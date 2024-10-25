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Fantoci
Flyby11 - новая утилита для установки Windows 11 на несовместимое оборудование
Альтернатива более известной программе Rufus, которая позволяет обойти аппаратные ограничения Windows 11.

Близится окончание официальной поддержки Windows 10 и все больше пользователей ищут альтернативные способы перехода на Windows 11, которые позволяют обойти аппаратные ограничения. Если ваш компьютер не соответствует заявленным техническим требованиям Microsoft для Windows 11, то это не повод отказываться от обновления до новейшей операционной системы. Новый инструмент Flyby11 открывает перед всеми пользователями возможность установки Windows 11 даже на устройства с устаревшими характеристиками. Эта утилита будет особенно полезна тем, кто предпочитает опробовать новейшую версию ОС без обязательной замены оборудования.

Главной причиной, по которой многие пользователи пока остаются на Windows 10, является именно сложность перехода на новую систему. Для установки Windows 11 требуется новое оборудование, которое удовлетворяет высокие требования Microsoft, а привычная Windows 10, уже ставшая эталоном стабильности и производительности, для многих по-прежнему остается удобной и легкой в использовании. Однако, учитывая, что через год поддержка Windows 10 будет прекращена, переход на Windows 11 становится актуальным для всех, кто заботится о безопасности своих данных и стабильности системы.

Недавно обнаруженная на GitHub утилита Flyby11 был создана для обхода ограничений Windows 11 версии 24H2, с которой уже возникли определенные сложности у пользователей после выпуска. Этот инструмент позволяет установить или обновить систему, используя метод установки на основе Windows Server, что помогает обойти аппаратные проверки и дает возможность запускать Windows 11 на устройствах, которые в стандартном режиме считаются неподдерживаемыми.

Первые отзывы от пользователей о Flyby11 в целом положительные: по их словам, инструмент действительно решает проблемы несовместимости и выполняет установку. Тем не менее, стоит учитывать, что Flyby11 пока находится на стадии доработки, поэтому ее дальнейшее развитие будет зависеть от обратной связи и предложений пользователей. В качестве альтернативы также существует популярный инструмент Rufus, которым пользуются те, кто ищет обходные пути для установки Windows 11.

Однако важно помнить, что обход аппаратных требований несет определенные риски. Использование Flyby11 и Rufus может вызвать проблемы с производительностью системы, поскольку Microsoft официально не поддерживает такие методы. Многие пользователя делятся опытом обновления через программу Windows Insider, и спустя 7-8 месяцев использования Windows 11 они фиксировали некорректную работу системы. В результате им пришлось вернуться к Windows 10. Тем не менее, несмотря на это, вполне возможно, что с новыми инструментами пришло время снова попробовать перейти на Windows 11.

Если вы решитесь на использование Flyby11, примите необходимые меры предосторожности — обязательно создайте резервную копию данных перед началом установки, чтобы избежать потери важных файлов в случае неполадок.

#windows 11 #rufus #flyby11
Источник: github.com
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