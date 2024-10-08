Эта тенденция объясняется изменением образа жизни и предпочтением более спокойного, контролируемого игрового процесса с возможностью паузы и сохранения.

Игровой мир делится на два лагеря: любителей одиночных приключений и поклонников сетевых баталий. Недавнее исследование аналитической компании Midia, охватившее 9000 игроков из разных стран, дает новое представление о предпочтениях игроков. Оказалось, что в целом одиночные игры предпочитают 53% опрошенных геймеров. Однако демографический анализ выявил интересные детали.

Молодое поколение геймеров (16-24 года) больше тяготеет к соревновательным онлайн-играм, где можно помериться силами с другими игроками. Интересно, что разница между любителями PVP и поклонниками одиночных приключений в этой возрастной категории не так велика, как можно было бы предположить.

Ситуация кардинально меняется после 25 лет. Начиная с этого возраста, игроки всё чаще выбирают одиночные проекты, а к 55 годам уже три четверти геймеров (74%) однозначно предпочитают игры без мультиплеера. Эксперты связывают это с изменением жизненного ритма: взрослым игрокам важна возможность сохраняться в любой момент и ставить игру на паузу, чего нельзя сделать в онлайн-проектах.

Несмотря на эту статистику, крупные издатели продолжают активно развивать направление активных игровых сервисов. Их легко понять: успех таких проектов как Fortnite, сумевшего привлечь более 20 миллиардов долларов за несколько лет, заставил многих разработчиков пересмотреть свою стратегию. Даже компания Sony, известная своими высококачественными одиночными играми, начала осваивать рынок онлайн-игр.

Почему же издатели так заинтересованы в молодой аудитории, если большинство игроков предпочитает одиночные проекты? Ответ прост: с точки зрения бизнеса, молодые игроки представляют собой более перспективную аудиторию, поскольку они будут активными потребителями игрового контента значительно дольше.

Современный игровой рынок демонстрирует, что обе модели — и классические одиночные игры, и многопользовательские проекты — могут успешно сосуществовать. Однако микротранзакции в онлайн-играх остаются наиболее прибыльным направлением для издателей. Это объясняется постоянно работающими внутриигровыми магазинами и сравнительно низкими затратами на поддержку таких проектов.

К такому выводу пришли аналитики компании Midia, опросив 9000 игроков из разных стран. Масштабное исследование подтвердило, что при всей популярности онлайн-развлечений — будь то командные PVE-миссии, локальный кооператив или соревновательные PVP-режимы — классические одиночные игры по-прежнему занимают особое место в сердцах геймеров.

Эти данные особенно актуальны для понимания современного игрового рынка, где постоянно идет борьба между традиционной моделью продажи завершенных игр и набирающей популярность концепцией игр как услуги. При этом важно отметить, что предпочтения игроков существенно зависят не только от возраста, но и от количества свободного времени, игрового опыта и даже культурных особенностей разных стран.