Процессор Core Ultra 9 285K обладает впечатляющими характеристиками: 24 ядра, 24 потока и максимальная тактовая частота до 5,7 ГГц.

Компания Hewlett-Packard (HP) готовит к выпуску инновационную модель игрового компьютера Omen 35L, который станет первым в мире устройством, оснащенным новейшим процессором Intel Core Ultra 200 серии. Главной особенностью новинки станет топовый чип Arrow Lake-S — Core Ultra 9 285K.

Американский производитель раскрыл информацию о том, что сердцем системы выступит 24-ядерный процессор без традиционной технологии Hyper-Threading. Новый чип сможет достигать впечатляющей тактовой частоты в 5,7 ГГц, располагая внушительным объемом кэш-памяти в 36 МБ.

Покупателям предложат гибкие возможности вычислительной системы Omen 35L. Помимо мощнейшего процессора, систему можно будет оснастить графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 4090 и скоростной памятью Kingston FURY DDR5-4000 объемом до 64 ГБ (хотя спецификации памяти могут быть скорректированы до релиза). Особого внимания заслуживают передовые технологии искусственного интеллекта, которые обещают не только повысить производительность, но и сделать апгрейд системы максимально удобным.

Для обеспечения стабильной работы мощных компонентов HP разработала собственную линейку комплектующих: фирменные вентиляторы, производительную систему жидкостного охлаждения с 240-миллиметровым радиатором и блоки питания Omen на 850 или 1000 Вт. Официальный дебют новинки состоится 10 октября, а приобрести компьютер можно будет уже 24 октября.

Что касается технических характеристик процессора Core Ultra 9 285K, он получил гибридную архитектуру с 8 высокопроизводительными (P-core) и 16 энергоэффективными ядрами (E-core). P-ядра работают на базовой частоте 3,7 ГГц с возможностью разгона до 5,7 ГГц, в то время как E-ядра начинают с 3,2 ГГц и могут достигать 4,6 ГГц. При полной загрузке процессор поддерживает частоту 5,4 ГГц на производительных ядрах и 4,6 ГГц на энергоэффективных. Заявленное типовое энергопотребление чипа составляет 125 Вт, что вполне ожидаемо для устройства такой мощности.

Новый Omen 35L обещает стать одним из самых впечатляющих игровых компьютеров на рынке, сочетая в себе передовые технологии Intel и фирменные разработки HP в области охлаждения и энергообеспечения. Модель демонстрирует серьезный шаг вперед в развитии настольных игровых систем премиум-класса.