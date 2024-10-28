Преступник использовал специализированное программное обеспечение, позволяющее создавать фотореалистичные изображения на основе реальных фотографий.

В Великобритании вынесен первый в своем роде приговор по делу о применении искусственного интеллекта для создания противоправного контента с изображением несовершеннолетних. Это судебное решение может стать поворотным моментом в борьбе с новыми формами цифровых преступлений против детей.

27-летний Хью Нельсон из города Болтон организовал целую схему по производству и распространению незаконных материалов с использованием передовых технологий искусственного интеллекта. Подсудимый признал вину по 16 различным эпизодам, включая не только создание противоправных материалов, но и подстрекательство других лиц к совершению преступлений против несовершеннолетних.

Согласно материалам дела, Нельсон использовал программное обеспечение Daz 3D, разработанное в США, чтобы изменять обычные фотографии детей и превращать их в незаконные материалы с насилием. Во время следственных мероприятий он признал свою вину в том, что побуждал других людей к сексуальным преступлениям против детей, а также вину по всем пунктам обвинения, связанным с насилием над детьми.

Судья Мартин Уолш, рассматривавший дело в Королевском суде Болтона, отметил, что Нельсон представляет «значительную угрозу» обществу, и назначил ему самый суровый срок заключения. Это означает, что он не сможет подать на условно-досрочное освобождение, пока не отбудет две трети своего срока.

Современные технологии искусственного интеллекта позволяют генерировать фейковые изображения, которые становятся все более реалистичными и доступными для мошенников. Специалисты в области правоохранительных органов и защиты детей предупреждают, что появление подобных изображений, созданных с помощью ИИ, может привести к росту числа преступлений против детей, так как такие материалы усиливают опасные желания нарушителей и подталкивают их к реальным преступлениям.

Жанетт Смит, прокурор из отдела по борьбе с организованными преступлениями против детей Службы короны Великобритании, считает, что это дело создает прецедент для применения законодательства к новым видам компьютерно-сгенерированных изображений, которые становятся всё более сложными для идентификации и классификации.

«Мы ожидаем, что с развитием технологий подобных дел станет больше», — заявила Смит.





Полиция обнаружила на устройствах Нельсона, конфискованных в июне прошлого года, как реальные, так и сгенерированные изображения детей, подвергшихся насилию. Хотя компьютерно-сгенерированные материалы не выглядели как настоящие фотографии, они классифицировались как «недопустимые законом фотографии», что позволяло наложить более жесткое наказание по сравнению с категориями «запрещенных изображений», предполагающих менее строгое осуждение. Следователи смогли доказать, что изображения были созданы на основе реальных фотографий, отправленных Нельсону клиентами.

В ходе судебных слушаний Нельсон признался в создании и продаже изображений по индивидуальным заказам клиентов, которые предоставляли ему фотографии детей для обработки. Кроме того, он распространял полученные материалы в интернете как бесплатно, так и за оплату.

Полиция Большого Манчестера, специализирующаяся на расследованиях сексуальных преступлений против детей, отметила, что компьютерно-сгенерированные изображения становятся все более частым объектом расследований. Детектив Карли Бейнс подчеркнула, что использование компьютерных программ для создания таких изображений является новой угрозой, не полностью охваченной текущими законами.

Растущая популярность и доступность генеративного ИИ ставит сложные задачи перед технологическими компаниями и законодателями. Такие гиганты, как Google, Meta* и X (бывший Twitter), стремятся разработать меры для борьбы с распространением дипфейков на своих платформах. Новый Закон о безопасности в Интернете, принятый в Великобритании в октябре прошлого года, запрещает распространение дипфейков с порнографическим содержанием без согласия, но случай Нельсона рассматривался по существующим законам о защите детей.

Грэм Биггар, глава Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании, ранее предупреждал о рисках, связанных с созданием гиперреалистичных изображений насилия над детьми с помощью ИИ. Он отметил, что просмотр подобных материалов, даже если они сгенерированы искусственно, повышает вероятность того, что нарушители могут перейти к реальным преступлениям против детей.

Жанетт Смит также отметила, что в будущем различия между фотографиями и сгенерированными изображениями будут постепенно стираться, что создаст дополнительные сложности для правоохранительных органов.

Компания Daz 3D, чье программное обеспечение использовал Нельсон, заявила, что ее лицензионное соглашение запрещает создавать изображения, нарушающие законы о защите детей, и выразила намерение совершенствовать свои технологии для предотвращения незаконного использования программных продуктов.





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