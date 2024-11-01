Публичные высказывания генерального директора Intel Патрика Гелсингера негативно отразились на отношениях компании с TSMC.

В технологической индустрии разгорелся серьезный конфликт между двумя ключевыми игроками рынка — американской корпорацией Intel и тайваньским производителем полупроводников TSMC. По данным агентства Reuters, ссылающегося на четыре независимых источника, разногласия возникли на фоне публичных заявлений главы Intel Пэта Гелсингера о геополитических рисках размещения производства на острове Тайвань.

Результатом конфликта стала отмена беспрецедентной 40-процентной скидки, которую TSMC планировала предоставить Intel на производство чипов по передовому 3-нанометровому техпроцессу. Учитывая, что стоимость одной полупроводниковой пластины составляет около 23 тысяч долларов, потеря такой скидки означает существенное увеличение производственных расходов для американской компании.

Конфликт разгорелся после серии публичных выступлений Гелсингера в 2021 году. В мае он заявил о рискованности размещения производства на Тайване, используя метафору "неразумно держать все яйца в одной корзине". В декабре того же года ситуация усугубилась, когда CEO Intel открыто назвал Тайвань "нестабильным регионом", противопоставляя его более надежным, по его мнению, локациям — производствам Samsung в Южной Корее и собственным фабрикам Intel в США.

Важно отметить, что в настоящее время Intel как никогда зависит от производственных мощностей TSMC. Впервые в своей истории компания доверила производство всей линейки потребительских процессоров внешнему производителю, причем своему прямому конкуренту. Речь идет о настольных процессорах Core Ultra 200 и готовящихся к выпуску мобильных чипах 200H, а также перспективных процессорах Core Ultra 200V (проект Lunar Lake). Зависимость от мощностей TSMC сохранится как минимум до 2025 года.

Показательна реакция основателя TSMC Морриса Чанга, известного своей сдержанностью в публичных заявлениях. Комментируя поведение Гелсингера, он охарактеризовал его как "крайне невежливое" и "самонадеянное". Особенно примечательно, что Чанг, ранее высоко оценивавший профессиональные качества Гелсингера во время его работы CEO в VMWare, теперь открыто скептически относится к амбициозным планам главы Intel по созданию полной производственной цепочки полупроводников в США.

Сложившаяся ситуация наглядно демонстрирует, как неосторожные публичные заявления руководителя могут иметь серьезные финансовые последствия для компании. В условиях глобализированной экономики и сложных геополитических отношений дипломатичность и осмотрительность в высказываниях становятся критически важными факторами успешного бизнеса, особенно в высокотехнологичных отраслях, где производственные партнерства играют ключевую роль.

Данный конфликт также показывает в какой сложной ситуации сейчас находится компания Intel, которая, с одной стороны, стремится к технологической независимости и развитию производства в США, а с другой — вынуждена полагаться на зарубежных партнеров для сохранения конкурентоспособности своей продукции на рынке. В конечном итоге, потеря значительной скидки от TSMC может негативно отразиться не только на финансовых показателях Intel, но и на стоимости конечной продукции для потребителей.