Глава компании добавил, что их цель - развивать бизнес, а не продавать его.

На прошлой неделе появилась информация о том, что в деловых кругах активно обсуждается возможная продажа компанией Samsung своего литейного бизнеса по контрактному производству микрочипов. Однако глава южнокорейского гиганта электроники Ли Джэ Ён категорически опроверг эти слухи, заявив о намерении компании не только сохранить, но и существенно расширить данное направление.

В настоящее время Samsung занимает второе место на глобальном рынке контрактного производства микросхем с долей 11,5%. Лидером отрасли остаётся тайваньская TSMC, контролирующая внушительные 62,3% рынка. Несмотря на существенный разрыв, руководство Samsung не намерено сдаваться и видит большой потенциал в развитии этого направления.

Ключевым фактором, вызывающим беспокойство аналитиков, стали большие проблемы компании Samsung с освоением 3-нанометрового техпроцесса. По неофициальным данным, даже спустя два года после начала производства, выход годных чипов составляет лишь 10-20%. Это существенно ниже показателей конкурентов и влечет за собой значительные финансовые потери.

Тем не менее, Samsung остается лидером во внедрении передовой технологии gate-all-around (GAA), которая считается будущим микроэлектроники. Компания уверена, что преодоление текущих трудностей позволит ей совершить качественный скачок и укрепить свои позиции на рынке.

Samsung значительно опережает своих конкурентов во внедрении технологии gate-all-around (GAA) для производства 3-нанометровых чипов, но, по сообщениям, уже более двух лет компания испытывает трудности с выходом годных изделий.

В 2023 году убытки литейного подразделения Samsung составили около 2,4 миллиарда долларов, и эксперты прогнозируют сохранение отрицательной динамики в 2024 году. Однако руководство компании рассматривает эти затраты как необходимые инвестиции в будущее.

Интересно, что некоторые аналитики предлагали выделить литейный бизнес в отдельную структуру для привлечения новых клиентов, опасающихся утечки технологий. Samsung отвергла эту идею, считая, что синергия с другими подразделениями, особенно с производством памяти, критически важна для долгосрочного успеха.

Недавняя потеря нескольких крупных клиентов, включая Nvidia, стала серьезным ударом для Samsung. Однако компания не теряет оптимизма и продолжает работу над улучшением своих технологий и бизнес-процессов.

Стратегия Samsung заключается в том, чтобы преодолеть текущие трудности, сохранив при этом лидерство в инновациях. Компания делает ставку на то, что ее передовые разработки в области 3-нм и будущих 2-нм техпроцессов в конечном итоге окупятся, позволив ей не только догнать, но и превзойти конкурентов.

Решительный отказ Samsung от продажи литейного бизнеса свидетельствует о долгосрочных амбициях компании в сфере производства микросхем. Несмотря на текущие трудности, Samsung демонстрирует уверенность в своей стратегии и готовность инвестировать в будущее. Время покажет, оправдается ли этот смелый подход, но уже сейчас ясно, что компания намерена бороться за лидерство на одном из самых перспективных и конкурентных рынков мировой экономики.