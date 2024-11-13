По словам астрономов, спутники Starlink сходят с орбиты практически каждый день.

В субботу вечером несколько спутников Starlink компании SpaceX, предназначенных для раздачи интернета, сгорели в атмосфере Земли. В тот момент они как раз пролетали над центральными районами США и вызвали удивление и восхищение очевидцев.

Сообщается, что жители центральных штатов США, таких как Колорадо, Канзас, Оклахома и Техас, стали свидетелями необычного явления — яркого огненного шара, который вечером 9 ноября быстро двигался по небу и привлек внимание многих зевак. Данное событие сначала вызвало множество вопросов и споров, но вскоре астрономы подтвердили, что источник светящегося следа — спутник Starlink, как раз вошедший в атмосферу Земли и сгоревший на глазах у многочисленных наблюдателей.

По данным Американского метеорного сообщества, первые заявления о появлении огненного шара начали поступать около 21:40 и продолжались до 22:20 по центральному времени США (CST). Спутник Илона Маска, охваченный пламенем при вхождении в плотные слои атмосферы, выглядел как огненный шар, но двигался медленнее обычного метеора, чем и вызвал повышенный интерес у очевидцев.





Видеозапись огненного следа, предоставленная Джимом Сауэрессигом II из Берлингтона, штат Канзас, через Американское метеорное общество.

Многие очевидцы отметили, что подобное зрелище было уникальным. «Я видел множество метеоров — и яркие, и тусклые, но такой медленный и продолжительный, как этот, мне увидеть не доводилось», — рассказал один из свидетелей. Другой очевидец сообщил, что светящийся объект «буквально разлетелся на множество фрагментов», часть из которых продолжала гореть и падать за пределами видимости.

Записи камер наблюдения показывают, как объект, раскаляясь, медленно окрашивается в красный цвет, а затем пропадает за горизонтом, оставляя за собой светящийся след. Некоторые видеозаписи зафиксировали момент, когда спутник распался на отдельные куски и ярко сгорел в атмосфере. Один из очевидцев поделился впечатлениями, что ощутил прилив восторга и почувствовал себя ребенком, наблюдая за этим зрелищем: «Это самое удивительное, что я видел за долгое время».

По словам известного астронома Джонатана Макдауэлла, ведущего специалиста по космическим объектам, источник огненного шара был не метеор, а спутник Starlink-4682, один из тысяч аппаратов в гигантской интернет-сети, запущенной SpaceX. Макдауэлл отметил, что спутник начал разрушаться в верхних слоях атмосферы в субботу вечером, пролетев над такими штатами, как Вашингтон, Айдахо, Вайоминг, Колорадо и Оклахома, а затем исчез из поля зрения на севере Техаса.

В своем комментарии в социальной сети X (ранее Twitter) Макдауэлл также добавил, что спутники Starlink входят в атмосферу практически ежедневно, и, хотя каждое отдельное событие не вызывает особого беспокойства, массовое повторение этих явлений может негативно отразиться на окружающей среде. В прошлом году ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) обнаружили, что в процессе сгорания спутников в атмосферу выбрасываются аэрозоли, содержащие металлические частицы. Пока неизвестно, как эти выбросы могут повлиять на здоровье людей и окружающую среду, но астрономы все чаще высказывают по этому поводу обеспокоенность.

«Сам по себе вход в атмосферу одного спутника не представляет угрозы, — подчеркнул Макдауэлл. — Но если учесть совокупное воздействие множества таких событий, возможно, это проблема, требующая дальнейших исследований».