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Fantoci
Солнечная активность бьет рекорды - на этой неделе произошли две мощные вспышки X7 и X9 класса
Эти вспышки стали одними из самых мощных за весь текущий 25-й солнечный цикл, превзойдя даже майскую вспышку X8.7 и значительно обойдя по силе июльские события (X1.2 и X1.9), вызвавшие перебои в радиосвязи.

На этой неделе наше светило преподнесло астрономам настоящий сюрприз, продемонстрировав беспрецедентную активность в рамках 25-го солнечного цикла. Два мощнейших выброса энергии, зафиксированных с интервалом в несколько дней, не только нарушили работу радиосистем по всему миру, но и значительно увеличили вероятность появления завораживающих полярных сияний в ближайшие дни.

Первый выброс пришелся на вторник, когда специалисты Центра прогнозирования космической погоды при NOAA зарегистрировали солнечную вспышку класса X7.1. Это яркое событие мгновенно привлекло внимание научного сообщества, став вторым по мощности явлением в текущем цикле солнечной активности. Однако рекорд продержался недолго.

Уже в четверг, 3 октября, Солнце превзошло само себя, выдав вспышку класса X9.0. Такой мощный солнечный выброс энергии, порожденный все той же активной областью 3842 на поверхности светила, установил новую планку для текущего солнечного цикла. Для понимания масштаба: эти вспышки в несколько раз превосходят по мощности те, что вызвали глобальные радиопомехи в июле этого года.

Важно отметить, что несмотря на свою исключительность, нынешние события все же не дотягивают до абсолютного рекорда — вспышки класса X28, зафиксированной в ноябре 2003 года. Тем не менее, они существенно превосходят обычный уровень солнечной активности и заслуживают пристального внимания как ученых, так и обычных наблюдателей.

Последствия столь мощных солнечных вспышек не заставили себя ждать. Организации, ответственные за радиосвязь в тихоокеанском регионе, в частности на Гавайях, сообщили о временных перебоях в работе высокочастотного оборудования. К счастью, эти проблемы были быстро устранены.

Зона нарушения радиосвязи, вызванная взаимодействием рентгеновского излучения вспышки с ионосферой Земли.

Однако влияние солнечной активности на Землю не ограничивается помехами в работе техники. Вслед за вспышками были зафиксированы корональные выбросы массы (КВМ) — гигантские облака заряженных частиц, устремившиеся к нашей планете. Взаимодействие этих частиц с магнитным полем Земли может спровоцировать геомагнитные бури, известные своим "побочным" эффектом — завораживающими  полярными сияниями.

Для любителей ночной съемки и любителей природных явлений наступает золотое время. С приходом прохладной осенней погоды условия для наблюдения северного сияния становятся идеальными. Если прогнозы верны, в ближайшие дни небо может озариться удивительными световыми шоу даже в регионах, где это явление обычно не наблюдается.

Текущие события на Солнце — не просто очередной всплеск активности. Они предоставляют ученым уникальную возможность изучить поведение нашей звезды в экстремальных условиях, что может помочь в разработке более точных моделей прогнозирования космической погоды. Для обычных же людей это шанс стать свидетелями редкого и захватывающего природного феномена.

В заключение стоит отметить, что хотя подобные солнечные вспышки и представляют определенный риск для технологической инфраструктуры, современные системы защиты способны минимизировать их негативное влияние. Тем не менее, это событие служит напоминанием о необходимости постоянного мониторинга солнечной активности и совершенствования методов прогнозирования космической погоды.

#солнце #солнечная вспышка #солнечная активность #25-й солнечный цикл #солнечный цикл
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