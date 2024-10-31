Цель хакеров – шпионаж для получения преимуществ в стратегической, экономической и дипломатической сферах.

Канадское правительство столкнулось с серьезной проблемой в области кибербезопасности: в течение пяти лет, начиная с 2020 года, китайские государственные хакеры имели полный доступ к сетям различных уровней власти – от федерального до муниципального, включая даже локальные сети коренных народов. Об этом стало известно благодаря отчету «Национальная оценка киберугроз 2025–2026», выпущенному Канадским центром кибербезопасности — специализированным агентством по вопросам киберугроз, которое функционирует в составе Коммуникационного агентства безопасности Канады (CSE).

В докладе утверждается, что за последние пять лет спонсируемые китайским государством киберпреступные группы проникали в сети канадских правительственных органов на всех уровнях: от федерального и провинциального до местного, включая системы коренных общин. В эти годы хакеры активно собирали конфиденциальные данные и изучали коммуникации, что позволило им получать стратегические, экономические и дипломатические преимущества для Китая.

В настоящее время все выявленные случаи взлома были устранены, однако эксперты предупреждают, что злоумышленники успели глубоко изучить уязвимости сети, что может означать наличие незамеченных следов атак. Хакеры систематически вели разведку, а когда находили критически важные цели, переходили к активным действиям. Например, в 2021 году кибератакам подверглись канадские политики, выступавшие против политики Коммунистической партии Китая. Члены Межпарламентского альянса по Китаю (IPAC) получили электронные письма, содержащие шпионские программы, позволяющие отслеживать устройства получателей.

Интересы китайских хакеров сосредоточены на высокотехнологичных сферах, таких как квантовые вычисления, 6G, искусственный интеллект, продвинутая робототехника, Web3 (блокчейн) и авиация. Помимо правительственных систем, под прицелом оказались и частные компании, работающие в этих областях.

Для многих экспертов этот доклад не стал неожиданностью, поскольку ранее правительство Канады уже заявляло о попытках китайских хакеров проникнуть в государственные структуры и федеральные учреждения. В течение 2024 года кибератакам подверглись департаменты и агентства, политические партии, Палата общин и Сенат. Помимо этого, хакеры нацеливались на другие важные структуры, такие как критически значимые объекты инфраструктуры, оборонный сектор, демократические институты, медиа, аналитические центры и неправительственные организации.

Таким образом, отчёт канадских специалистов подчеркивает рост международных хакерских атак и требует повышенного внимания к защите информации на государственном уровне, поскольку стратегические интересы страны напрямую зависят от эффективности этой защиты.