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Fantoci
Телескоп «Джеймс Уэбб» раскрыл тайны химического состава спутника Плутона — Харона
В отличие от других подобных объектов, поверхность Харона не скрыта под слоем летучих льдов, таких как метан, что делает его идеальной «лабораторией» для изучения состава древнего материала Солнечной системы.

Заглянув в далекие уголки Солнечной системы, космический телескоп "Джеймс Уэбб" раскрыл тайну одного из самых интригующих космических объектов — Хароне, крупнейшем спутнике Плутона. Благодаря своим передовым инструментам, "Уэбб" смог обнаружить на поверхности Харона лед из углекислого газа и перекиси водорода, что существенно расширило наше представление об этом загадочном небесном теле.

Группа ученых из Юго-Западного исследовательского института (SwRI) под руководством Сильвии Протопапы провела серию наблюдений, используя ближний инфракрасный спектрограф (NIRSpec) телескопа "Уэбб". Результаты этих исследований превзошли все ожидания, раскрыв неизвестные ранее детали о составе поверхности Харона.

Они обнаружили значительное количество замерзшего углекислого газа и пероксида водорода на поверхности таинственного спутника. Неожиданные находки не только расширяют наше понимание химического разнообразия объектов пояса Койпера, но и проливают свет на процессы формирования и эволюции небесных тел на окраинах Солнечной системы.

Особый интерес представляет присутствие углекислого газа. Ученые предполагают, что он существует в виде тонкого слоя, покрывающего богатые водяным льдом структуры под поверхностью Харона. Это открытие подтверждает теорию о том, что Плутон и Харон сформировались в той области протопланетного диска Солнца, где углекислый газ был довольно распространен.

Не менее важным оказалось обнаружение пероксида водорода. В отличие от углекислого газа, это вещество, вероятно, не было частью изначального состава Харона. Ученые полагают, что оно образовалось в результате воздействия солнечного ветра и космического излучения на водяной лед. Этот процесс, подтвержденный лабораторными экспериментами в SwRI, демонстрирует сложные химические реакции, происходящие на поверхности далеких небесных тел.

Харон представляет особую ценность для исследователей как единственный полностью картографированный объект среднего размера в поясе Койпера. Благодаря отсутствию покрова из летучих льдов, таких как метан, его поверхность доступна для детального изучения. Это делает Харон уникальной лабораторией для понимания состава и эволюции объектов пояса Койпера.

Успех миссии телескопа "Джеймс Уэбб" в исследовании Харона открывает новые горизонты в планетологии. Возможность анализировать спектральные данные на более длинных волнах, чем это было доступно ранее, значительно расширяет наши познавательные возможности. Этот прорыв обещает революционные открытия в изучении удаленных объектов Солнечной системы и за ее пределами.

Исследование Харона - яркий пример того, как современные технологии позволяют нам раскрывать тайны космоса, не покидая пределов Земли. Телескоп "Джеймс Уэбб", несмотря на долгий путь от концепции до реализации, уже доказывает свою незаменимость в астрономических исследованиях. Его способность предоставлять детальную информацию о далеких небесных телах открывает новую эру в изучении нашей Солнечной системы и далекого космоса.

#солнечная система #космический телескоп джеймс уэбб #плутон #харон
Источник: swri.org
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