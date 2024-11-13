Ключевым фактором, который ввел ученых в заблуждение, стала солнечная буря, бушевавшая во время пролета "Вояджера-2".

Недавний анализ данных, собранных аппаратом «Вояджер-2» во время его пролета мимо Урана в 1986 году, привел астрономов к удивительным открытиям: возможно, этот ледяной гигант не так пуст и бесплоден, как считалось раньше. В отличие от других планет Солнечной системы, Уран и его спутники выглядели на тот момент безжизненными мирами. Однако почти 40 лет спустя астрономы пересмотрели события того памятного пролета. Они выяснили, что "Вояджер-2" оказался над Ураном как раз во время мощной солнечной бури, что исказило реальную картину магнитного поля ледяного гиганта.

Магнитные поля, или магнитосферы, окружающие космические объекты, являются ключевым фактором для развития жизни на планетах. Они удерживают атмосферные газы и защищают поверхность от губительного солнечного излучения. Это по сути невидимая "броня", предохраняющая планету от бурей, которые в противном случае уничтожили бы ее океаны и любые зачатки жизни. Самый яркий тому пример, наш сосед Марс, который с потерей магнитосферы кардинально изменился, а исчезновение магнитного поля Земли привело бы к нашему постепенному вымиранию.

Во время пролета на высоте 15 километров над Ураном, "Вояджер-2" зафиксировал сильно искаженную магнитосферу. Это заставило ученых сделать вывод, что Уран абсолютно стерилен - на нем нет ни воды, ни полезных газов, ни каких-либо признаков жизни. Более того, так как магнитосфера охватывала и пять крупнейших спутников Урана, ученые сделали вывод об отсутствии активности и на них. Уран представлялся не просто замороженным и странно наклоненным, но лишенным даже малейшей надежды на возможность зарождения жизни.

Однако исследователи из Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL) провели новый анализ данных "Вояджера-2" и получили неожиданные результаты. В статье для журнала "Nature Astronomy" они сообщают, что "необычайно интенсивная" радиация и истощенная магнитосфера Урана - это не его типичное состояние. Эти экстремальные условия, как выяснилось, наблюдаются вокруг Урана лишь в 5% случаев. Они как раз проявились во время пролета "Вояджера-2", совпавшего с мощной солнечной бурей.

Иллюстрация магнитного поля Урана. Источник: НАСА

По мнению ученых, эта буря была вызвана длинными потоками солнечной плазмы, извергавшимися с вращающейся поверхности Солнца. Такие "области взаимодействия" ранее влияли и на другие планеты, включая Землю, где вызывали геомагнитные бури. Но в 1980-х годах их не рассматривали как возможный фактор искажения данных о Уране. Теперь ученые из JPL считают, что эта солнечная буря в 20 раз повысила давление солнечного ветра на магнитосферу Урана, сжав ее в пять раз.

"Если бы космический аппарат прибыл на несколько дней раньше, давление солнечного ветра было бы в 20 раз ниже, что привело бы к совершенно иной картине магнитосферы", - отмечает команда исследователей. Иными словами, "экстремальность" Урана, описанная ранее, стала скорее следствием неблагоприятных условий во время пролета "Вояджера-2".

Хотя новые данные не дают прямого подтверждения существования жизни на Уране и на его пяти крупнейших спутниках, они реабилитируют планету, возвращая её в список потенциально обитаемых миров. Это открытие также важно для будущих космических миссий к Урану, позволяя скорректировать конструкцию научных приборов с учетом особенностей его магнитосферы. Теперь при разработке новых аппаратов ученые смогут учесть вариативность магнитного поля Урана и создать инструменты, способные получить достоверные данные даже в условиях повышенной солнечной активности.