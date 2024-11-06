Илон Маск предложил поставщикам перенести производственные мощности во Вьетнам или Таиланд.

В условиях нарастающей геополитической напряженности SpaceX вынуждена пересмотреть свою производственную стратегию. Как сообщает Reuters, руководство аэрокосмической компании обратилось к своим партнерам на Тайване с просьбой перенести производство в другие страны, чтобы обезопасить свои цепочки поставок от возможных геополитических угроз. Опубликованная документация и комментарии сотрудников тайваньских предприятий подтверждают, что данное обращение уже привело к ряду перемещений производств во Вьетнам и Таиланд.

Так, один из постоянных поставщиков Starlink уже перебазировал свою деятельность во Вьетнам, а компания Chin-Poon Industrial сообщила, что SpaceX предложила ей перенести производство в Таиланд.

SpaceX давно рассматривает альтернативные регионы для организации производства. В прошлом году руководство компании обсуждало планы строительству производственного центра во Вьетнаме. Теперь сообщается, что SpaceX может вложить в страну до 1,5 млрд долларов, а власти Вьетнама рассматривают это выгодное предложение.

Компания Wistron NeWeb Corporation, запустившая новое производство для нужд Starlink во Вьетнаме в начале этого года, также планирует расширить штат сотрудников вдвое. Еще один поставщик SpaceX, Universal Microwave Technology, в этом году также инвестировал в производство во Вьетнаме.

Причиной для таких решений, вероятно, являются напряженные отношения между Китаем и Тайванем. Пекин считает Тайвань своей территорией и не исключает силового сценария для его возвращения или блокировки границ. В прошлом месяце Китай провел учения по блокаде Тайваня, окружив остров, что, в случае реальной реализации, может привести к полной остановке импорта и экспорта.

Для справки, SpaceX давно сотрудничает с несколькими поставщиками на Тайване, несмотря на то, что услуга Starlink официально недоступна в этой стране. Ранее в этом году SpaceX обвинили в отказе предоставить доступ к Starlink для американских войск на Тайване.

Недавно также стало известно, что президент России Владимир Путин якобы просил главу SpaceX Илона Маска не запускать Starlink на Тайване, чтобы удовлетворить интересы Китая. SpaceX и Маск отвергли эти заявления.

«Что касается Тайваня, правительство этой страны подтвердило, что Starlink там не работает, поскольку Тайвань не предоставил нам лицензию. Также власти отказались изменить требование, чтобы 51% компании принадлежало местным владельцам. SpaceX не принимает такие условия ни в одной из стран, где работает. Это не связано с Китаем или Россией», — пояснили в SpaceX.

Маск ранее заявлял, что Тайвань — «неотъемлемая часть» Китая. В ответ на это министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву подчеркнул: «Тайвань не является частью КНР и, разумеется, не продается!»

Стоит отметить, что компания Tesla, принадлежащая Маску, недавно выполнила требования китайских законов по обработке данных, чтобы приблизиться к получению разрешения на использование автопилота в Китае.