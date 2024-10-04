Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Samsung рассматривает возможность продажи своего полупроводникового бизнеса
Основная проблема кроется в низком выходе годных изделий при производстве чипов по 3-нанометровому технологическому процессу.

Южнокорейский технологический гигант Samsung столкнулся с серьезными трудностями при освоении передовых технологических процессов. Согласно инсайдерской информации, руководство компании рассматривает возможность продажи этого бизнеса из-за низкой эффективности производства и отсутствия ожидаемого интереса со стороны клиентов.

Главной проблемой стал "инновационный" 3-нанометровый техпроцесс Samsung. Несмотря на то, что южнокорейская компания первой в мире запустила его в производство, опередив своего главного конкурента TSMC на полгода, результаты оказались далеки от ожидаемых. По данным отраслевых аналитиков, выход годных изделий при использовании этой технологии составляет всего 10-20%, что критически мало для массового производства.

Samsung также сделала ставку на передовую технологию транзисторов gate-all-around (GAA), отказавшись от более традиционной архитектуры FinFET. Этот смелый шаг должен был обеспечить компании технологическое лидерство на несколько лет вперед. Однако сложности в освоении новой технологии привели к тому, что потенциальные заказчики предпочли более стабильные и отработанные процессы конкурентов.

Финансовые последствия этой ситуации уже дают о себе знать. По прогнозам экспертов, подразделения Samsung, не связанные с производством памяти, могут понести убытки до 385 миллионов долларов в текущем году. На фоне этих проблем доля компании на рынке контрактного производства микросхем остается незначительной - всего 11,5%, что несопоставимо с 62,3% у лидера отрасли TSMC.

Еще в первом квартале 2024 года Samsung писала о своем передовом литейном производстве, и что «ожидает оживления продаж» и восстановления рынка.

Ситуация осложняется тем, что Samsung испытывает схожие трудности и с разработкой следующего поколения техпроцесса - 2-нанометрового. Предварительные данные указывают на то, что выход годных изделий там находится на таком же низком уровне, как и при 3-нанометровом производстве.

Стоит отметить, что Samsung не единственная компания, столкнувшаяся с проблемами при переходе к сверхтонким техпроцессам. Например, GlobalFoundries полностью отказалась от разработки технологий меньше 7 нанометров, сосредоточившись на более зрелых и стабильных процессах. Даже такой гигант как Intel потратил годы на преодоление барьера в 7 нанометров.

Тем не менее, несмотря на текущие трудности, Samsung продолжает излучать на публике оптимизм. В своем отчете за первый квартал 2024 года компания заявила о ожидаемом восстановлении продаж и оживлении рынка. Однако эксперты отрасли скептически относятся к этим прогнозам, учитывая серьезность технологических проблем, с которыми столкнулась компания.

Возможная продажа полупроводникового бизнеса Samsung может существенно изменить расстановку сил на мировом рынке производства микросхем. Это решение, если оно будет принято, станет признанием того, что ставка на опережающее технологическое развитие не всегда оправдывает себя в высококонкурентной и быстро меняющейся полупроводниковой индустрии.

В заключение стоит отметить, что ситуация вокруг Samsung наглядно демонстрирует, насколько сложным и рискованным может быть процесс разработки и внедрения новых технологий в микроэлектронике. Даже компании с огромными ресурсами и опытом могут столкнуться с непреодолимыми трудностями на пути к технологическому лидерству.

#samsung #полупроводниковая промышленность #3-нм техпроцесс #полупроводниковая индустрия #3-нанометровый техпроцесс
Источник: businesskorea.co.kr
+
Написать комментарий (0)
Выход пригодных 3-нм чипов Samsung так низок, что будущее ее литейного подразделения под угрозой
Владельцы целого ряда смартфонов Samsung жалуются на циклическую перезагрузку после обновления
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Games Workshop может закрыть экранизацию Warhammer 40,000 от Amazon из-за навязывания DEI-квот
13
GeForce RTX 5080 будет самым урезанным предфлагманом NVIDIA — фактически, это GeForce RTX 5070
7
MLID: AMD прекратила производство Ryzen 7 7800X3D, чтобы подготовить рынок к выходу 9800X3D
9
Nintendo ведет борьбу с YouTube-каналами, которые используют или продвигают эмуляторы игр
3
Украина подписала соглашение с чехословацким концерном на производство 155-мм снарядов
+
Эксперт Блинкин: Тихоокеанская железная дорога строится с учетом будущего спроса на уголь
+
Новая платформа NoviOcean будет одновременно вырабатывать электроэнергию из ветра, солнца и волн
+
Hardware Unboxed: NVIDIA собирается продавать RTX 5070 под видом RTX 5080
10
Концерн «Калашников» наращивает производство авиационных пушек ГШ-301
+
Израиль внёс изменения в спутниковые снимки авиабазы Неватим после иранского удара
+
Разработка моделей ИИ компании Character.ai будет прекращена после сделки с Google
+
Анонсированы первые устройства Xiaomi, получившие обновление HyperOS 2.0
+
Концерн «Калашников» увеличит производство авиационных пушек для истребителей и бомбардировщиков
4
Электрический пикап Rivian, пострадавший от потопа и урагана, сохранил работоспособность
1
В западной прессе признали невиданные с начала СВО темпы продвижения ВС РФ на Донбассе
+
AMD может отложить запуск видеокарт следующего поколения Radeon RX 8000
12
Смартфоны серии Xiaomi 15 выходят в Китае 20 октября
+
MWM: Специалисты «Уралвагонзавода» могут получить доступ к секретным технологиям подбитого Leopard
+
Армия США испытывает БПЛА на солнечных батареях, способный месяцами летать в стратосфере
2
OneUI 7 от Samsung получит AI-поиск фотографий в «Галерее»
+

Популярные статьи

"Собиратель душ", "Уродина", "В тумане" - краткий обзор фильмов
2
Размышления о "непродажности" игровых журналистов и адекватности геймеров
14
Почему пользователи не любят Linux, а всем геймерам всё равно придётся перейти на Windows 11
70
Разгоняем ноутбуки через расширенное (разблокированное) меню BIOS
13
Есть ли толк от Nvidia GeForce RTX 2070 8Gb на ПК 12-летней выдержки
68
Что известно о видеокартах NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5080 – характеристики, цены, сроки выхода
40
Секреты Steam Deck - потенциал для энтузиастов и геймеров
1
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
170
Обзор игры RoboCop: Rogue City
3
Андервольтинг vs оверклокинг – есть ли смысл от разгона видеокарты, и почему андервольтинг лучше
10

Сейчас обсуждают

Сергей Анатолич
21:19
США хотят контролировать информационные процессы в СНГ? А Россия хочет контролировать кардиостимулятор Байдена, что из того. Мало ли кто чего хочет. Нельзя им позволять делать то, что они хотят. Никог...
Бортников заявил, что США хотят контролировать информационные процессы в СНГ
John Doe
21:12
И продожение: " Так я ещё раз повторю вопрос, в больших городах больных и семейных нет? И они уже не поедут в город побольше?" Уже отвечал же, что за проблема, что для "больных": "В крупных городах п...
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
John Doe
21:11
"Количество населения не влияет на возможность смены места жительства (да же на временное) во время поиска работы, это раз. Во вторых размер н.п. влияет только на локальное кол-во вакансий." "Ты до си...
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
DTS
21:07
Так ты хочешь, чтоб кто-то другой кроме тебя твоей матери помогал, поэтому такие жалостливые её фотки тут выкладываешь?
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Windmark
21:04
Так у автора мозгов нет
Разгоняем ноутбуки через расширенное (разблокированное) меню BIOS
Лариса Ивановна
21:00
Видимо нейробиологи из музея Маурицхейс тестировали на хохлах, коих в европах немерено, денег наверно им платили. Если внимательно посмотреть, что мы видим? Правильно ещеневмерлыха завернутая в флаг у...
Ученые обнаружили, что «Девушка с жемчужной сережкой» вызывает нестандартную реакцию мозга
Vorvort
20:55
Я то поработаю, а матери куда идти? Пенсионер, пенсия 14К, из них 4К на коммуналку...
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
K_Abadonna
20:54
Ещё раньше чем название, его выдает фирменная красная рамочка.)
Почему Linux не для игр на примере драйверов видеокарт и DXVK прослойки
Андрей Skynet
20:45
Да сейчас любой человек без образования может пойти в в такси или курьером , посыльным. Они же там в месяц по 150.000 зарабатывают. А ты про пол года рассказываешь "Сарказм"
В ритейлах Германии уже невозможно приобрести видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090
DTS
20:45
Хватит ныть уже, иди поработай хоть немного хоть где-то, и будут у тебя деньги на хлеб.
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем