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Fantoci
Axiom Space представила финальный дизайн скафандра для будущей миссии «Артемида III»
Скафандр AxEMU рассчитан на восьмичасовую работу на Луне и уже прошел предварительные испытания под давлением совместно с NASA и SpaceX.

Американская компания Axiom Space, специализирующаяся на космических исследованиях, завершает разработку нового скафандра для миссии «Артемида III», который будет использоваться астронавтами во время высадки на Луну. Новый высокотехнологичный скафандр, получивший название Axiom Exploration Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), был спроектирован в сотрудничестве с итальянским модным домом Prada.

Ранее Axiom Space уже демонстрировала другие прототипы скафандров, однако они были представлены в темных тонах для сокрытия технологических деталей. Теперь же показан белый внешний слой, который необходим для защиты от перегрева при прямом воздействии солнечного света. Новый белый скафандр специально разработан для лунных миссий программы «Артемида» и уже близок к серийному производству.

Преимущества нового скафандра

AxEMU значительно превосходит скафандры эпохи программы «Аполлон» по функциональности и безопасности. Одним из важнейших усовершенствований стала дублирующая система жизнеобеспечения и мониторинга здоровья, которая была недоступна в середине прошлого века. Кроме того, скафандр оснащен новой системой охлаждения и улучшенной системой фильтрации углекислого газа. Визор и шлем выполнены из высокотехнологичных материалов, которые обеспечивают астронавтам лучший обзор и помогают более эффективно ориентироваться в пространстве.

Отдельное внимание уделено перчаткам, которые спроектированы специально для этой модели и обеспечивают астронавтам большую гибкость и подвижность пальцев, что особенно важно при проведении научных исследований и манипуляциях с оборудованием. Это важное улучшение по сравнению с предыдущими моделями скафандров.

Неожиданным, но весьма эффективным стало сотрудничество Axiom Space с известным брендом Prada. Специалисты итальянского дома моды, эксперты в области текстиля и конструирования одежды, помогли создать максимально комфортный и эргономичный скафандр. Их вклад в выбор материалов и разработку инновационных методов пошива позволил соединить высокотехнологичную «начинку» AxEMU с прочным и гибким внешним слоем. Это партнерство демонстрирует новый подход к разработке космического снаряжения, объединяющий передовые технологии разных отраслей.

Испытания и подготовка к использованию

Скафандр AxEMU разработан для автономной работы на поверхности Луны в течение восьми часов, что позволяет астронавтам эффективно проводить исследования и выполнять задачи. На данный момент скафандр успешно прошел начальные испытания на герметичность совместно с NASA и SpaceX, подтвердив свою способность обеспечивать жизненно важные функции в течение длительного времени. Дополнительно он был протестирован в Лаборатории нейтральной плавучести NASA и в условиях пониженной гравитации в Космическом центре имени Джонсона.

Несмотря на успех этих испытаний, Axiom еще предстоит пройти несколько этапов тестирования, прежде чем скафандр будет окончательно утвержден для использования в космосе. Планируется, что к 2025 году проект достигнет стадии критического обзора, что позволит запустить серийное производство.

Ситуация также осложняется тем, что AxEMU может оказаться единственным доступным вариантом для программы Artemis. После того как Collins Aerospace свернула разработку альтернативного скафандра, всё внимание сосредоточено на успехе проекта Axiom Space. Впрочем, универсальность конструкции AxEMU позволяет адаптировать его не только для лунных миссий, но и для работы на низкой околоземной орбите.

Текущая версия AxEMU предназначена для работы на поверхности Луны, но конструкция позволяет адаптировать его для использования на околоземной орбите. Это делает его универсальным решением как для лунных, так и для низкоорбитальных миссий, что расширяет возможности NASA в освоении космоса.

Финальный дизайн скафандра AxEMU — результат многолетних разработок и сотрудничества с лидерами в различных отраслях, таких как мода и технологии. Этот скафандр представляет собой значительный шаг вперед в повышении безопасности, комфорта и эффективности космических миссий. AxEMU готовит астронавтов к новым историческим шагам на Луне и дальнейшему освоению космоса.

#spacex #nasa #луна #axiom space #артемида-3 #скафандр #axemu
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