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Fantoci
Новая технология переработки Samsung позволит снизить цены на QD-OLED телевизоры и мониторы
Как сообщает Samsung Display, суть новой технологии заключается в переработке специальной квантовой чернильной смеси, которую используют при создании слоев QD-OLED панелей.

Компания Samsung объявила о внедрении новой технологии в производство QD-OLED дисплеев, которая может существенно повлиять на рыночную стоимость высококачественных телевизоров и мониторов. Главным достижением южнокорейских инженеров стала разработка инновационной системы переработки квантовых чернил — важнейшего компонента в производстве современных дисплеев.

Суть инновации заключается в возможности повторного использования дорогостоящих квантовых чернил, применяемых при изготовлении QD-OLED матриц. До недавнего времени производство сопровождалось значительными потерями: около пятой части ценного материала безвозвратно терялось в процессе нанесения через микроскопические сопла. Новая технология позволяет восстанавливать до 80% этих чернил, что радикально снижает производственные издержки.

Производство QD-OLED панелей представляет собой сложный технологический процесс, где ключевую роль играет прецизионная струйная печать. При помощи специальных микронных сопел на поверхность наносятся слои красных и зелёных квантовых чернил, формирующих активный слой дисплея. Именно оптимизация этого этапа производства открыла возможности для существенной экономии ресурсов.

Разработанный Samsung инновационный метод переработки уже внедрен в действующее производство. Компания подчеркивает, что восстановленные чернила проходят специальную процедуру синтеза, благодаря которой их характеристики полностью соответствуют параметрам нового материала. Это означает, что использование переработанных компонентов никак не влияет на качество конечного продукта.

Сообщается, компания Samsung не собирается останавливаться на достигнутом и продолжает совершенствовать производственный процесс. Инженеры работают над повышением эффективности выпуска QD-OLED панелей в целом. Особое внимание уделяется увеличению процента выхода годной продукции — показателя, напрямую влияющего на себестоимость каждого дисплея.

Внедрение новой технологии переработки, вкупе с другими производственными улучшениями, создает предпосылки для снижения розничных цен на устройства с QD-OLED экранами. Это особенно важно для двух быстрорастущих сегментов рынка: премиальных телевизоров и высококлассных игровых мониторов, где данная технология демонстрирует впечатляющие результаты.

Эксперты отмечают, что внедрение системы переработки чернил само по себе не приведет к мгновенному удешевлению продукции, но это важный шаг на пути к разработке более доступных QD-OLED устройств. В совокупности с другими оптимизационными мерами, эта инновация может существенно повлиять на ценообразование в премиальном сегменте рынка дисплеев.

Пока производители работают над удешевлением технологии, потребители могут воспользоваться традиционными способами экономии при покупке QD-OLED устройств. Рекомендуется следить за специальными предложениями крупных ритейлеров и сезонными распродажами, во время которых можно приобрести современные модели по более привлекательным ценам.

Данная технологическая инновация Samsung демонстрирует, как производственные улучшения могут одновременно способствовать защите окружающей среды и снижению потребительских цен, делая передовые технологии более доступными для широкого круга пользователей.

#samsung #qd-oled #технология переработки
Источник: global.samsungdisplay.com
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