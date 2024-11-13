Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
40 лет назад были получены ошибочные данные об Уране и непригодных условиях для жизни
Ключевым фактором, который ввел ученых в заблуждение, стала солнечная буря, бушевавшая во время пролета "Вояджера-2".

Недавний анализ данных, собранных аппаратом «Вояджер-2» во время его пролета мимо Урана в 1986 году, привел астрономов к удивительным открытиям: возможно, этот ледяной гигант не так пуст и бесплоден, как считалось раньше. В отличие от других планет Солнечной системы, Уран и его спутники выглядели на тот момент безжизненными мирами. Однако почти 40 лет спустя астрономы пересмотрели события того памятного пролета. Они выяснили, что "Вояджер-2" оказался над Ураном как раз во время мощной солнечной бури, что исказило реальную картину магнитного поля ледяного гиганта.

Магнитные поля, или магнитосферы, окружающие космические объекты, являются ключевым фактором для развития жизни на планетах. Они удерживают атмосферные газы и защищают поверхность от губительного солнечного излучения. Это по сути невидимая "броня", предохраняющая планету от бурей, которые в противном случае уничтожили бы ее океаны и любые зачатки жизни. Самый яркий тому пример, наш сосед Марс, который с потерей магнитосферы кардинально изменился, а исчезновение магнитного поля Земли привело бы к нашему постепенному вымиранию.

Во время пролета на высоте 15 километров над Ураном, "Вояджер-2" зафиксировал сильно искаженную магнитосферу. Это заставило ученых сделать вывод, что Уран абсолютно стерилен - на нем нет ни воды, ни полезных газов, ни каких-либо признаков жизни. Более того, так как магнитосфера охватывала и пять крупнейших спутников Урана, ученые сделали вывод об отсутствии активности и на них. Уран представлялся не просто замороженным и странно наклоненным, но лишенным даже малейшей надежды на возможность зарождения жизни.

Однако исследователи из Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL) провели новый анализ данных "Вояджера-2" и получили неожиданные результаты. В статье для журнала "Nature Astronomy" они сообщают, что "необычайно интенсивная" радиация и истощенная магнитосфера Урана - это не его типичное состояние. Эти экстремальные условия, как выяснилось, наблюдаются вокруг Урана лишь в 5% случаев. Они как раз проявились во время пролета "Вояджера-2", совпавшего с мощной солнечной бурей.

Иллюстрация магнитного поля Урана. Источник: НАСА

По мнению ученых, эта буря была вызвана длинными потоками солнечной плазмы, извергавшимися с вращающейся поверхности Солнца. Такие "области взаимодействия" ранее влияли и на другие планеты, включая Землю, где вызывали геомагнитные бури. Но в 1980-х годах их не рассматривали как возможный фактор искажения данных о Уране. Теперь ученые из JPL считают, что эта солнечная буря в 20 раз повысила давление солнечного ветра на магнитосферу Урана, сжав ее в пять раз.

"Если бы космический аппарат прибыл на несколько дней раньше, давление солнечного ветра было бы в 20 раз ниже, что привело бы к совершенно иной картине магнитосферы", - отмечает команда исследователей. Иными словами, "экстремальность" Урана, описанная ранее, стала скорее следствием неблагоприятных условий во время пролета "Вояджера-2".

Хотя новые данные не дают прямого подтверждения существования жизни на Уране и на его пяти крупнейших спутниках, они реабилитируют планету, возвращая её в список потенциально обитаемых миров. Это открытие также важно для будущих космических миссий к Урану, позволяя скорректировать конструкцию научных приборов с учетом особенностей его магнитосферы. Теперь при разработке новых аппаратов ученые смогут учесть вариативность магнитного поля Урана и создать инструменты, способные получить достоверные данные даже в условиях повышенной солнечной активности.

#солнечная система #уран #вояджер-2 #ледяной гигант
Источник: nature.com
1
Показать комментарии (1)
Комета Хейла-Боппа может помочь ответить на вопрос о формировании жизни на нашей планете
Новые данные о досолнечных зёрнах помогут астрономам лучше понять эволюцию Вселенной
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России запланировано строительство первой энергетической установки с нулевым уровнем выбросов
6
Украинская разведка: сбитый российский дрон С-70 "Охотник" напичкан западными технологиями
14
Роскосмос готовит ответ многоразовой ракете Илона Маска - в 2025 запускается проект "Кузнечик"
8
Представлен прототип китайского воздушно-космического истребителя шестого поколения White Emperor B
4
Samsung выпустит One UI 7 Beta на следующей неделе
2
Инсайдеры назвали уже двух персонажей, которые точно появятся в новой трилогии The Witcher 4
1
Учёные выяснили, что личинки мучного хрущака научились поедать пластиковые отходы и пенопласт
+
Caviar выпустила смартфоны iPhone 16 Pro в честь Джобса, Трампа и Маска
2
Программа предварительного тестирования One UI 7 может стартовать в ближайшие дни
+
Microsoft снова принудительно обновляет Windows, не спрашивая пользователей
2
Симулятор жизни inZOI от KRAFTON получит полную русскую локализацию
2
STALKER 2 могут запретить в РФ - в этом случае покупателей может ждать уголовная ответственность
8
Snapdragon 8 Elite 2 получит увеличение производительности и рекордные результаты в Geekbench 6
4
Биткоин снова резко подорожал, установив очередной исторический рекорд стоимости
+
NVIDIA начинает производство и тестирование RTX 5090 с чипами GDDR7 от Micron
3
Волгоград получит первый участок объездной дороги до конца 2024 года
1
«Росатом» наращивает производство среднегабаритных промышленных 3D-принтеров
+
Китайская экшен-RPG Black Myth: Wukong существенно повлияла на рост продаж игр для PS5
+
По неофициальной информации, NVIDIA практически полностью переключает производство на серию RTX 50
5
Microsoft снимает блокировку обновления Windows 11 24H2 для устройств с определённым типом датчиков
+

Популярные статьи

Лучшие фильмы с участием Микки Рурка (субъективное мнение)
11
Почему сборка ПК своими руками выгоднее готового компьютера, и что нужно знать рядовым геймерам
37
"The Killing Antidote" (ранний доступ) - краткий обзор игры
1
О мошенниках на маркетплейсах и что я купил на день холостяка 11.11
12
Об улучшении картинки и FPS в играх - PSSR, DLSS, FSR, RSR, XeSS, NIS, ReShade, Magpie и другие
14
Обзор Chimbalix 24.5 и тест Mesa3D, или почему Linux нежизнеспособен в настольном сегменте
48
Почему 100 Мбит/с слишком мало для дома, и что ещё важно знать пользователям интернета
9
Какую видеокарту купить тем геймерам, которые не готовы отдать 40000 рублей за GeForce RTX 4060
19
Возвращение Ryzen 3 1200 - для каких случаев подойдет старый процессор в 2024 году
45
Обзор игровой мыши Rapoo VT960Pro
+

Сейчас обсуждают

unhurtable
19:20
Дебилушка, большинство тех кто начинал помогать и не прекращает, в телеге видно, сборы идут один за другим, да, хватает не на все, но в отличии от хохлопитекских блогеров тут выкладывают чеки и снимаю...
Bloomberg: Донаты украинских граждан на нужды украинских военных заметно снизились
Дмитрий Фурсов
19:14
С момента, как Россия начала еще более остервенелые штурмы в августе, количество жалоб от российских солдат на высокие потери и произвол командиров растет экспоненциально. Перевод специалистов разных ...
FT: Генералы ВСУ отправляют военспециалистов и медиков в штурмовики на передний край
DIP32
19:11
Как вам, украинцам, аукалось, так теперь и откликается. Да еще в малой форме. Добились таки, что Россия, считавшая вас когда то своими, стала для вас врагом. Что хотели, то и получили.
FT: Генералы ВСУ отправляют военспециалистов и медиков в штурмовики на передний край
Golosrazuma
19:10
Потому что не на играх надо фокусироваться, а на реальной производительности девайсов с конвейера и рабочих задачах. Если есть софт для научных/инженерных вычислений и достаточно вычислительных блоков...
AMD сократит часть сотрудников игрового подразделения, поскольку видеокарты не приносят доходов
DIP32
19:09
Тот случай, когда сначала сладко мриешь о гиляkаx и ножаx для русских, потом идешь трошки мockалей резать. Но вдруг что то идет не так.))) Караул, кляты моckали ! ФОшЫсты !))) За ЩО ?!)))
FT: Генералы ВСУ отправляют военспециалистов и медиков в штурмовики на передний край
DIP32
19:08
Белыми бванами была поставлена задача: стереть Украину об Россию, по самую Польшу. Кстати, хохлушки позлобнее своих хохлов, привыкли в стороне науськивать и гадить. Так что утилизация должна быть пол...
Вдов погибших солдат ВСУ призывают на фронт вместо ушедших мужчин
Бахтиер Кудратуллаев
19:05
ого попа
Почему покупка видеокарты с рук не оправдана, и что выбрать для игры в 1080р, 2К и 4К осенью 2024г
Сергей Анатолич
18:59
"Во время пролета на высоте 15 километров над Ураном?" Я думаю если бы аппарат пролетал на таком расстоянии от Урана, он никогда бы его не покинул.😂
40 лет назад были получены ошибочные данные об Уране и непригодных условиях для жизни
Бахтиер Кудратуллаев
18:57
Взрослый мужик, чё когда на рыбалку? или и даль буджешь вести себя как целка? ты сыну хоть своему не скажи где ты габотаеш. как ты на гнусмус ему заработал. не простит же. он же думает что батя у нег...
О PS5 Pro - разбираем любимые басни из "нижнего интернета" про новую консоль Sony
Нимфа
18:56
Что себе позволяет этот нигер. Неужели США должны оказывать поддержку Украине в ущерб себе?
Шольц заявил, что Германия не должна оказывать помощь Украине в ущерб себе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем