может занимать более пяти часов.

Инженеры Micron уделили особое внимание оптимизации энергопотребления при разработке Micron 6550 Ion. Она достигает пиковой производительности при потреблении 25 Вт, но способна поддерживать высокую скорость и при мощности 20 Вт, обеспечивая 12 ГБ/с чтения. Это на 20% энергоэффективнее аналогичных решений, работающих при той же мощности. Накопитель также может работать при мощности 10 Вт, обеспечивая оптимальную производительность для задач с ограничениями по энергопотреблению. В режиме ожидания потребление устройства составляет всего 4 Вт, что снова на 20% ниже среднего уровня для SSD, где значение в режиме ожидания обычно составляет 5 Вт.

Форм-фактор E3.S в сочетании с объемом 61,44 ТБ позволяет существенно оптимизировать пространство в центрах обработки данных. Один серверный юнит 1U может вмещать до 1,2 ПБ (петабайта) данных, а с установкой 20 таких накопителей общий объем хранения в одном сервере составит 44,2 ПБ. Это не только позволяет сократить занимаемую площадь, но и повышает эффективность использования пространства в дата-центрах. Кроме E3.S, накопитель доступен и в других форм-факторах, таких как 2,5-дюймовый U.2 и E1.L, что делает его универсальным решением для различных требований корпоративной инфраструктуры.