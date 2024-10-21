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Fantoci
AMD анонсировала игровой процессор Zen 5 X3D и снизила цены на обычные Zen 5 перед праздниками
Красная команда надеется сорвать выпуск процессоров Intel Core Ultra 200, запланированный на эту неделю.

В преддверии скорого выхода новых процессоров Intel Core Ultra 200 (Arrow Lake) 24 октября, AMD сделала неожиданный ход, призванный перетянуть внимание покупателей на свою сторону. Красная команда анонсировала скорый выпуск нового игрового процессора Zen 5 X3D, а также снизила цены на всю линейку Zen 5, тем самым запустив предпраздничную акцию. Эксперты считают, что это попытка AMD реабилитироваться после не слишком удачного дебюта процессоров Zen 5 и достойно ответить на вызов со стороны Intel.

Обычно AMD выпускает X3D-версии своих процессоров через полгода после появления новой архитектуры. Однако неудачный старт продаж линейки Zen 5 и предстоящий выпуск процессоров Intel вынудили компанию пересмотреть свои планы. Теперь AMD планирует представить восьмиядерный, шестнадцатипоточный процессор Ryzen 7 9800X3D уже 7 ноября. Этот процессор в первую очередь предназначен для геймеров, что подтверждает акцент компании на «игровые решения следующего поколения».

Выбор в пользу восьмиядерной версии процессора логичен, так как предыдущие модели с таким количеством ядер, включая Ryzen 7 5800X3D и 7800X3D, традиционно демонстрировали превосходную производительность в играх по сравнению с более мощными, но менее оптимизированными шестнадцатиядерными процессорами. В таких игровых чипах используется один чиплет вместо двух, что устраняет необходимость в сложных настройках распределения задач между ядрами и избавляет от потенциальных задержек в играх.

Восьмиядерные процессоры AMD, такие как 9800X3D, должны продемонстрировать более высокую производительность в играх по сравнению с шестнадцатиядерными моделями. Это связано с тем, что игры чаще всего используют меньше потоков, и в таких задачах единый чиплет оказывается более эффективным. Кроме того, стоимость восьмиядерных решений значительно ниже, что делает их более привлекательными для большинства пользователей. Предполагается, что цена на новый Ryzen 7 9800X3D составит около 449 долларов, что ставит его в выгодное положение по сравнению с Intel Core Ultra 9 285K, который стоит 589 долларов, но может уступать в игровых тестах.

AMD также объявила о снижении цен на все модели процессоров Zen 5. Флагманская модель 9950X подешевела на 50 долларов, а остальные процессоры получили скидку в 30 долларов в рамках праздничной акции. Это решение стало вынужденным шагом на фоне низких продаж после неудачного выпуска линейки Zen 5, который не оправдал ожиданий пользователей. Многие ждали более значительного прироста производительности по сравнению с предыдущим поколением, Zen 4, однако этого не произошло.

AMD пытается исправить ситуацию, заверяя покупателей, что с момента выпуска производительность новых процессоров значительно улучшилась. Однако само по себе снижение цен может не стать решающим фактором, особенно учитывая скромные скидки в 30 долларов на большинство моделей. Срок действия акции пока не определён, но она уже стартовала 20 октября.

Пока неизвестно, планирует ли AMD анонсировать только одну модель X3D или целую линейку процессоров. Скорее всего, компания сфокусируется на восьмиядерной версии, чтобы выгодно сравнить её с новыми процессорами Intel. Синяя команда заявила, что их серия Core Ultra 200 достигнет паритета в производительности с предыдущими поколениями процессоров, особенно в играх. Однако, если Ryzen 7 9800X3D окажется на 15% быстрее текущего лидера, Ryzen 7 7800X3D, а это значит AMD вновь сможет вернуть себе титул производителя самого быстрого игрового процессора на рынке.

AMD делает всё возможное, чтобы закрепить свои позиции на рынке процессоров в преддверии праздников. Быстрый выпуск Ryzen 7 9800X3D и снижение цен на остальные процессоры Zen 5 — это попытка компании усилить свои позиции на фоне новинок от Intel. Если новый процессор оправдает ожидания, AMD сможет предложить пользователям лучшее соотношение цены и производительности, укрепив своё лидерство в сегменте игровых решений.

#amd #zen 5 #intel core ultra 200 #ryzen 7 9800x3d #zen 5 x3d
Источник: tomshardware.com
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