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Fantoci
Qualcomm представила новый флагманский чип Snapdragon 8 Elite с производительными ядрами Oryon
Высокопроизводительная архитектура Oryon из ноутбучных чипов Qualcomm теперь появится в смартфонах.

Компания Qualcomm представила свой новый мобильный чип Snapdragon 8 Elite, который станет основой большинства флагманских Android-смартфонов в следующем году. Важно отметить, что производитель отошел от привычной системы именования: вместо ожидаемого Snapdragon 8 Gen 4 нам показали Snapdragon 8 Elite — первый мобильный чип с инновационными ядрами Oryon.

Эксперты заявили, что Snapdragon 8 Elite — это самое масштабное обновление мобильных чипов Qualcomm со времён выпуска Snapdragon 8 Gen 1. Технология Oryon, впервые реализованная в ноутбуках Snapdragon X Elite, теперь пришла на смартфоны. В начале 2024 года этот процессор произвёл революцию в мире ARM-устройств, сделав Windows-ноутбуки более производительными и энергоэффективными. Это стало возможным благодаря покупке компанией Qualcomm стартапа Nuvia, чьи разработки легли в основу технологии Oryon.

Чтобы адаптировать этот процессор для мобильных устройств, Qualcomm пересмотрела архитектуру Oryon, сделав её более энергоэффективной. Это позволило отказаться от использования отдельных энергоэффективных ядер, как это реализовано в конкурирующих чипах MediaTek Dimensity. В Snapdragon 8 Elite установлено два основных ядра Oryon с частотой 4,32 ГГц и дополнительно шесть высокопроизводительных ядер с частотой 3,53 ГГц. Хотя Qualcomm не раскрывает точных спецификаций этих ядер, вероятно, это Cortex-A720 или их аналоги. Совокупный объём кэша L2 составляет 24 МБ, из которых по 12 МБ приходится на каждый кластер ядер.

Графический процессор Adreno 830 в Snapdragon 8 Elite получил важное обновление — впервые была внедрена сегментированная архитектура GPU. Это значит, что каждая часть графического процессора имеет собственную память и работает на частоте 1,1 ГГц, что значительно повышает как производительность, так и энергоэффективность. Новая архитектура поддерживает современные игровые движки, такие как Unreal Engine 5.3 с Nanite и физическим движком Chaos, что открывает перед мобильными пользователями новые возможности в играх и графике. Производительность в трассировке лучей улучшена на 35%, что даст более реалистичную графику в играх.

По сравнению с предыдущей моделью Snapdragon 8 Gen 3, новый чип демонстрирует прирост производительности CPU на 45%, при этом также снижена энергозатратность на 45%. Графический процессор Adreno стал на 40% мощнее и энергоэффективнее, что особенно важно для современных мобильных игр и графически насыщенных приложений.

Одной из ключевых особенностей Snapdragon 8 Elite стала интеграция передовых технологий искусственного интеллекта. Hexagon NPU, отвечающий за вычисления в области искусственного интеллекта, был значительно улучшен для работы с мультимодальными задачами генеративного ИИ. Теперь пользователи смогут использовать более длинные запросы при вводе, что расширяет возможности систем, основанных на искусственном интеллекте.

К тому же обновлённый Hexagon NPU получил дополнительные скалярные и векторные ядра, которые обеспечивают повышение производительности при многозадачной работе. Например, процессор может одновременно обрабатывать задачи компьютерного зрения и генеративного ИИ, что делает работу с такими приложениями более плавной и быстрой. Энергоэффективность процессора в задачах ИИ улучшилась на 45%, что снизило нагрузку на батарею.

Важной новинкой также стал первый в мире «AI ISP» (процессор обработки изображений на базе ИИ). В Snapdragon 8 Elite ISP напрямую интегрирован с NPU через технологию Hexagon Direct Link. Это позволяет улучшать качество снимков и видео в режиме реального времени, автоматически корректируя цветопередачу, резкость и яркость. Qualcomm заявляет, что с помощью этой технологии можно снимать яркое видео в формате 4K60 даже в условиях почти полной темноты.

Snapdragon 8 Elite получил поддержку Wi-Fi 7 и обновлённый 5G-модем Snapdragon X80. Этот модем подключён к системе Qualcomm 5G AI Suite Gen 3, которая улучшает скорость и надёжность передачи данных благодаря использованию функций ИИ. Максимальная пропускная способность достигает 10 Гбит/с при скачивании и 3,5 Гбит/с при отправке данных, хотя такие цифры в реальных условиях скорее всего недостижимы. Однако, новая система связи также позволяет использовать Wi-Fi, Bluetooth и UWB (Ultra-Wideband) для более точного позиционирования, улучшая точность определения местоположения на 30%.

Уже в ближайшие недели Snapdragon 8 Elite появится в смартфонах ведущих производителей, таких как Asus, Honor, OnePlus, Samsung и Xiaomi. Первые устройства с новым чипом, скорее всего, будут представлены в начале следующего года на всех международных рынках и, возможно, появятся в новых моделях от таких брендов, как Honor и Xiaomi. Ожидается, что первые крупные анонсы, включая OnePlus 13 и Samsung Galaxy S25, состоятся в начале 2025 года.

Хотя предварительные тесты производительности, которые были представлены на Snapdragon Summit, выглядят многообещающе, реальный потенциал нового чипа можно будет оценить только после появления коммерческих устройств на его основе. Учитывая масштаб внедрённых инноваций, Snapdragon 8 Elite имеет все шансы стать поворотным моментом в развитии мобильных технологий.

#qualcomm #snapdragon 8 elite #oryon
Источник: qualcomm.com
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