Генеральный директор Tesla получил отказ на использование защищенных авторским правом образов из «Бегущего по лезвию», но решил использовать их все равно.

Илон Маск вновь оказался в центре скандала, на этот раз связанном с нарушением авторских прав. После презентации беспилотного такси Tesla, известного как Cybercab, Илону Маску и его компании предъявлен иск за незаконное использование визуальных элементов из фильма «Бегущий по лезвию 2049». Иск подала продюсерская компания Alcon Entertainment, ответственная за разработку таких фильмов, как «Бегущий по лезвию 2049» и «Невидимая сторона».

Юридические последствия оказались серьезными. Alcon Entertainment подала иск, в котором действия Tesla характеризуются как преднамеренное нарушение авторских прав с целью повышения коммерческой привлекательности своего продукта. Особенно примечательна причина предварительного отказа в использовании образов: представители Alcon сослались на противоречивое поведение Маска в публичном пространстве, включая случаи использования языка вражды.

Илон Маск давно проявляет интерес к фильмам о футуристическом транспорте, и его восхищение «Бегущим по лезвию» известно многим. Ещё в 2019 году он сравнил Tesla Cybertruck с машинами из этого фильма, а в 2023 году вновь упомянул этот фильм, намекая на его влияние на дизайн электромобилей Tesla. Однако есть одно важное несоответствие: в «Бегущем по лезвию 2049» речь идет о летающих машинах, управляемых людьми, а не о наземных беспилотных такси. Более того, сам Маск неоднократно демонстрировал неверное понимание фильма, публикуя многочисленные сообщения в соцсетях, из которых складывалось впечатление, что в фильме задействован персонаж с именем «Бегущий по лезвию».

Одно из изображений, сгенерированных на мероприятии, представляло собой фигуру человека в длинном плаще, стоящего спиной к зрителю и смотрящего на разрушенный город в оранжевом свете — сцена, которая практически идентична кадрам из «Бегущего по лезвию 2049».

Несмотря на отказ компании Alcon, Tesla всё же решила использовать эти образы для создания футуристической атмосферы на презентации. Маск даже признался в своей любви к этому фильму, но выразил сомнения, что хотел бы жить в мире, отображенном в нём.

Однако подобное нарушение прав интеллектуальной собственности не прошло незамеченным. В иске Alcon утверждается, что Tesla намеренно использовала элементы из «Бегущего по лезвию», чтобы привлечь внимание к своему мероприятию и сделать его более привлекательным для глобальной аудитории. Alcon обвиняет Tesla в «недобросовестной и злонамеренной попытке» ассоциировать бренд фильма с продукцией Tesla, тем самым способствуя продажам автомобилей. Компанию Маска также обвиняют в том, что она сознательно спровоцировала ложную связь между «Бегущим по лезвию 2049» и Tesla, что, по мнению истцов, было верно подмечено мировыми СМИ.

Кроме того, Alcon настаивает на том, что использование этих образов могло нанести вред их текущим коммерческим планам. Продюсерская компания сейчас активно сотрудничает с другими автопроизводителями в рамках продвижения будущего сериала «Бегущий по лезвию 2099», и разрешение компании Tesla использовать визуальные элементы фильма могло бы помешать этим партнёрствам.

Таким образом, Илон Маск и Tesla оказались в центре серьёзного юридического конфликта, который может иметь далеко идущие последствия не только для компании, но и для её публичного имиджа.