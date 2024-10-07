Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Рекордное количество землетрясений у вулкана Адамс в штате Вашингтон встревожило сейсмологов
Несмотря на текущее отсутствие признаков скорого извержения, гора Адамс классифицируется как вулкан высокой опасности.

В сентябре 2024 года сейсмологи США зафиксировали необычную активность у подножия горы Адамс, которая по сути является стратовулканом в штате Вашингтон. Эта внезапная активность, многократно превышающая обычные показатели и противоречащая всем прогнозам, привлекла пристальное внимание Геологической службы США и заставила специалистов задуматься о возможных причинах.

За один месяц произошло шесть землетрясений магнитудой от 0,9 до 2,0. Для обычного человека такие толчки незаметны, но для ученых это сигнал тревоги. Дело в том, что гора Адамс исторически считалась довольно "спокойной" - в среднем здесь фиксировалось всего одно землетрясение за 2-3 года. Нынешняя активность побила все рекорды с начала наблюдений в 1982 году.

Геологическая служба США (USGS) совместно с Каскадной вулканической обсерваторией (CVO) и Тихоокеанской северо-западной сейсмической сетью (PNSN) внимательно следят за ситуацией. Пока сейсмический статус вулкана остается "зеленым", что означает отсутствие непосредственной опасности. Однако ученые не исключают возможности изменения ситуации.

Главная проблема заключается в недостаточном оснащении района горы Адамс сейсмическим оборудованием. На данный момент здесь работает всего одна постоянная станция наблюдения, что затрудняет получение полной картины происходящего под землей. Для решения этой проблемы USGS совместно с партнерами планирует установить временные сейсмические станции к югу и юго-западу от вулкана. Это позволит не только отслеживать менее мощные землетрясения, но и глубже изучить причины внезапной активизации горы Адамс.

Несмотря на то, что вероятность скорого извержения оценивается как низкая, вулкан Адамс считается потенциально опасным объектом. Это связано с его внушительными размерами и близостью к населенным пунктам, включая крупный город Портленд в соседнем штате Орегон, индейскую резервацию Якама и национальный парк "Гора Рейнир".

В случае извержения наибольшую угрозу для окрестностей представляют лахары - мощные грязевые потоки, состоящие из вулканического материала и воды. Они способны преодолевать большие расстояния, уничтожая все на своем пути.

Ученые продолжают внимательно следить за ситуацией, анализируя данные и совершенствуя системы мониторинга. Хотя пока нет поводов для паники, неожиданная активность горы Адамс напоминает о важности постоянного наблюдения за вулканами и готовности к потенциальным природным катаклизмам.

Этот случай еще раз подчеркивает необходимость развития сети сейсмологических наблюдений в регионах с потенциально опасными геологическими объектами. Только постоянный мониторинг и анализ данных позволят своевременно выявлять аномалии и предпринимать необходимые меры для защиты населения.

#сша #землетрясение #вашингтон #вулкан адамс #гора адамс
Источник: volcanoes.usgs.gov
+
Написать комментарий (0)
Вучич: Поддержка Украины от США может серьёзно ослабнуть из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке
В Палате представителей поддерживают удары по ядерным объектам Ирана
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России идет строительство одного из самых больших в мире заводов по производству полипропилена
51
Грядущий iPhone 17 Air может получить более компактный дисплей нового поколения
+
Китай находится на пороге технологического прорыва, заявляя о начале освоения кремниевой фотоники
1
На бывшем заводе Nissan началась сборка нового кроссовера под брендом XCITE
+
Китай стал первым в мире производителем терагерцовой связи на большие расстояния
6
iPhone 17 Air может получить передовую технологию отображения
+
Китай поставил новый рекорд в мостостроении
2
Автомобильные предпочтения в Китае, на каких машинах ездят сами китайцы
3
Появился список первых 15 устройств Xiaomi, которые получат HyperOS 2.0
+
Технология Canvas от OpenAI может изменить то, как пользователи ChaptGPT пишут и создают код
+
До конца года Нидерланды передадут Украине все обещанные F-16
2
Топливно-энергетический комплекс России: баланс между традициями и инновациями
+
Эксперты сообщили о необходимости немедленного решения проблемы загрязнения воздуха спутниками
+
Базовый вариант Samsung Galaxy S25 будет оснащен чипом Dimensity 9400 из-за более низкой стоимости
1
РПГ-7 с ПГ-7ВР - мощное оружие для уничтожения современной бронетехники
+
iPhone SE 4 будет оснащён собственным 5G-модемом Apple и такой же камерой как в iPhone 15
2
«Искандер-М»: дальность действия увеличена до 750 км, точность под вопросом
2
В РФ буквально в гараже создали дрон с искусственным интеллектом "Молния"
+
Раскрыта дата премьеры новой экранизации культового рассказа Стивена Кинга "Человек, который бежит"
+
Xiaomi выпустила холодильник Mijia Pro Cross 508L с компактным дизайном, сенсорным экраном и HyperOS
+

Популярные статьи

Топ-10 самых надежных моторов в мире
3
Итоги гоночного уик-энда 5-6 октября
2
Сколько будет стоить PlayStation 6 - сухой анализ рынка
12
DDR5-4800 vs DDR5-6400 – почему покупка более скоростной ОЗУ может не принести вам никакой пользы
20
Практика: переустанавливаем Windows без флешки в 2024 году, не потеряв ни одного важного файла
13
Почему я не куплю себе игровую консоль – какими я вижу минусы приставок
19
ASUS ROG Flow X13 GV302XV - как мы создавали сказку о единорогах с помощью искусственного интеллекта
+

Сейчас обсуждают

caftan
17:45
Windows XP что-ли ставили? В windows давно уже драйвера встроены, но если нужны последние то лучше скачать c сайта производителя. Недавно купил ноут msi с DOOs, сделал флешку с windows 11, добавил дра...
Практика: переустанавливаем Windows без флешки в 2024 году, не потеряв ни одного важного файла
Товарищ Ким
17:44
Очень хорошо, что "ответственные товарищи", наконец поняли, что живя по заветам лютого русофоба-Гайдара (зачем нам своё производство, мы продадим нефть и купим всё на Западе), страну можно превратить ...
На Казанском авиазаводе запустили исполинские фрезерные станки для производства крупногабаритных деталей
Мимо
17:35
Обернись - твой пердак полыхает так, что на улицах твоего города не нужно освещение....
Radeon RX 7900 ХТХ снова в деле – технология AMD FMF 2 меняет правила в киберспорте и на игровых ПК
Мимо
17:33
Эль хер за речкой, ты барнигана в очко целуй тащательнее - взасос.
Radeon RX 7900 ХТХ снова в деле – технология AMD FMF 2 меняет правила в киберспорте и на игровых ПК
Любовь Артемьева
17:31
даже если 5070 будет с 12гб? а скорее всего так и будет.
GeForce RTX 5080 будет самым урезанным предфлагманом NVIDIA — фактически, это GeForce RTX 5070
VladTag
17:29
В России идет строительство одного из самых больших в мире заводов по производству полипропилена
DIP48
17:29
Большинство консольных эксклюзивов так себе, лишь для особо упоротых ценителей данных платформ.
Почему я не куплю себе игровую консоль – какими я вижу минусы приставок
Любовь Артемьева
17:28
5090 тоже монолитная. там один чип.
GeForce RTX 5080 будет самым урезанным предфлагманом NVIDIA — фактически, это GeForce RTX 5070
DIP48
17:28
Консоли появились еще тогда, когда ПК были дороги и не обычны для простого народа. Но с тех пор воды много утекло. Современные ПК стали обыкновенными бытовыми приборами. ПК сильнее и универсальнее игр...
Почему я не куплю себе игровую консоль – какими я вижу минусы приставок
Белый Орёл
17:27
Игровой компьютер не может быть с процессором интел. Интел - говнище, но лично тебе это говно приятно жрать
Итальянские компании обвиняются в поставках некачественных компонентов для Boeing 787 Dreamliner
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем