Для повышения прозрачности контента YouTube добавил метку "Снято на камеру" к некоторым видео, указывая на отсутствие существенных изменений в аудио и видеоряде.

Популярная платформа для обмена видеороликами выпустила масштабное обновление для своих веб-, мобильных и ТВ-приложений, добавив более 20 новых функций. Среди них есть долгожданные новшества, а также экспериментальные решения с использованием искусственного интеллекта (ИИ) для ответов на комментарии.

Среди главных изменений — настраиваемый мини-плеер. Теперь при просмотре видео в приложении на устройствах Android и iOS пользователи могут одновременно искать другой контент, благодаря функции «картинка в картинке». Этот мини-плеер позволяет изменять размер окна, перемещать его по экрану и управлять воспроизведением с помощью удобных кнопок. Ярким примером подобной функции можно назвать «картинка в картинке» в Google Meet, которая позволяет перевести видеоконференцию в миниатюрный режим и открывать при этом другие вкладки в браузере.

Еще одно важное новшество — возможность создавать совместные плейлисты, что ранее было реализовано на музыкальных платформах вроде Apple Music и Spotify. Теперь на YouTube и YouTube Music пользователи могут создавать плейлисты, делиться ими с друзьями или родственниками и совместно их редактировать. Для удобства в приложении YouTube на телевизорах будет добавлена функция создания совместных плейлистов через сканирование QR-кода.

Кроме того, пользователям предоставлена возможность настраивать обложки для музыкальных плейлистов. Можно загрузить изображение с телефона или воспользоваться инструментом на основе искусственного интеллекта, который предложит варианты тем для обложек. До конца года YouTube планирует внедрить систему голосования за плейлисты, что позволит пользователям оценивать их подобно голосованию на Reddit.

Для тех, кто часто засыпает под видео на YouTube, появилась новая функция — таймер сна. Теперь в настройках мобильного приложения можно установить время, через которое воспроизведение видео автоматически прекратится. Эта функция уже тестировалась среди подписчиков YouTube Premium ранее в этом году и теперь становится доступной для всех пользователей.





Одним из менее заметных, но полезных обновлений стала возможность более точной настройки скорости воспроизведения. Вместо стандартных шагов 1.25x или 1.5x, теперь можно плавно увеличивать скорость воспроизведения с шагом в 0.05, что позволяет более гибко управлять просмотром контента.

Пользователи теперь смогут получать значки за различные достижения, такие как первый платный подписчик канала или успешное прохождение викторины. Это придаст дополнительный элемент мотивации и вовлеченности для зрителей.

YouTube также планирует улучшить приложение для ТВ, сосредоточив внимание на создании более приятного и «кинематографического» опыта для пользователей, которые смотрят контент на больших экранах. Улучшенный интерфейс позволит зрителям более удобно взаимодействовать с платформой на телевизоре.

В целях упрощения взаимодействия авторов с аудиторией YouTube начал тестировать функцию автоматических ответов на комментарии, генерируемых искусственным интеллектом. AI предложит варианты ответов, которые авторы смогут отредактировать перед публикацией. Это решение направлено на ускорение взаимодействия с подписчиками, особенно для популярных каналов с большим количеством комментариев.

Также в некоторых видео будет появляться метка «Снято на камеру», которая будет сигнализировать, что аудио и видеоряд не подвергались обработке или изменениям. Это новшество призвано подчеркнуть оригинальность контента и дать пользователям дополнительную информацию о его качестве.

Обновления YouTube направлены на улучшение удобства и персонализации работы с платформой для пользователей всех типов устройств — от мобильных до телевизоров.