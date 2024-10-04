Основная проблема кроется в низком выходе годных изделий при производстве чипов по 3-нанометровому технологическому процессу.

Южнокорейский технологический гигант Samsung столкнулся с серьезными трудностями при освоении передовых технологических процессов. Согласно инсайдерской информации, руководство компании рассматривает возможность продажи этого бизнеса из-за низкой эффективности производства и отсутствия ожидаемого интереса со стороны клиентов.

Главной проблемой стал "инновационный" 3-нанометровый техпроцесс Samsung. Несмотря на то, что южнокорейская компания первой в мире запустила его в производство, опередив своего главного конкурента TSMC на полгода, результаты оказались далеки от ожидаемых. По данным отраслевых аналитиков, выход годных изделий при использовании этой технологии составляет всего 10-20%, что критически мало для массового производства.

Samsung также сделала ставку на передовую технологию транзисторов gate-all-around (GAA), отказавшись от более традиционной архитектуры FinFET. Этот смелый шаг должен был обеспечить компании технологическое лидерство на несколько лет вперед. Однако сложности в освоении новой технологии привели к тому, что потенциальные заказчики предпочли более стабильные и отработанные процессы конкурентов.

Финансовые последствия этой ситуации уже дают о себе знать. По прогнозам экспертов, подразделения Samsung, не связанные с производством памяти, могут понести убытки до 385 миллионов долларов в текущем году. На фоне этих проблем доля компании на рынке контрактного производства микросхем остается незначительной - всего 11,5%, что несопоставимо с 62,3% у лидера отрасли TSMC.

Еще в первом квартале 2024 года Samsung писала о своем передовом литейном производстве, и что «ожидает оживления продаж» и восстановления рынка.

Ситуация осложняется тем, что Samsung испытывает схожие трудности и с разработкой следующего поколения техпроцесса - 2-нанометрового. Предварительные данные указывают на то, что выход годных изделий там находится на таком же низком уровне, как и при 3-нанометровом производстве.

Стоит отметить, что Samsung не единственная компания, столкнувшаяся с проблемами при переходе к сверхтонким техпроцессам. Например, GlobalFoundries полностью отказалась от разработки технологий меньше 7 нанометров, сосредоточившись на более зрелых и стабильных процессах. Даже такой гигант как Intel потратил годы на преодоление барьера в 7 нанометров.

Тем не менее, несмотря на текущие трудности, Samsung продолжает излучать на публике оптимизм. В своем отчете за первый квартал 2024 года компания заявила о ожидаемом восстановлении продаж и оживлении рынка. Однако эксперты отрасли скептически относятся к этим прогнозам, учитывая серьезность технологических проблем, с которыми столкнулась компания.

Возможная продажа полупроводникового бизнеса Samsung может существенно изменить расстановку сил на мировом рынке производства микросхем. Это решение, если оно будет принято, станет признанием того, что ставка на опережающее технологическое развитие не всегда оправдывает себя в высококонкурентной и быстро меняющейся полупроводниковой индустрии.

В заключение стоит отметить, что ситуация вокруг Samsung наглядно демонстрирует, насколько сложным и рискованным может быть процесс разработки и внедрения новых технологий в микроэлектронике. Даже компании с огромными ресурсами и опытом могут столкнуться с непреодолимыми трудностями на пути к технологическому лидерству.