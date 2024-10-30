Для достижения впечатляющего результата была использована передовая платформа, состоящая из процессора Intel Core Ultra 9 285K, материнской платы Asus ROG Maximus Z890 Apex и модулей памяти G.Skill Trident Z5.

В начале этой недели компании Asus и G.Skill сообщили об установлении нового мирового рекорда в разгоне оперативной памяти. Благодаря нестандартному подхода к охлаждению оперативной памяти G.Skill Trident Z5 специалист по оверклокингу из Южной Кореи, известный под псевдонимом SafeDisk, смог достичь частоты DDR5-12112, побив предыдущие достижения и вновь доказав свои лидерские позиции в этой области.

Важно отметить, что рекордная частота значительно превышает стандартные характеристики G.Skill Trident Z5, которая в продаже представлена с частотой до DDR5-8400. В ожесточенной борьбе за новый рекорд SafeDisk опередил своего ближайшего конкурента, тайваньского энтузиаста Кована Янга, и закрепил за собой первое место, оставив третьим американца BenchMarc.

Для достижения этого результата использовалось передовое оборудование: материнская плата Asus ROG Maximus Z890 Apex и процессор Intel Core Ultra 9 285K. Несмотря на то, что некоторые эксперты ранее отмечали определенные недостатки этой модели процессора в отдельных играх и тестах, его оптимизированное энергопотребление и высокая производительность в популярных играх, таких как Call of Duty: Modern Warfare 3, все же получили положительные отзывы.

Скриншот разогнанной системы от G.Skill

Эксперты отметили, что столь высокий результат невозможно достичь с помощью стандартного жидкостного охлаждения. Для охлаждения высокопроизводительной системы SafeDisk использовал жидкий азот, метод, широко применяемый в профессиональном оверклокинге. Хотя Asus и G.Skill не предоставили точных данных о процессе охлаждения, общая методика включает создание резервуара вокруг процессора, куда затем заливается жидкий азот. Поскольку азот моментально испаряется, его приходится часто доливать, а иногда и подавать непрерывно, чтобы поддерживать стабильные экстремально низкие температуры, необходимые для высокопроизводительного разгона.

Использование жидкого азота позволяет оверклокерам работать с максимальными частотами и выводить оборудование за пределы стандартных возможностей. Подобные эксперименты стали популярными в профессиональной среде, и даже было несколько случаев, когда оверклокеры запускали игры на системах с азотным охлаждением, добиваясь небывалых показателей FPS. Однако для обычных пользователей такие экстремальные методы остаются малодоступными, и им приходится ограничиваться традиционным жидкостным охлаждением и менее экстремальными уровнями разгона.

Остальные компоненты системы SafeDisk включали видеокарту Nvidia GeForce GT 730 и мощный блок питания Asus ROG Thor на 1600 Вт. Если мощный блок питания выглядит логично для системы с таким уровнем нагрузки, то выбор видеокарты может вызвать вопросы. Однако важно понимать, что эта система создавалась исключительно для разгона оперативной памяти, и графическая мощность не играла ключевой роли.