Сердцем графической подсистемы нового мобильного чипа стал обновленный Adreno с поддержкой Unreal Engine 5.3.

Благодаря последним достижениям в области мобильных технологий, новые смартфоны выйдут на новый уровень производительности, сопоставимый с игровыми консолями. Недавно представленный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite обещает стереть границы между мобильным и компьютерным геймингом. Это стало возможным благодаря полноценной поддержке операционной системы Linux, которая была реализована совместными усилиями с разработчиками Linux-ядра.

Инженеры Qualcomm наделили Snapdragon 8 Elite не только высокой производительностью, но и универсальностью. Флагманский чип изготовлен на базе технологии Oryon — специально оптимизированной версии ноутбучного чипа Qualcomm. Графическое ядро этого чипа Adreno демонстрирует впечатляющий скачок производительности, а его энергоэффективность улучшена на 40% по сравнению с предыдущим поколением.

В реальных тестах Adreno 380, интегрированный в Snapdragon 8 Elite, уже показал очень высокий результат. В бенчмарке 3DMark Steel Nomad Light он превзошел дискретный графический процессор Radeon 780M, используемый в игровой консоли Asus ROG Ally. В других тестах Radeon 780M все еще удерживает лидерство, но сам факт конкуренции мобильного чипа с портативной игровой системой говорит о серьезном технологическом прорыве.

Для справки, предыдущее поколение Snapdragon 8 Gen 3 позволяло запускать такие требовательные игры, как Far Cry и Fallout 4 на устройствах Samsung Galaxy S24, однако новый Snapdragon 8 Elite, благодаря увеличенной производительности, сделает игровой процесс еще более плавным и комфортным. Геймерам хорошо известно, что эмуляция ПК-игр считается ресурсоемким процессом, но мощности нового процессора должно хватить для достижения стабильной частоты кадров в большинстве современных проектов.

Особого внимания заслуживает поддержка последней версии игрового движка Unreal Engine 5.3. Разработчики игр получат доступ к передовым технологиям, включая систему микрополигональной геометрии Nanite и физический движок Unreal Chaos. Это открывает новые горизонты для создания визуально впечатляющих мобильных игр, максимально приближенных по качеству к консольным проектам.

Инженеры Qualcomm интегрировали в Snapdragon 8 Elite передовые технологии искусственного интеллекта. Особого внимания заслуживает инновационный процессор обработки изображений (AI ISP), который обещает вывести качество мобильной фотографии и видеосъемки на новый уровень.

Первые устройства с Snapdragon 8 Elite появятся на китайском рынке уже в конце 2024 года. Глобальный запуск ожидается в начале 2025 года, когда Samsung представит новую флагманскую линейку Galaxy S25. Кроме того, использовать новый процессор планируют такие производители как Asus, OnePlus и другие ведущие бренды.

Появление Snapdragon 8 Elite может стать поворотным моментом в истории мобильного гейминга. Возможность запускать полноценные ПК-игры на смартфонах, в сочетании с передовыми технологиями для разработки нативных мобильных проектов, создает предпосылки для качественного скачка в развитии мобильных развлечений. Это особенно актуально в контексте растущей популярности мобильного гейминга и постоянно повышающихся требований пользователей к качеству игрового процесса.