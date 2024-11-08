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Fantoci
Солнечная вспышка X-класса вызвала массовые отключения радиосвязи по всему миру
Период повышенной солнечной активности, который мы наблюдаем сейчас, называется солнечным максимумом.

На этой неделе была зафиксированная мощная солнечная вспышка, которая возникла в области активных солнечных пятен AR3883. Она вызвала масштабные сбои в радиосвязи почти во всех странах мира. 6 ноября солнечная вспышка достигла опасного уровня X2.3 и стала самой сильной из наблюдаемых в этом регионе. Астрофизики сообщили о каскадных перебоях связи, которые ощутили операторы связи на всех континентах.

Область солнечных пятен AR3883 расположена в юго-восточном секторе стороны Солнца, которая сейчас обращена к Земле, и обладает сложной магнитной структурой типа «бета-дельта». Такая опасная конфигурация с переплетёнными и поляризованными магнитными полями увеличивает вероятность появления более мощных вспышек. В течение последних нескольких недель из этого участка Солнца уже исходили вспышки среднего М-класса, но последний выброс стал рекордным по мощности, достигнув уровня X2.3 в 15:40 по московскому времени, как сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Специалисты Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) ожидают, что в ближайшие дни могут последовать новые вспышки от менее значительного класса R1 до более сильного R3. Текущая вспышка привела к радиопомехам, которые «волнообразно» охватили несколько регионов Земли. Первые сбои зафиксировали в Южной Америке и вдоль атлантического побережья, после чего менее выраженные помехи распространились на Африку и зоны Индийского океана. Постепенно радиопомехи будут ослабевать, но прогнозируется их дальнейшее распространение на Северную Америку и акваторию Тихого океана.

На фоне этих событий астрономы также следят за возможными признаками корональных выбросов массы (КВМ) и вероятностью возникновения геомагнитных бурь. Пока неизвестно, приведет ли вспышка X2.3 к КВМ, но согласно данным SpaceWeather.com, предыдущая вспышка класса M3.8, исходившая из этой же области, скорее всего, вызовет КВМ, который должен достигнуть Земли 7 ноября. Этот выброс, хотя и не будет направлен прямо на Землю, вероятно, слегка заденет её магнитное поле, что может спровоцировать небольшую геомагнитную бурю и, возможно, северное сияние.

Все эти явления связаны с текущим солнечным максимумом — фазой повышенной активности Солнца, когда его магнитное поле меняет полярность. Этот период приносит частые вспышки, образование новых солнечных пятен и корональных выбросов массы, а также обострение геомагнитных бурь, часто влияющих на работу радиосвязи. Ожидается, что солнечная активность начнёт идти на спад в 2025 году, когда максимум завершится, и возмущения в космической погоде уменьшатся.

#солнце #солнечная вспышка #солнечная активность #вспышка x-класса #солнечный максимум
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