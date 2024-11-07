Японский спутник LignoSat призван уменьшить растущую проблему космического мусора, а также снизить экологические риски, связанные со сходом с орбиты и сгоранием в атмосфере.

Космический мусор является самой серьезной проблемой современной космонавтики. Для решения этой проблемы японские учёные предложили революционное решение: собирать современные спутники из дерева. Первый такой аппарат, LignoSat, размером с ладонь, уже проходит испытания на околоземной орбите. Авторы экспериментального аппарата поставили перед собой сразу несколько целей: во-первых, снизить проблему космического мусора, во-вторых, минимизировать загрязнение окружающей среды при сгорании спутников в атмосфере.

Японский космический аппарат LignoSat представляет собой небольшой куб из древесины хохоби, дерева из семейства магнолиевых, произрастающего в Японии. Он был разработан группой учёных Киотского университета в сотрудничестве с компанией Sumitomo Forestry и нацелен на проверку возможности использования древесины как альтернативы традиционным металлам и сплавам, которые остаются в космосе надолго или превращаются в токсичные аэрозоли при сгорании в атмосфере.

Работа над LignoSat началась несколько лет назад. В 2020 году японские учёные начали тестировать, как различные породы дерева переносят экстремальные температуры и условия космического вакуума. Для этого специалисты космического агентства JAXA отправили образцы древесины на Международную космическую станцию (МКС) для испытаний в реальных условиях низкой околоземной орбиты. Среди протестированных пород именно древесина хохоби продемонстрировала наибольшую устойчивость и стабильность, не разрушаясь под воздействием влаги и кислорода, которые обычно ускоряют её разложение на Земле.

После успешных лабораторных и орбитальных тестов исследователи собрали миниатюрный корпус из древесины хохоби в форме куба, который собирается по принципу трёхмерной головоломки. Внутри деревянного корпуса располагаются все электронные компоненты спутника, дополнительно защищённые металлическими уголками. На прошлой неделе LignoSat отправился на МКС на ракете SpaceX. Вскоре спутник будет выведен на высоту 400 км, где проведёт шесть месяцев, вращаясь вокруг Земли и проходя окончательные испытания на прочность и устойчивость.

Если LignoSat подтвердит свои технические характеристики, его преимущества могут оказаться очень важными для космической отрасли. Во-первых, дерево — это возобновляемый материал, который можно вырастить, в отличие от ограниченных металлических ресурсов. Это может позволить компаниям снизить зависимость от дорогостоящих и редких металлов. Во-вторых, такие спутники могли бы легче разрушаться после завершения их миссии, что существенно сократило бы проблему космического мусора. Наконец, деревянные аппараты, возвращаясь на Землю, производят меньше загрязняющих веществ при сгорании в атмосфере по сравнению с металлическими, которые при этом выделяют вредные аэрозольные частицы.

Эксперимент с LignoSat может стать важным шагом для будущего космических технологий. Как заявил астронавт и исследователь из Университета Киото Такао Дои, в будущем металлические спутники могут даже быть ограничены в использовании из-за экологических рисков. Если LignoSat оправдает ожидания, разработчики планируют представить проект Илону Маску и компании SpaceX в качестве экологичной альтернативы для будущих космических миссий.