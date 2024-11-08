В конце года Parker должен приблизиться к Солнцу на максимальное расстояние, всего в 6,2 миллиона километров.

Космический зонд Parker Solar Probe, разработанный специалистами НАСА для изучения Солнца, недавно завершил последний облёт Венеры, чтобы использовать её гравитацию для коррекции курса перед решающим этапом своей миссии. Запущенный в 2018 году зонд Parker, уже несколько лет исследует космическое пространство на невероятной скорости, постепенно сокращая расстояние до Солнца. В этом году он должен приблизиться к звезде на рекордные 6,2 миллиона километров — ближе, чем когда-либо удавалось другим аппаратам.

Ключевое преимущество зонда Parker — его невероятная скорость, которая делает возможным столь близкое исследование Солнца. В отличие от других зондов, Parker не остаётся на фиксированной орбите, а «проскакивает» между орбитами Солнца и Венеры, постепенно сближаясь с нашим светилом и пролетая мимо него с такой скоростью, что конструкция аппарата успевает избежать перегрева. Parker оснащён специальным теплозащитным экраном из углеродного композита толщиной 11,4 сантиметра, способным выдерживать температуру до 1370 градусов Цельсия, защищая внутренние приборы зонда.

6 ноября Parker в последний раз использовал гравитацию Венеры для корректировки траектории и сблизился с её поверхностью на рекордное расстояние всего 375 километров. Прямое наблюдение за поверхностью Венеры невозможно из-за плотных облаков, которые скрывают её поверхность. Однако, предыдущие пролёты дали команде учёных отличную возможность испытать камеру WISPR на борту зонда, которая может частично "проникать" через облака и фиксировать слабое инфракрасное свечение поверхности, вызванное её высокими температурами. При анализе некоторых снимков команда заметила участки, которые светятся ярче, чем ожидалось, возможно, из-за особенностей химического состава поверхности Венеры.

Камера WISPR способна различать детали поверхности Венеры потому, что при такой высокой температуре она слабо светится в ближнем инфракрасном диапазоне.

«Последний пролёт предоставил нам уникальную возможность исследовать рельеф Венеры и дополнить данные с прошлых облётов. Это поможет оценить, может ли WISPR выявлять различия в физических или химических свойствах поверхности», — отметил Ноам Айзенберг, ведущий учёный из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса.

Сейчас Parker движется обратно к Солнцу, где он пройдёт через раскалённые плазменные потоки и, возможно, даже окажется в центре солнечного извержения. Эти условия предоставят команде учёных уникальную возможность для наблюдений за поведением солнечной плазмы и её взаимодействием с магнитным полем. Несмотря на высокую скорость, Parker достигнет ближайшей точки к Солнцу только к 27 декабря, после чего завершит ещё два орбитальных витка, собирая важные данные о солнечной активности, которые станут ценным вкладом в понимание природы нашей звезды.