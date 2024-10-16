Гонка за максимальным количеством терабайт на рынке жёстких дисков набирает обороты.

Компания Western Digital представила новое поколение жестких дисков, вмещающих рекордное количество данных. Инженерам компании удалось достичь такого результата за счет инновационной конструкции, включающей 11 пластин вместо стандартных 10, что позволило преодолеть знаковый рубеж в 30 терабайт.

Флагманом новой линейки стал 32-терабайтный накопитель, использующий технологию черепичной магнитной записи (SMR). Этот диск не только установил новый рекорд емкости для Western Digital, но и ознаменовал собой важную веху в развитии отрасли. Для клиентов, предпочитающих традиционные решения, компания также представила два 26-терабайтных диска с обычной магнитной записью (CMR): Ultrastar DC HC590 для центров обработки данных и WD Gold SATA для корпоративного сегмента.

Важно отметить, что увеличение емкости достигнуто без изменения физических габаритов устройств. Это стало возможным благодаря переходу с 10-пластинной на 11-пластинную конструкцию – техническое решение, впервые реализованное в коммерческих продуктах.

Новые накопители значительно расширяют возможности хранения данных по сравнению с предыдущим поколением. Год назад Western Digital представила 28-терабайтный SMR-диск и 26-терабайтные CMR-модели. Таким образом, компания сумела увеличить максимальную емкость на 4 ТБ в сегменте SMR и на 2 ТБ для CMR-решений.

Однако Western Digital не единственный игрок на рынке высокоемких накопителей. Компания Seagate уже поставляет 32-терабайтные диски, использующие технологию магнитной записи с подогревом (HAMR). Однако Seagate по-прежнему применяет 10-пластинную конструкцию, что дает Western Digital преимущество в плотности записи. С другой стороны, Western Digital пока отстает во внедрении HAMR-технологии, хотя и планирует ее освоение в ближайшем будущем.

Конкуренция на рынке жестких дисков становится жесткой. Toshiba, третий крупный производитель, также объявила о разработке накопителей емкостью 30 и 32 ТБ. Ожидается, что в скором времени все три компании будут предлагать диски такой емкости.

Перспективы развития технологий хранения данных впечатляют. Western Digital рассматривает возможность создания дисков емкостью 40-50 ТБ с использованием HAMR. Seagate еще амбициознее – компания планирует последовательно выпустить модели на 36, 40 и 50 ТБ, а в долгосрочной перспективе нацелена на достижение отметки в 100 ТБ к 2025 году, хотя этот прогноз многим экспертам кажется чрезмерно оптимистичным.

Для потребителей эти инновации означают не только увеличение доступного пространства для хранения данных, но и потенциальное снижение стоимости в расчете на терабайт. Например, новый 26-терабайтный WD Gold SATA предлагается по цене 715 долларов США, что делает его привлекательным решением для организаций, нуждающихся в масштабных системах хранения данных.

Таким образом, мы наблюдаем новый виток эволюции в сфере хранения информации. Преодоление 30-терабайтного барьера открывает широкие возможности для развития облачных сервисов, больших данных и искусственного интеллекта, требующих все больших объемов для хранения и обработки информации.