Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Оверклокер установил мировой рекорд по разгону памяти на оборудовании Asus и G.Skill с жидким азотом
Для достижения впечатляющего результата была использована передовая платформа, состоящая из процессора Intel Core Ultra 9 285K, материнской платы Asus ROG Maximus Z890 Apex и модулей памяти G.Skill Trident Z5.

В начале этой недели компании Asus и G.Skill сообщили об установлении нового мирового рекорда в разгоне оперативной памяти. Благодаря нестандартному подхода к охлаждению оперативной памяти G.Skill Trident Z5 специалист по оверклокингу из Южной Кореи, известный под псевдонимом SafeDisk, смог достичь частоты DDR5-12112, побив предыдущие достижения и вновь доказав свои лидерские позиции в этой области.

Важно отметить, что рекордная частота значительно превышает стандартные характеристики G.Skill Trident Z5, которая в продаже представлена с частотой до DDR5-8400. В ожесточенной борьбе за новый рекорд SafeDisk опередил своего ближайшего конкурента, тайваньского энтузиаста Кована Янга, и закрепил за собой первое место, оставив третьим американца BenchMarc.

Для достижения этого результата использовалось передовое оборудование: материнская плата Asus ROG Maximus Z890 Apex и процессор Intel Core Ultra 9 285K. Несмотря на то, что некоторые эксперты ранее отмечали определенные недостатки этой модели процессора в отдельных играх и тестах, его оптимизированное энергопотребление и высокая производительность в популярных играх, таких как Call of Duty: Modern Warfare 3, все же получили положительные отзывы.

Скриншот разогнанной системы от G.Skill

Эксперты отметили, что столь высокий результат невозможно достичь с помощью стандартного жидкостного охлаждения. Для охлаждения высокопроизводительной системы SafeDisk использовал жидкий азот, метод, широко применяемый в профессиональном оверклокинге. Хотя Asus и G.Skill не предоставили точных данных о процессе охлаждения, общая методика включает создание резервуара вокруг процессора, куда затем заливается жидкий азот. Поскольку азот моментально испаряется, его приходится часто доливать, а иногда и подавать непрерывно, чтобы поддерживать стабильные экстремально низкие температуры, необходимые для высокопроизводительного разгона.

Использование жидкого азота позволяет оверклокерам работать с максимальными частотами и выводить оборудование за пределы стандартных возможностей. Подобные эксперименты стали популярными в профессиональной среде, и даже было несколько случаев, когда оверклокеры запускали игры на системах с азотным охлаждением, добиваясь небывалых показателей FPS. Однако для обычных пользователей такие экстремальные методы остаются малодоступными, и им приходится ограничиваться традиционным жидкостным охлаждением и менее экстремальными уровнями разгона.

Остальные компоненты системы SafeDisk включали видеокарту Nvidia GeForce GT 730 и мощный блок питания Asus ROG Thor на 1600 Вт. Если мощный блок питания выглядит логично для системы с таким уровнем нагрузки, то выбор видеокарты может вызвать вопросы. Однако важно понимать, что эта система создавалась исключительно для разгона оперативной памяти, и графическая мощность не играла ключевой роли.

#asus #g.skill #разгон памяти #intel core ultra 9 285k #g.skill trident z5 #asus rog maximus z890 apex
Источник: gskill.com
+
Написать комментарий (0)
Intel Core Ultra 9 285K мгновенно раскупили в Японии и в США
Asus анонсировала видеокарту Radeon RX 7600 Dual EVO OC
G.SKILL представила модули Trident Z CK DDR5 CUDIMM со скоростью до 9600 МГц
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Санкт-Петербурге в 2025 году стартует дорожный мегапроект «КАД-2»
4
Теперь Windows 11 и 10 позволяют получить прямой доступ к файлам на Android-смартфоне без кабеля
9
Разработчики обещают, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет идеальная для современной игры оптимизация
8
Турция представила свой самый большой военный корабль – авианосец Mugem
4
Показаны шесть типов анимации разблокировки отпечатков пальцев для Xiaomi ThePaper OS 2
3
Hyundai представила концепцию бесшумного боевого танка-невидимку на водородном топливе
10
Ученые впервые засняли на камеру образование молекулы воды из воздуха
+
Bloomberg раскрыл цепочку параллельного импорта, которая принесла РФ сотни миллионов долларов
4
На «Уралвагонзаводе» заметили редкую модификацию Т-90А с мощным прицелом
+
Инженеры из США нашли новый способ улучшить безопасность полетов, вдохновившись крыльями птиц
+
Линус Торвальдс: 90% современного искусственного интеллекта является маркетингом
2
Владельцам графических процессоров Nvidia рекомендовано обновить драйвер прямо сейчас
6
В России завершилась комплексная модернизация трактора 6-го тягового класса Ростсельмаш 2400
+
Xiaomi собирается отказаться от 8 ГБ ОЗУ в своих лучших телефонах, и причина искусственный интеллект
1
ВС РФ получат новейшую бикалиберную РСЗО "Возрождение"
1
Оверклокеры бьют мировые рекорды на процессоре Core Ultra 9 285K, достигнув тактовой частоты 7,5 ГГц
9
Фанаты GTA 6 обнаружили большой постер игры в офисе Rockstar North
+
Информатор обнародовал цены доступных моделей смартфонов Motorola Moto G05 и Moto G15
+
Первые тесты выявили крайне низкую производительность Core Ultra 5 245K в играх
2
В России создан новый бронебойный патрон для АК-74М – испытания показали высокую эффективность
+

Популярные статьи

Почему даже в конце 2024г дорогие производительные SSD формата PCIe 5.0 бесполезны для геймеров
41
Чем флагманы отличаются от бюджетных смартфонов, и сколько ОЗУ должно быть в актуальном телефоне
5
Бестселлер со скрытым потенциалом: обзор комплекта памяти Adata XPG Lancer Blade 6000C30
27
Как пережить год в «Звездолете» - история секретного марсианского эксперимента СССР
10
Обзор корпусного вентилятора Formula V Line Floe Plus ARPW
6
Обычные камеры, необычные решения: Как видеонаблюдение трансформирует повседневность
3
Подборка атмосферного аниме на Хэллоуин: зомби-музыка и вампирши-геймеры
4
Как Хэллоуин изменил современные игры - от геймдизайнерских экспериментов до безумных марафонов
3
GeForce GTX 1060 vs Red Dead Redemption – как заставить старую видеокарту запускать игры в 2К
1

Сейчас обсуждают

Фартовый
19:08
Дрон всего лишь доставил просроченному чёрную метку.
Российский дрон нанес удар по зданию Генштаба ВСУ в Киеве
grazer08
19:01
Бублик не "Капитан очевидность", а целый "Генерал ясен х…й" 🤣
Почему даже в конце 2024г дорогие производительные SSD формата PCIe 5.0 бесполезны для геймеров
grazer08
18:58
Согласен, сейчас QLC действительно имеют меньший ресурс, но разрабы и маркетологи всё равно будут гнуть своё и переведут со временем всех на PCI-E 5 и QLC, якобы в угоду объёма и дешевизны (а сейчас у...
Почему даже в конце 2024г дорогие производительные SSD формата PCIe 5.0 бесполезны для геймеров
Sammie Vanhalen
18:43
Потому что это BigData, ценный нынче товар.
Теперь Windows 11 и 10 позволяют получить прямой доступ к файлам на Android-смартфоне без кабеля
Alex Z
18:42
сосалкер скачаем с тор шопа и обоссым
Разработчики обещают, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет идеальная для современной игры оптимизация
Alex Z
18:42
врать это их национальная идея)))
Разработчики обещают, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет идеальная для современной игры оптимизация
cibershot
18:41
AMD надо за донаты разрешать зеленым пользоваться своими технологиями, слишком они добрые. Хуанг давно бы денег попросил. Кто бы мог подумать AMD дарит вторую жизнь древним картам нвидии!! Не хуанг
GeForce GTX 1060 vs Red Dead Redemption – как заставить старую видеокарту запускать игры в 2К
grazer08
18:40
404 продолжает геноцид собственного народа, а "новость" от СБУ - очередная какаха для показухи своей "работы". Фашисткие ушлёпки, что с этих пидарков взять!
СБУ: Харьковский учёный с территории Украины помогал РФ модернизировать конструкцию "Гераней"
Алексей Кузнецов
18:35
О том и речь - зачем сажать людей в бочку, если абсолютно точно известно, что их не запустить. Тяжелый носитель профукан и деньги тоже.
Как пережить год в «Звездолете» - история секретного марсианского эксперимента СССР
Родион Вестов
18:25
Водород хороший выбор. Если взорвётся, то от танка и экипажа ничерта не останется. Хохлы например в таком случае смогут сказать, что танка и не было. Единственный минус, когда будут люк с экипажем зав...
Hyundai представила концепцию бесшумного боевого танка-невидимку на водородном топливе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем