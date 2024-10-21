Одним из наиболее перспективных регионов для поиска внеземной жизни на Марсе считаются тропические широты.

Несмотря на то, что первые роботизированные миссии на Марсе не обнаружили признаков разумной жизни, ученые не оставляют попыток найти микробные формы жизни на Красной планете. Последнее исследование Лаборатории реактивного движения (JPL) предполагает, что так называемые "карманы" талой воды, скрытые под поверхностью марсианских ледников, могут сформировать необходимые условия для существования микробов. Аналогичные экосистемы были обнаружены на Земле, что делает эту гипотезу особенно интересной.

Марс, наряду с Землей, — единственные планеты в Солнечной системе с ледяными шапками на полюсах. Однако большая часть видимого льда на Красной планете состоит из замерзшего углекислого газа, который образуется в тонкой атмосфере Марса. Но на Марсе также присутствует и водяной лед, особенно в полярных регионах. Именно поэтому исследователи сосредоточили свое внимание на моделировании этого водяного льда, чтобы лучше понять его потенциальную роль в поддержании жизни.

За последние несколько миллионов лет Марс пережил несколько ледниковых периодов, во время которых на его поверхность выпадало большое количество снега, который постепенно превращался в ледяные отложения. В некоторых местах, например, в районе долины Дау (Dao Vallis), на поверхности можно заметить белые края ледяных оврагов. Эти отложения, по мнению ученых, представляют собой пылевые слои водяного льда. Наличие пыли здесь имеет решающее значение, так как пылевые частицы играют ключевую роль в процессе, который можно наблюдать и на Земле.

Залежи марсианского льда.

На Земле пылевые частицы, попадая в лед, образуют так называемые криоконитовые лунки. Эти темные частицы поглощают солнечное тепло, вызывая таяние льда вокруг них и создавая крошечные карманы талой воды. Со временем такие карманы могут стать домом для бактерий и других микроорганизмов, как это происходит, например, в ледниках Аляски или Антарктиды. По аналогии с Землей, ученые предполагают, что похожий процесс может происходить и на Марсе.

Автор исследования, Фил Кристенсен из Университета штата Аризона, проводит параллель между этими лунками и земными теплицами, находящимися в ледяном заточении. Ведь на Марсе солнечный свет, как считают ученые, может проникать через лед на глубину до трёх метров, чего достаточно для обеспечения энергии, необходимой для фотосинтеза, и, как следствие, для поддержания микроскопической жизни.

В отличие от Земли, Марс не имеет магнитного поля, а это значит, что поверхность Красной планеты подвергается значительно более высокому уровню радиации. Однако слои льда могут действовать как естественный щит, защищающий микроорганизмы, живущие в карманах талой воды, от опасного излучения. Это делает марсианские криоконитовые лунки потенциально даже более безопасными для жизни, чем их земные аналоги.

Криоконитовые отверстия в леднике Матануска на Земле.

Исследование, опубликованное в журнале Nature, указывает на то, что наибольшая вероятность образования таких карманов талой воды находится в регионах Марса между 30 и 60 градусами широты, в так называемых «тропических» широтах планеты. Теперь ученые пытаются воссоздать в лабораторных условиях марсианский лед с пылевыми частицами, чтобы изучить его свойства и подготовиться к будущим миссиям, которые могли бы искать признаки жизни непосредственно на поверхности Марса.

В перспективе это открытие может значительно изменить наше представление о возможных местах обитания жизни во Вселенной, делая Марс приоритетным объектом для дальнейших исследований.