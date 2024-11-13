Под отзыв попадают более 2400 электропикапов, выпущенных в период с ноября 2023 года по июль 2024 года.

Буквально с момента выхода на рынок футуристический электропикап Tesla Cybertruck оказался в центре внимания из-за многочисленных технических проблем. Несмотря на инновационный дизайн и высокие ожидания, автомобиль неоднократно отзывался для устранения различных неисправностей. На этот раз электрический пикап Tesla Cybertruck столкнулся с серьезной проблемой связанной с неисправностью в силовом инверторе, которая может привести к резкой потере тяги во время движения. Для справки, это уже шестой отзыв распиаренной модели за текущий год.

5 ноября 2024 года компания Илона Маска уведомила Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) о серьезной технической проблеме: в инверторе обнаружена неисправность, которая может привести к полной потере мощности привода. Это создает угрозу безопасности водителя, ведь на дороге электромобили, столкнувшиеся с такой ситуацией, могут оказаться в крайне опасной ситуации.

Проблема была выявлена еще в июле после того, как один из владельцев Cybertruck пожаловался на внезапное снижение мощности электромобиля. После трех месяцев расследования Tesla пришла к выводу, что неисправность связана с транзисторами MOSFET в инверторе привода. Это узкое место конструкции может привести к отключению привода, что делает невозможным продолжение движения.

Отзыву подлежат автомобили 2024 года выпуска с номерами инверторов 1802305, содержащие MOSFET с номером 1530063-2A-B. Эту информацию владельцам будет трудно проверить самостоятельно, но служба поддержки Tesla поможет определить, попадает ли ваш автомобиль под отзыв.

Всего под отзыв попадают около 2400 автомобилей, произведенных с 6 ноября 2023 года по 30 июля 2024 года. Это составляет лишь небольшую часть от общего числа проданных электромобилей Cybertruck, которое на данный момент превышает 11 600 единиц.

Tesla возьмет на себя все расходы по ремонту: владельцы получат уведомление по почте и смогут бесплатно заменить неисправный инвертор. Письма будут отправлены до января 2025 года, и владельцам не нужно будет платить за замену деталей.

Тем не менее, это уже шестой случай отзыва Cybertruck за год, что ставит под вопрос стабильность качества нового электромобиля. С момента его дебюта в ноябре прошлого года Cybertruck столкнулся с рядом других проблем. В числе прочих — жалобы на ржавчину кузова, проблемы с зарядным устройством и различные механические дефекты, такие как отсоединяющаяся накладка на педали акселератора.

Кроме того, ранее в этом году Cybertruck уже отзывался из-за неисправности в системе дворников (он оснащен всего одним), проблемы с задней камерой и ненадежными кузовными панелями, которые могут оторваться и попасть на дорогу.

Интерес к Cybertruck не угасает, несмотря на все эти проблемы: список желающих купить модель когда-то достигал более двух миллионов. Но теперь заказы можно делать без предварительного ожидания — если вы все еще хотите стать владельцем этой уникальной машины.