Секрет успеха кроется в использовании широкого спектра частот – от 5 до 150 гигагерц.

Британские ученые из Лондонского университета совершили прорыв в области беспроводной связи, разработав гибридную систему передачи данных, способную достичь беспрецедентной скорости в 938 гигабит в секунду. Такая впечатляющая пропускная способность в несколько раз превосходит возможности современных 5G-сетей и открывает совершенно новые горизонты для развития мобильных технологий.

В основе британской разработки лежит уникальная технология, объединяющая традиционные радиоволны и световые сигналы. Исследователи успешно преодолели главное ограничение современных беспроводных сетей — узкий частотный диапазон — путем значительного расширения спектра используемых частот от 5 до 150 ГГц.

Технические особенности новой технологии:

Нижний диапазон (5-50 ГГц): использование усовершенствованных цифро-аналоговых преобразователей для генерации радиоволн

Верхний диапазон (50-150 ГГц): применение фотонных технологий для создания световых сигналов

Интеграция обоих диапазонов в единую систему передачи данных

Современные сети 5G, несмотря на заявленную теоретическую скорость в 20 гигабит в секунду, на практике демонстрируют значительно более скромные показатели. Основная причина кроется в так называемой "последней миле" — участке между оптоволоконной магистралью и конечным устройством пользователя. Новая технология предлагает решение именно этой проблемы, обеспечивая скорость, в 30 раз превышающую возможности существующих беспроводных систем.

Для наглядной демонстрации возможностей новой технологии исследователи приводят впечатляющий пример: если загрузка фильма в формате 4K (14 ГБ) через типичное 5G-соединение занимает около 19 минут, то с использованием новой системы этот процесс сокращается до менее чем секунды — всего 0,14 секунды.

Несмотря на революционный характер разработки, технология имеет определенные ограничения. Основное требование — наличие прямой видимости между передатчиком и приемником. Однако это ограничение характерно и для современных высокоскоростных сетей 5G миллиметрового диапазона.

Потенциальные области применения новой технологии:

Высокоплотные городские районы

Спортивные арены и стадионы

Бизнес-центры и офисные комплексы

Образовательные учреждения

Медицинские центры с потребностью в мгновенной передаче больших объемов данных

На данный момент система успешно протестирована в лабораторных условиях. Следующий этап — разработка коммерческого прототипа для проведения полномасштабных испытаний в реальных условиях. Инженеры уже работают над адаптацией технологии для практического применения.

Новая технология может стать ключевым элементом в решении растущей проблемы нехватки пропускной способности беспроводных сетей. По мере увеличения объемов передаваемых данных и роста требований к скорости передачи, подобные инновационные решения становятся критически важными для развития цифровой инфраструктуры будущего.

Британская разработка открывает новые возможности для развития таких направлений, как виртуальная и дополненная реальность, потоковая передача контента сверхвысокого разрешения, удаленная хирургия и других приложений, требующих минимальной задержки и высокой пропускной способности.