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Fantoci
TCL планирует существенно снизить стоимость OLED-дисплеев благодаря технологии струйной печати
Раньше органические светодиоды для OLED-панелей создавались сложным и дорогостоящим способом, то теперь TCL использует высокоточный струйный принтер.

Китайская компания TCL совершила прорыв в области производства OLED-дисплеев. Благодаря инновационной технологии струйной печати, инженеры TCL значительно снизили себестоимость самых популярных в мире дисплеев. Теперь перед китайским производителем открылись новые перспективы для массового внедрения OLED-технологий в различные устройства, начиная от бюджетных смартфонов до широкоформатных телевизоров.

В последние годы рынок OLED-устройств переживает стремительный рост. Согласно последним исследованиям, объём поставок OLED-панелей продемонстрировал впечатляющий скачок на 181% в годовом исчислении. Такой взрывной рост неслучаен: OLED-технология предлагает пользователям высокое качество изображения, мгновенный отклик и безупречную цветопередачу. Особенно важным преимуществом является способность OLED-пикселей полностью отключаться, обеспечивая на экране абсолютно чёрный цвет — характеристика, недостижимая для традиционных LCD-матриц.

2024 год ознаменовался значительным прогрессом в развитии OLED-технологий. Современные панели отличаются повышенной яркостью и усовершенствованной защитой от выгорания — проблемы, которые долгое время считались ахиллесовой пятой OLED-дисплеев. Известные производители, такие как MSI, успешно осваивают рынок, предлагая потребителям доступные устройства с OLED-экранами.

Однако главным барьером для массового распространения OLED остаётся сложность и дороговизна производственного процесса. Именно здесь технология струйной печати от TCL может стать переломным моментом. Производственное подразделение компании, CSOT, разработало метод прямого нанесения органических материалов на подложку дисплея, что радикально упрощает процесс производства.

Согласно официальному заявлению представителей TCL CSOT на конференции Omdia Korea Display, новая технология обеспечивает ряд существенных преимуществ:

  • Снижение энергопотребления дисплеев
  • Двукратное повышение эффективности использования материалов
  • Увеличение яркости на 50%
  • Значительное сокращение производственных затрат
  • Упрощение процесса разработки новых моделей панелей

Запуск передового производства OLED-дисплеев по новой технологии запланирован на конец текущего года. Если заявленные преимущества подтвердятся на практике, это может привести к настоящей революции на рынке. OLED-дисплеи имеют все шансы стать стандартом де-факто для всех категорий устройств — от смартфонов до телевизоров.

Внедрение технологии струйной печати OLED особенно важно для российского рынка, где высокая стоимость всегда была основным сдерживающим фактором распространения OLED-устройств. Снижение производственных затрат может сделать высококачественные OLED-дисплеи доступными для широкого круга потребителей, что особенно актуально в текущих экономических условиях.

Эксперты отрасли с оптимизмом смотрят на перспективы новой технологии. Если TCL удастся успешно масштабировать производство, это может стать катализатором следующего этапа эволюции рынка дисплеев, где высокое качество изображения наконец станет доступным каждому пользователю.

#oled #tcl #oled-дисплей #omdia korea display
Источник: flatpanelshd.com
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