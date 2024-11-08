Космический зонд Parker Solar Probe, разработанный специалистами НАСА для изучения Солнца, недавно завершил последний облёт Венеры, чтобы использовать её гравитацию для коррекции курса перед решающим этапом своей миссии. Запущенный в 2018 году зонд Parker, уже несколько лет исследует космическое пространство на невероятной скорости, постепенно сокращая расстояние до Солнца. В этом году он должен приблизиться к звезде на рекордные 6,2 миллиона километров — ближе, чем когда-либо удавалось другим аппаратам.
Ключевое преимущество зонда Parker — его невероятная скорость, которая делает возможным столь близкое исследование Солнца. В отличие от других зондов, Parker не остаётся на фиксированной орбите, а «проскакивает» между орбитами Солнца и Венеры, постепенно сближаясь с нашим светилом и пролетая мимо него с такой скоростью, что конструкция аппарата успевает избежать перегрева. Parker оснащён специальным теплозащитным экраном из углеродного композита толщиной 11,4 сантиметра, способным выдерживать температуру до 1370 градусов Цельсия, защищая внутренние приборы зонда.
6 ноября Parker в последний раз использовал гравитацию Венеры для корректировки траектории и сблизился с её поверхностью на рекордное расстояние всего 375 километров. Прямое наблюдение за поверхностью Венеры невозможно из-за плотных облаков, которые скрывают её поверхность. Однако, предыдущие пролёты дали команде учёных отличную возможность испытать камеру WISPR на борту зонда, которая может частично "проникать" через облака и фиксировать слабое инфракрасное свечение поверхности, вызванное её высокими температурами. При анализе некоторых снимков команда заметила участки, которые светятся ярче, чем ожидалось, возможно, из-за особенностей химического состава поверхности Венеры.
«Последний пролёт предоставил нам уникальную возможность исследовать рельеф Венеры и дополнить данные с прошлых облётов. Это поможет оценить, может ли WISPR выявлять различия в физических или химических свойствах поверхности», — отметил Ноам Айзенберг, ведущий учёный из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса.
Сейчас Parker движется обратно к Солнцу, где он пройдёт через раскалённые плазменные потоки и, возможно, даже окажется в центре солнечного извержения. Эти условия предоставят команде учёных уникальную возможность для наблюдений за поведением солнечной плазмы и её взаимодействием с магнитным полем. Несмотря на высокую скорость, Parker достигнет ближайшей точки к Солнцу только к 27 декабря, после чего завершит ещё два орбитальных витка, собирая важные данные о солнечной активности, которые станут ценным вкладом в понимание природы нашей звезды.