Теперь пользователям не потребуется создавать учетную запись Nvidia для использования программы.

Компания Nvidia выпустила новое приложение, призванное заменить устаревшую платформу GeForce Experience. Теперь пользователи видеокарт Nvidia могут бесплатно скачать обновленную версию программы, которая также объединяет ряд функций из панели управления Nvidia. Новое приложение прошло этап бета-тестирования, запущенный в начале этого года, и теперь полностью готово к использованию. Загрузить его можно по официальной ссылке на сайте Nvidia.

Главное нововведение, которое сразу бросается в глаза, — это возможность использовать приложение без обязательной регистрации на сайте Nvidia. Вход в учетную запись больше не обязателен: можно сразу приступить к работе, что делает приложение доступнее для более широкой аудитории. Тем не менее, пользователи, у которых уже есть аккаунт, могут при желании войти и получить дополнительные бонусы.

Процесс установки оказался максимально простым и удобным. Начальный файл программы весит всего 146 МБ, и во время установки можно выбрать один из двух вариантов драйверов: Game Ready или Studio. Если пользователь решит войти в свой аккаунт Nvidia во время установки, он сможет получить небольшие цифровые бонусы, что является приятным дополнением.

Новое приложение Nvidia сохранило все базовые функции GeForce Experience, но теперь предлагает больше настроек и улучшенную навигацию. Как и прежде, программа управляет загрузкой драйверов и позволяет автоматически настраивать параметры для каждой игры, обеспечивая оптимальное качество и производительность. Удобный интерфейс помогает легко выставлять оптимальные настройки, что делает работу с приложением еще приятнее.

Для создателей контента и тех, кто часто работает с видео, Nvidia добавила новые полезные инструменты. Среди них — RTX Video HDR, который преобразует стандартное видео в формате SDR (стандартный динамический диапазон) в HDR (высокий динамический диапазон) в популярных браузерах, таких как Chrome и Edge. Другая интересная функция, RTX Video Super Resolution, улучшает резкость видео при потоковой передаче.

Любители ретро-игр теперь могут воспользоваться приложением RTX Remix Beta, которое «преобразовывает» старые игры, обновляя их графику для современных стандартов. Для художников и дизайнеров будет интересен инструмент Nvidia Canvas. С его помощью, используя искусственный интеллект, можно создавать детализированные пейзажи и сцены, просто проводя в нужном месте курсором мыши.

В приложение также интегрирован инструмент Nvidia Broadcast, предназначенная для записи и трансляций видео, которая получила несколько новых ИИ-функций. Одна из них — Eye Contact, которая направляет взгляд пользователя на видео так, чтобы казалось, что он смотрит прямо в камеру, даже если фактически смотрит в сторону (например, на текст). Эта функция удобна для тех, кто ведет трансляции или записывает ролики, сохраняя визуальный контакт с аудиторией.

В результате новое приложение Nvidia стало более удобным и многофункциональным по сравнению с GeForce Experience, предлагая улучшенные возможности для геймеров, стримеров и создателей контента.