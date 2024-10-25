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Fantoci
120 астрономов призывают FCC остановить запуски Starlink из-за загрязнения окружающей среды
Спутники также создают световое загрязнение, мешающее астрономическим наблюдениям и изучению Вселенной.

Космическое пространство вокруг Земли становится все более перегруженным, и это вызывает серьезные опасения у научного сообщества. Команда из 120 астрономов, астрофизиков и специалистов аэрокосмической отрасли из ведущих научных институтов США и мира обратилась к Федеральной комиссии по связи (FCC) с открытым письмом. Они настаивают на проведении полномасштабного анализа влияния крупных спутниковых мегасозвездий на околоземное пространство и атмосферу Земли. Специалисты призывают обратить особое внимание на проекты, подобные Starlink от SpaceX, которые пока освобождены от обязательной экологической экспертизы.

Письмо подписали представители таких авторитетных учреждений, как Гарвардский университет, Смитсоновская астрофизическая обсерватория, Корнеллский университет и Йельский университет. Ученые подчеркивают, что ускоренный рост количества спутников на низкой околоземной орбите (LEO) стал следствием новой «космической гонки». Масштабные спутниковые системы, или «мегасозвездия», создают группы из тысяч аппаратов, которые предназначены для предоставления единой услуги. Крупнейшим подобным проектом на данный момент является Starlink, в состав которого уже входит более 6 100 спутников.

Ранее в этом году генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил о намерении снизить орбиты для новых спутников Starlink, что только усугубит существующие проблемы с загрязнением околоземного пространства. Эти спутники не только негативно влияют на астрономические наблюдения и научные приборы, но и способствуют образованию космического мусора. При этом Starlink зарекомендовал себя как успешный проект, и на его примере Китай и другие страны разрабатывают свои собственные спутниковые системы, такие как китайская программа «Тысяча парусов», также предназначенная для предоставления высокоскоростного интернета.

В настоящее время FCC освобождает подобные проекты от стандартной процедуры экологической экспертизы, ссылаясь на устаревшее решение 1986 года. Парадоксально, но в том же решении не предусмотрено исключение для «мегасозвездий» - огромных скоплений спутников, каковым, безусловно, является Starlink, насчитывающая уже более 6100 активных аппаратов. Однако, как отмечают авторы письма, FCC ни разу не воспользовалась этим исключением, фактически дав зеленый свет бесконтрольному запуску спутников. При этом ученые подчеркивают, что выпуск на орбиту десятков тысяч спутников без предварительной оценки экологических последствий выглядит, по их мнению, абсурдным.

На снимке с 333-секундной выдержкой, сделанном 4-метровым телескопом Бланко в Чили, видны характерные световые следы от пролетающих спутников Starlink, которые создают помехи для астрономических наблюдений. Источник: Национальная лаборатория оптико-инфракрасной астрономии NSF

Авторы письма заявили, что такая неуправляемая массовая спутниковая деятельность неизбежно сопровождается попаданием в атмосферу Земли металлических частиц и вредных газов, что может негативно повлиять на исследования космоса и окружающую среду планеты. «Запуск 30 000 или даже 500 000 спутников на низкие орбиты без проведения экологической оценки идет вразрез с здравым смыслом», — утверждают ученые, добавляя, что FCC необходимо как можно скорее провести всесторонний анализ последствий с привлечением экспертов NASA, Агентства по охране окружающей среды и других государственных органов. Они отмечают, что время ограничено, и бездействие сегодня может привести к длительным негативным последствиям, устранение которых потребует десятилетий.

Научное сообщество также настаивает на необходимости временной приостановки запусков спутников для интернет-связи до завершения оценки всех потенциальных последствий. Они напоминают о вреде, который неконтролируемое распространение мегасозвездий может нанести радиотелескопам, использующимся для изучения далеких и тусклых объектов во Вселенной. Только за последний год радиоастрономы не раз выражали беспокойство по поводу того, что спутники Starlink мешают их наблюдениям.

Ранее ученые в статье для журнала Nature Astronomy назвали спутниковые мегасозвездия «беспрецедентной угрозой для природы» в глобальном масштабе.

#илон маск #spacex #starlink #астрономия #световое загрязнение
Источник: pirg.org
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