К сожалению планета GJ 9827 d существенно отличается от Земли и, скорее всего, непригодна для известных нам форм жизни.

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» открыл новый тип планет, который учёные назвали «паровым миром». Этот термин подразумевает планету с атмосферой, почти полностью состоящей из водяного пара. Обнаружение такого объекта за пределами Солнечной системы стало возможным благодаря высокоточным спектроскопическим инструментам телескопа. Если дальнейшие исследования подтвердят это открытие, оно станет первым зарегистрированным случаем существования «паровой планеты» среди известных нам экзопланет.

Объектом исследования стала планета GJ 9827 d, расположенная на расстоянии около 100 световых лет от Земли. Впервые обнаруженная телескопом "Кеплер" в 2017 году, эта суб-нептунианская экзопланета вновь привлекла внимание ученых благодаря уникальным возможностям телескопа "Уэбб".

Благодаря передовым спектроскопическим инструментам, таким как NIRISS (Спектрограф ближнего инфракрасного диапазона) и NIRSpec, исследователям удалось провести детальный анализ атмосферы GJ 9827 d. Уникальный научный метод, известный как "атмосферное восстановление", выявил, что состав атмосферы планеты почти полностью состоит из водяного пара.

Эшан Раул, молодой ученый из Мичиганского университета, участвовавший в исследовании, подчеркивает: "Несмотря на обилие воды, GJ 9827 d не является потенциально обитаемой планетой в нашем понимании. Высокая температура и специфический состав атмосферы делают ее непригодной для жизни, известной нам на Земле".

Данное открытие имеет огромное значение для астрономии. До сих пор ученые только предсказывали существование "паровых миров". Несмотря на то, что в Солнечной системе есть планеты и спутники с ледяными поверхностями и возможными подповерхностными океанами, планета с атмосферой, состоящей преимущественно из водяного пара, обнаружена впервые.

Полученные данные о планете GJ 9827 d открывают новые горизонты в понимании формирования и эволюции планетарных систем. "Наше открытие подтверждает, что Вселенная может быть гораздо разнообразнее, чем мы предполагали", - отмечает Раул. "Это заставляет нас задуматься о том, какие еще удивительные миры могут существовать во Вселенной".

Телескоп "Джеймс Уэбб", созданный в сотрудничестве NASA, Европейского космического агентства (ESA) и Канадского космического агентства (CSA), продолжает демонстрировать свои уникальные возможности. Его передовые технологии позволяют ученым проводить беспрецедентно точные наблюдения далеких планет, раскрывая тайны их формирования и состава.

Это открытие не только подтверждает теоретические предсказания, но и открывает новые направления для исследований. Оно ставит вопросы о разнообразии планетарных систем, процессах формирования атмосфер и потенциальных путях эволюции планет.

В будущем ученые планируют продолжить изучение GJ 9827 d и искать другие подобные "паровые миры". Это поможет лучше понять процессы планетарного формирования и эволюции, а также расширит наши представления о возможных формах существования во Вселенной.

Открытие "парового мира" еще раз демонстрирует, насколько удивительной и разнообразной может быть Вселенная. Оно напоминает нам, что каждое новое наблюдение может привести к революционным открытиям, меняющим наше понимание космоса и нашего места в нем.