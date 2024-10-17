Одной из главных задач миссии "Евклид" является создание трехмерной карты Вселенной.

Европейское космическое агентство (ЕКА) представило первые результаты работы своего телескопа "Евклид" (Euclid), который специально разработан для картирования так называемой "тёмной вселенной". Недавно опубликованные снимки — это лишь малая часть того, что планируется занести в базу данных: они составляют всего 1% от всего будущего космического атласа. Однако даже эти первые кадры уже поражают своей красотой, раскрывая миллионы звёзд и галактик, находящихся за пределами нашей Солнечной системы.

Космический телескоп "Евклид", прозванный учеными "телескопом тёмной вселенной", был разработан для исследования тех областей космоса, которые невидимы для обычных наблюдателей. Около 95% всей материи и энергии во вселенной приходится на тёмную материю и тёмную энергию — эти компоненты не излучают свет и не взаимодействуют с обычной материей, что делает их крайне трудными для изучения. Тем не менее, они играют ключевую роль в формировании и эволюции космических объектов. "Евклид" оснащён передовым оборудованием, включая телескоп длиной 1,2 метра, а также визуальные и инфракрасные инструменты, которые позволяют ему "видеть" свет далёких галактик и строить трёхмерные карты распределения материи.

Запуск "Евклида" состоялся в июле 2023 года с помощью ракеты SpaceX Falcon 9. С момента начала работы обсерватория уже прислала на Землю множество впечатляющих снимков, среди которых — туманность Конская голова, шаровые скопления звёзд и районы активного звездообразования. Помимо этих ярких объектов, телескоп в течение двух недель, с конца марта по начало апреля 2024 года, наблюдал за 132 квадратными градусами южного неба. Проведенные наблюдения стали основой для создания первых страниц космического атласа, который ЕКА заполняет фотографиями с помощью "Евклида".

Карта всей видимой вселенной с выделенной жёлтым регионом, наблюдаемым "Евклидом"

На одной из карт, представленных агентством, можно увидеть обзор всего неба, на котором выделена область южного неба, зафиксированная телескопом. Эта область охватывает примерно 100 миллионов источников света, среди которых — звёзды нашей галактики Млечный Путь и удалённые галактики, расположенные на расстоянии в сотни миллионов световых лет от Земли. По оценкам ЕКА, около 14 миллионов галактик из этого региона можно использовать для изучения влияния тёмной материи и тёмной энергии на космические процессы.

"Каждый снимок "Евклида" — это первый взгляд в неизведанное", — отмечает Валерия Петторино, ведущий научный сотрудник миссии. "Через шесть лет мы планируем составить карту более трети небосвода, что станет беспрецедентным достижением в истории астрономии".





На одном из последних изображений телескоп зафиксировал взаимодействие двух спиральных галактик, находящихся на расстоянии 420 миллионов световых лет от нас. Ещё более удалённый объект — центр скопления галактик Abell 3381, который находится на расстоянии 678 миллионов световых лет от Земли, — был запечатлён на другом снимке.

Стоит отметить, что миссия "Евклида" только начинается, но уже приносит уникальные данные, которые в будущем помогут учёным разгадать одну из величайших загадок вселенной — природу тёмной материи и тёмной энергии.