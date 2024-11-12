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Fantoci
Украинская разведка: сбитый российский дрон С-70 "Охотник" напичкан западными технологиями
Производители электроники заявляют о строгом соблюдении санкций, однако, судя по всему, существует множество лазеек и схем, позволяющих обходить ограничения.

Несмотря на жесткие международные санкции, введенные против Российской Федерации в ответ на ее военную агрессию против Украины, западные технологии продолжают обнаруживаться в российском вооружении. Недавний анализ сбитого российского беспилотника С-70 "Охотник-Б" стал очередным подтверждением этой тревожной тенденции.

Украинская разведка обнаружила в обломках дрона десятки микросхем производства ведущих мировых компаний, таких как Texas Instruments, Micron и STMicroelectronics. Эти компоненты являются критическими для функционирования современных электронных систем, в том числе и военных. Вопрос о том, как эти детали, которые, казалось бы, должны быть недоступны для России, оказались в российском вооружении, вызывает серьезные вопросы о эффективности санкций и о лазейках, которые используют российские производители оружия.

Согласно недавно опубликованному видео выяснилось, что российский истребитель был вынужден сбить собственный беспилотник С-70 "Охотник-Б", который потерял управление и отклонился от курса в сторону украинской территории. В итоге БПЛА совершил жёсткую посадку в 16 километрах за линией соприкосновения, что позволило украинским специалистам провести детальное исследование его конструкции.

С-70 "Охотник-Б" представляет собой передовую разработку в области беспилотной авиации. Этот аппарат, построенный по схеме "летающее крыло", схожей с американскими стелс-бомбардировщиком B-2 и истребителем F-117, задумывался как беспилотный ведомый для истребителя пятого поколения Су-57. При максимальной боевой нагрузке в 900 килограммов, "Охотник" оснащён передовыми системами искусственного интеллекта и предназначен для ведения разведки и поддержки пилотируемой авиации.

Специалисты Главного управления разведки Украины обнаружили в конструкции беспилотника не менее 30 электронных компонентов западного производства. Среди них:

  • Микроконтроллеры американской компании Texas Instruments
  • Транзисторы немецкого производителя Infineon
  • Интегральные схемы швейцарской фирмы STMicroelectronics
  • Компоненты производства Marvell и Micron

Все эти детали подпадают под санкционные ограничения и официально не могут поставляться в Россию для военного применения.

Важно отметить, что данное расследование — часть более масштабной картины. По информации украинской разведки, в 147 образцах российского вооружения было выявлено свыше 4000 компонентов западного производства. Это свидетельствует о существовании отлаженных каналов поставок подсанкционной продукции через третьи страны.

Данная ситуация демонстрирует сложность контроля за распространением технологий в современном глобализированном мире. США, обладая значительным влиянием на рынок высокотехнологичных компонентов, пытаются ограничить доступ к ним не только России, но и Китая. Однако разветвлённая сеть посредников позволяет обходить существующие запреты.

Западные компании-производители, чьи компоненты были обнаружены в российском беспилотнике, подчеркивают свою приверженность санкционному режиму. Они утверждают, что не осуществляют прямых поставок в Россию и не имеют информации о конечном использовании своей продукции, попадающей на российский рынок через сложные цепочки посредников.

Украинская разведка заявила, что этот инцидент поднимает важные вопросы об эффективности существующей системы экспортного контроля и необходимости разработки новых механизмов предотвращения несанкционированного использования западных технологий в военных целях.

#россия #украина #сво #micron #бпла #специальная военная операция #су-57 #с-70 &quot;охотник&quot; #бпла с-70 #бпла с-70 &quot;охотник&quot;
Источник: golem.de
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Если распотрошить любой пиндоский аппарат или систему там 70-90% китайские и тайванские чипы!! Вот такое мировое замещение!!
Украинская разведка: сбитый российский дрон С-70 "Охотник" напичкан западными технологиями
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