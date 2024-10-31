Ключевым элементом инфраструктуры станут графические процессоры Nvidia, в частности, модель HGX H200 архитектуры Hopper.

Японская компания Sakura Internet, специализирующаяся на облачных технологиях, объявила о масштабном проекте по созданию одного из крупнейших в мире дата-центров, ориентированных на искусственный интеллект. Этот шаг обусловлен стремительным ростом спроса на вычислительные мощности, необходимые для обучения и работы сложных нейронных сетей. В течение ближайших трёх лет компания сосредоточится на развитии специализированного дата-центра для работы искусственного интеллекта, который, по прогнозам, будет полностью загружен уже к моменту запуска в 2027 году.

В настоящее время Sakura Internet ведет переговоры с Nvidia о регулярных поставках графических процессоров (GPU). Согласно последним данным из отчета Bloomberg, генеральный директор компании сообщил о планах приобретать ежегодно по 10 000 GPU, но признает, что такой объем уже не покрывает растущих потребностей. На сегодняшний день для обеспечения текущего спроса компании потребуется от 50 000 до 100 000 GPU в год.

По оценкам аналитиков Sakura Internet, чтобы покрыть будущий запрос на ИИ-вычисления, в следующие десять лет потребуется около миллиона GPU. Основой для запланированного дата-центра станет новейшая разработка Nvidia — HGX H200 на архитектуре Hopper, которая может удовлетворить запросы даже небольших облачных провайдеров, не располагающих средствами на более дорогие серверы Blackwell.

HGX H200 от Nvidia — последняя версия архитектуры Hopper, которая, вероятно, будет доступна для небольших облачных провайдеров, которые не могут позволить себе серверы Blackwell. Источник: Nvidia

Когда проект будет завершен, доступ к вычислительным мощностям Sakura смогут получить не только крупные японские компании, но и университеты, научные учреждения, а также малый и средний бизнес. Уже сейчас мощности компании загружены до предела, а очередь на подключение к ее ИИ-инфраструктуре растянулась на несколько лет вперед. Это вынуждает Sakura Internet наращивать темпы закупок GPU, чтобы как можно скорее удовлетворить все запросы клиентов.

Гендиректор Sakura также подчеркнул, что хотя текущий спрос на ИИ-вычисления носит волнообразный характер, он станет более устойчивым, когда ИИ начнет применяться в массовом порядке — например, в автомобилях и бытовой технике. При этом, по мнению директора, искусственный интеллект вряд ли значительно повлияет на пользовательский опыт смартфонов и ПК, хотя крупнейшие технологические компании, такие как Google, Apple и Microsoft, могут с этим не согласиться.

Примечательно, что Sakura Internet стала первой японской компанией, получившей поддержку правительства для разработки «публичного облака», то есть инфраструктуры, доступной для широкой аудитории. Полученные от государства субсидии помогут Sakura Internet покрыть часть расходов на закупку аппаратного обеспечения Nvidia, затраты на которое в ближайшие два месяца составят около 60 миллионов долларов.