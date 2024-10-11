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Fantoci
Илон Маск представил роботакси, гуманоидного робота Оптимуса и беспилотный автобус Robovan
Cybercab позиционируется как доступное и безопасное решение для городских поездок. Электромобиль сможет самостоятельно ориентироваться на дорогах, выбирать оптимальные маршруты и доставлять пассажиров в пункт назначения без участия человека.

В четверг на мероприятии в студии Warner Brothers близ Лос-Анджелеса Илон Маск продемонстрировал концепт роботакси Tesla. Неутомимый миллиардер заявил, что новое транспортное средство с полным автопилотом появится на улицах уже в 2027 году. Напомним вам, что этот проект был анонсирован почти десять лет назад, но теперь компания обещает его реализовать в жизнь.

Маск рассказал, что роботакси будет полностью электрическим, не будет иметь ни рулевого колеса, ни педалей и сможет перемещаться по городу без участия водителя. Планируемая стоимость — менее 30 000 долларов, что делает его доступным для транспортных компаний. Автомобиль будет заряжаться с помощью индуктивной технологии, то есть без проводов, и по уровню безопасности превзойдет традиционные автомобили, управляемые людьми. По словам Маска, роботакси будет в 10–20 раз безопаснее стандартных автомобилей.

Глава Tesla описал это транспортное средство как «маленький уютный салон», где пассажиры смогут расслабиться и заняться своими делами, пока автомобиль везет их к месту назначения. Он отметил, что цель Tesla — создать пространство для пассажиров, в котором можно будет комфортно проводить время, не беспокоясь о дороге.

Внешний вид автомобиля напоминает двери типа «крыло чайки», как у легендарного DeLorean из фильма «Назад в будущее». Однако конкретных характеристик и технических деталей Маск пока не раскрыл. Он лишь отметил, что Tesla уже собрала 50 таких автомобилей и готова к следующему этапу.

Компания планирует начать тестирование полностью автономного режима в Техасе и Калифорнии уже в следующем году с текущими моделями автомобилей. Это станет важным шагом на пути к массовому производству роботакси, которое Маск назвал «киберкабом» (cybercab). Он выразил осторожный оптимизм, что уже к 2026 году это транспортное средство выйдет на рынок.


Помимо роботакси, Tesla также продемонстрировала другой концептуальный автомобиль — «Робован» (Robovan). Это крупный фургон без рулевого колеса и педалей, который, по словам Маска, может вместить до 20 пассажиров или быть переоборудован для перевозки грузов. Несмотря на грандиозные планы по использованию Робована в будущем, конкретные сроки начала его производства или вывода на рынок пока не были озвучены.

Еще одной новинкой вечера стал гуманоидный робот Optimus, который может выполнять рутинные задачи и даже стать компаньоном для людей. Маск подчеркнул, что этот робот может стать крупнейшим продуктом компании, и его стоимость будет варьироваться от 20 000 до 30 000 долларов. Хотя робот продемонстрировал свои навыки, раздавая призы и подавая напитки среди зрителей, о его реальных возможностях пока известно немного.

В общем компания Tesla продолжает удивлять амбициозными проектами и смелыми прогнозами. Маск уже давно завоевал репутацию лидера инноваций, благодаря чему Tesla стала одной из самых ценных компаний в мире. Однако его предыдущие обещания по поводу создания полностью автономного автомобиля, начиная с 2016 года, пока не были выполнены в полном объеме. Ранее Маск говорил, что такие автомобили появятся в 2019 году, и будут настолько умными, что пассажиры смогут спать, пока их транспортное средство везет их по городу.

Планы Маска провалились, потому что разработка технологий автономного вождения столкнулась с рядом сложностей. Несмотря на то, что многие автомобили сегодня уже обладают частичной автоматизацией, полностью автономные системы остаются далекими от повседневной реальности. Текущие системы требуют постоянного контроля со стороны водителя, поскольку машины пока не могут адекватно реагировать на непредсказуемые ситуации.

Компании вроде Waymo (подразделение Google) и Cruise (принадлежит General Motors) уже запустили пилотные программы по использованию роботакси. Эти программы действуют в ограниченных масштабах и под строгим регулированием. Tesla предстоит пройти через такие же проверки, а также справиться с общественным скептицизмом, ведь идея автомобиля без водителя вызывает у многих опасения.

После презентации мнения посетителей о новинках Tesla разделились. Некоторые пользователи X (ранее известного как Twitter) выразили сомнения, называя обещания Маска пустыми и обманчивыми, ссылаясь на его неоднократные неудачные прогнозы. Один из пользователей написал: «Это очередные фантазии человека, который обещает роботакси уже десять лет».

В то же время другие пользователи были настроены более оптимистично. Они отметили, что акции Tesla растут, и приветствовали Маска за его смелое видение будущего. Один из них заявил: «Робован Tesla — будущее уже рядом».

Таким образом, несмотря на скептицизм и трудности, компания Tesla продолжает двигаться вперед, предлагая новые концепции автономного транспорта, которые могут существенно изменить привычные представления о передвижении в будущем.

#tesla #илон маск #роботакси #optimus #cybercab #robovan
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