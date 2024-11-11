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Роскосмос готовит ответ многоразовой ракете Илона Маска - в 2025 запускается проект "Кузнечик"
Руководство «Роскосмоса» игнорировало успехи SpaceX в сфере многоразовых ракет - теперь корпорации приходится срочно наверстывать упущенное.

Долгое время «Роскосмос», как и многие другие космические агентства мира, скептически относился к идее многоразовых ракетных ступеней. Ещё в 2016 году представители российской корпорации утверждали, что экономическая эффективность таких систем сомнительна. В этом ошибочном мнении руководство «Роскосмоса» было не одиноко: в 2010-х годах и европейские, и японские космические агентства, а также американская корпорация United Launch Alliance также отдали предпочтение одноразовым ракетам.

Однако, когда в 2017 году аэрокосмическая компания SpaceX успешно запустила свою ракету Falcon 9, для всех стало очевидно, что будущее принадлежит именно многоразовым технологиям. Тогдашний глава «Роскосмоса» Игорь Комаров поздравил SpaceX с успехом и намекнул на планы по разработке многоразовых компонентов, а именно ракетных двигателей, способных к повторным запускам.

Несмотря на это заявление, за прошедшие годы «Роскосмос» почти не продвинулся в разработке многоразовых аппаратов. В 2020 году корпорация объявила о планах по разработке ракеты «Амур» с метановыми двигателями и первой ступенью, способной возвращаться на Землю и приземляться вертикально, как Falcon 9. Однако сроки её запуска постоянно откладывались: первоначально полёт планировался на 2026 год, но сейчас ожидается не ранее 2030 года.

Недавно появилась информация о том, что в Москве обсуждается проект создания прототипа первой ступени «Амура», который позволит отработать технологию вертикальной посадки. По данным агентства ТАСС, этот тестовый аппарат, уже неофициально прозванный «кузнечиком», должен помочь инженерам справиться с основными техническими трудностями. Заместитель директора департамента перспективных программ «Роскосмоса» Игорь Пшеничников подтвердил, что подготовка экспериментальной ступени начнётся уже в следующем году. В другом интервью представитель «Роскосмоса» Дмитрий Баранов сообщил, что компания ищет подходящий полигон для проведения испытаний.

Если Россия начнёт испытания в следующем году, это ещё раз подчеркнёт, насколько сильно она отстаёт от SpaceX. Компания Илона Маска начала работу над своим «кузнечиком» в 2011 году и уже через год провела первые тесты на площадке в техасском Макгрегоре. Само название Grasshopper (кузнечик) появилось благодаря директору отдела структур SpaceX Крису Хансену, а также в честь специфики тестов — коротких вертикальных взлётов и посадок, как у кузнечика.

Интересно, что Россия выбрала для своей экспериментальной ступени то же название, хотя в статье ТАСС об этом ни слова. Это может создать впечатление, что название придумано российскими инженерами.

SpaceX использовала для первой версии «кузнечика» комплектующие от раннего образца капсулы Dragon, включая навигационные элементы, что помогло сэкономить на разработке. Сначала аппарат поднимался лишь на несколько метров, но в дальнейшем достиг высоты около километра. В тот момент даже сотрудники SpaceX сомневались в успехе программы. Однако в итоге «кузнечик» стал важной тестовой площадкой для отработки технологий, которые в 2015 году позволили успешно посадить первую ступень Falcon 9.

В гонке за многоразовые технологии Россия — далеко не единственная, кто пытается догнать SpaceX. В 2020 году Европейское космическое агентство также начало программу по разработке экспериментальной ступени «Themis», но первый тест на малой высоте состоится не ранее 2025 года. Большинство других космических агентств пока не предпринимали подобных шагов, но китайские компании уже добились значительных успехов в разработке «хопперов», и, возможно, в ближайшие год-два одна из них сможет посадить первую ступень орбитальной ракеты.

Отдельного внимания заслуживает компания Blue Origin, которая успешно приземлила свою суборбитальную ракету New Shepard более двух десятков раз. В ближайшие месяцы ожидается запуск их крупной орбитальной ракеты New Glenn. Во время первого полёта компания планирует посадить первую ступень на морскую платформу — событие, которое, безусловно, привлечёт внимание мировой общественности.

Таким образом, «Роскосмос» только делает первые шаги на пути к многоразовым технологиям, стремясь сократить своё отставание от мировых лидеров.

#россия #илон маск #spacex #роскосмос #falcon 9
Источник: tass.ru
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