Главная цель нового проекта – создание универсальной системы цифровой идентификации для системы блокчейна.

Сэм Альтман, один из основателей компании OpenAI, активно развивает свой новый амбициозный проект, который нацелен на создание системы глобальной цифровой идентичности. Новый проект Worldcoin, изначально задуманный как система верификации личности с помощью сканирования радужной оболочки глаза, претерпел значительные изменения. Во-первых, было принято решение упростить название до лаконичного "World". Во-вторых, существенно модернизировано ключевое устройство проекта – "Orb", предназначенное для сканирования радужной оболочки глаза.

Согласно официальному заявлению, опубликованному на сайте проекта, проект по разработке системы верификации личности с помощью блокчейна был переименован из Worldcoin в «World». Это было объявлено в рамках презентации, прошедшей в Сан-Франциско. В дополнение к изменению названия, веб-сайт Worldcoin.org теперь перенаправляет на новый адрес — world.org.

Сэм Альтман также выпустил обновлённую версию устройства Orb для сканирования радужной оболочки глаза, использующего современный чипсет Nvidia Jetson. Новое устройство оснащено инфракрасными и обычными камерами, а также съёмной SD-картой для хранения данных. Важно отметить, что новая модель поддерживает 5G и стала на 30% компактнее за счёт сокращения количества деталей. Однако все данные, полученные с помощью Orb, теперь не хранятся на устройстве. Они передаются на телефон пользователя и сразу же удаляются из памяти Orb. Система сканирует радужку глаза, чтобы убедиться, что перед ней человек, а не искусственный интеллект или бот, после чего создается уникальный цифровой идентификатор — World ID.

После получения World ID пользователи могут добавить в приложение дополнительные персональные данные, например информацию о паспорте. Эти данные позволяют использовать телефон для проверки паспорта через NFC-чип. Однако пока неясно, будет ли эта технология официально признана государственными структурами, например, в США.

Кроме того, разработчики "World" представили новую функцию «Deep Face», направленную на борьбу с дипфейками. Она использует технологии Orb, личные данные и систему Face Auth для того, чтобы проверять, что взаимодействие происходит с реальным человеком, а не с искусственно созданным изображением. Эта функция будет полезна как в видеозвонках, так и в текстовых чатах, где растёт угроза подделки личности. При этом существуют и другие способы проверки на дипфейки, если вы не хотите, чтобы ваши данные собирались устройством Orb.

Пользователи, которые не проживают в США, могут получить определённую сумму криптовалюты Worldcoin бесплатно после регистрации своего World ID. Для тех, кто не хочет проходить процедуру сканирования глаз, всегда остаётся возможность приобрести криптовалюту на биржах.

На данный момент только на территории США доступно сканирование глаз с помощью Orb, регистрация World ID и использование приложения World, однако покупка криптовалюты в стране пока заблокирована из-за регуляторных ограничений. Следует также учитывать высокую активность мошенников в социальных сетях, которые создают поддельные аккаунты и публикуют ложные посты о Worldcoin или так называемых токенах OpenAI (на данный момент официальных токенов OpenAI не существует).

На этой неделе проект World объявил, что интегрировал 15 миллионов пользователей World ID в свою блокчейн-систему. Блокчейн уже работает с такими криптографическими платформами, как Optimism, Uniswap и сервисы для анализа данных Etherscan и Dune.

В проекте предусмотрены меры защиты конфиденциальности, такие как возможность удаления данных по запросу и использование нулевых доказательств, которые позволяют подтверждать личность пользователя, не раскрывая его данных. Тем не менее, многие могут отказаться от использования Orb из-за соображений конфиденциальности или отсутствия явных преимуществ на данном этапе. На сегодняшний день приложение World позволяет верифицировать World ID для доступа к ряду сайтов и содержит встроенный криптовалютный кошелёк.

Несмотря на развитие технологий, проект сталкивается с серьёзной критикой и регуляторными ограничениями в разных странах. В более чем десятке государств либо запрещена деятельность World, либо она находится под расследованием. Например, в Гонконге ранее запретили проект из-за проблем с конфиденциальностью данных, а в Кении запрет временно сняли после завершения расследования в июне. Тем не менее, операторам Orb рекомендовано усилить меры безопасности в будущем.