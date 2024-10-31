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Fantoci
AMD: новые видеокарты RDNA 4 поступят в продажу в начале 2025 года с улучшенной трассировкой лучей
Помимо новых видеокарт, AMD представит новые линейки мобильных и настольных процессоров.

В ходе недавней квартальной отчетности перед инвесторами компания AMD раскрыла амбициозные планы по развитию своих графических технологий. Главным анонсом стала информация о грядущем выпуске графической архитектуры RDNA 4, который запланирован на начало следующего года. Презентация, вероятнее всего, состоится на международной выставке потребительской электроники CES 2025 в Лас-Вегасе.

Несмотря на временное снижение показателей продаж в игровом сегменте, генеральный директор AMD Лиза Су сохраняет оптимистичный настрой. По её словам, новая архитектура RDNA 4 станет большим шагом вперёд в трех ключевых направлениях: общая игровая производительность, эффективность трассировки лучей и интеграция технологий искусственного интеллекта.

Особое внимание стоит обратить на обещанное улучшение трассировки лучей. Эта передовая технология, обеспечивающая реалистичное освещение в играх, была относительно слабым местом текущего поколения видеокарт AMD RDNA 3 по сравнению с решениями от NVIDIA. Теперь компания намерена существенно усилить свои позиции в данном направлении.

Ещё одним интересным анонсом является курс AMD на развитие ИИ-технологий. Компания планирует внедрить новую систему ИИ-масштабирования изображения, которая, предположительно, будет реализована на специализированном аппаратном уровне. Однако такой подход может вызвать неоднозначную реакцию пользователей, поскольку владельцы видеокарт предыдущих поколений не смогут воспользоваться новой технологией.

Помимо графических процессоров, AMD готовит масштабное обновление линейки процессоров. В планах компании:

  • Выпуск флагманского мобильного процессора Strix Halo
  • Представление производительных игровых чипов Zen 5 X3D с 12 и 16 ядрами
  • Анонс мощных мобильных процессоров серии HX (кодовое название Fire Range)
  • Расширение доступного сегмента процессоров линейкой Kraken Point

Однако AMD придется конкурировать за внимание публики с NVIDIA, которая также планирует представить свое новое поколение видеокарт GeForce Blackwell. Особый интерес вызывает флагманская модель RTX 5090, характеристики которой, судя по утечкам, могут установить новые стандарты производительности в индустрии.

Стратегически важным решением AMD стала концентрация на среднем ценовом сегменте для линейки RDNA 4. Это может оказаться разумным ходом, учитывая растущий спрос на видеокарты с оптимальным соотношением цены и производительности. Тем не менее, компании предстоит приложить значительные усилия в области маркетинга и PR, чтобы эффективно конкурировать с более мощными решениями NVIDIA в премиальном сегменте.

Выпуск новой игровой линейки графических процессоров AMD в начале 2025 года обещает стать значимым событием для всей компьютерной индустрии, предлагая пользователям новые возможности как в области графических вычислений, так и в сфере процессорных технологий. Особенно важно, что компания делает ставку не только на повышение чистой производительности, но и на развитие специализированных технологий, включая ИИ-ускорение и улучшенную трассировку лучей.

#amd #трассировка лучей #лиза су #rdna 4 #ces 2025 #zen 5 x3d
Источник: videocardz.com
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