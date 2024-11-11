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Fantoci
Ватикан и Microsoft сделали цифровую копию собора Святого Петра с помощью искусственного интеллекта
Цифровая копия открывает перед посетителями новые возможности. Теперь каждый желающий может совершить виртуальную экскурсию по собору, изучить его историю и архитектуру.

В понедельник в Ватикане была анонсирована цифровая модель собора Святого Петра, которая разрабатывается совместно с компанией Microsoft. Благодаря использованию искусственного интеллекта, новая цифровая модель откроет всем желающим доступ к одному из самых значимых памятников мира и упростит мониторинг его состояния, а также контроль за потоком посетителей.

Для реализации цифровой модели было сделано около 400 тысяч высококачественных снимков, которые были получены с помощью дронов, камер и лазеров. Съёмочный процесс длился четыре недели и проводился как раз в период, когда собор был закрыт для посетителей. Цифровой двойник собора теперь доступен как на сайте Ватикана, так и в рамках новых выставок, что позволит всем заинтересованным путешественникам насладиться виртуальным и интерактивным двойником собора Святого Петра.

«Этот проект — один из самых сложных и технологически осуществимых в своём роде», — заявил президент Microsoft Брэд Смит на пресс-конференции в Ватикане.

Проект был приурочен к юбилейному 2025 году, когда через Святые Врата собора Святого Петра пройдут более 30 миллионов паломников, что значительно превысит обычное количество посетителей — около 50 000 человек в день. Папа Франциск выразил благодарность команде разработчиков, отметив, что собор — это «дом для всех народов» и каждый должен чувствовать себя там желанным гостем.

Новая цифровая платформа предоставляет пользователям возможность забронировать время для посещения собора. Это новшество для одного из самых посещаемых объектов мира, так как обычные очереди могут длиться часами. Кардинал Мауро Гамбетти и президент Microsoft Брэд Смит представили проект «Собор Святого Петра: усовершенствованный опыт с помощью ИИ» на пресс-конференции, прошедшей 11 ноября 2024 года в Ватикане.

Основной задачей проекта было создание точной цифровой модели собора Святого Петра с использованием современных технологий фотограмметрии и искусственного интеллекта, чтобы любой желающий мог виртуально посетить собор и узнать его историю. 3D-модель была создана с помощью компании Iconem и включает 22 петабайта данных, что эквивалентно объёму информации, способному заполнить 5 миллионов DVD-дисков, отметил Смит.

Благодаря детализированным снимкам удалось обнаружить ряд повреждений, таких как микротрещины, пропавшие части мозаик и другие признаки износа, которые невозможно увидеть невооружённым глазом. Этот метод позволяет выявлять повреждения с высокой точностью и скоростью.

Папа Франциск настаивает на этичном подходе к искусственному интеллекту. В своём ежегодном Послании о мире он призвал к созданию международного соглашения, которое бы контролировало использование технологий, основанных на принципах сострадания и морали. Во время встречи с командой проекта Папа поблагодарил специалистов Microsoft и сотрудников собора за проделанную работу и подчеркнул, что современные технологии помогают сохранить культурное и религиозное наследие. В 2026 году собор отметит своё 400-летие.

«Этот дом молитвы был передан нам предшествующими поколениями, и мы обязаны сохранять его как с духовной, так и с материальной стороны, используя самые современные технологии», — сказал он команде проекта.

Хотя стоимость проекта не разглашается, Смит отметил, что Microsoft вложила в него значительные средства, вдохновившись призывом Папы Франциска в 2018 году объединить усилия технологических компаний для создания ответственного и этичного ИИ.

Microsoft уже реализовала подобные проекты для аббатства Мон-Сен-Мишель во Франции и Древней Олимпии в Греции.

#microsoft #искусственный интеллект #ватикан #собор святого петра
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