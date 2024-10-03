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Fantoci
Intel представит новые процессоры Arrow Lake вместе с материнскими платами Z890 10 октября
Новая архитектура обещает существенный прирост производительности и энергоэффективности из-за перехода на 3-нм техпроцесс TSMC.

Последние несколько месяцев ходили слухи о том, что компания Intel планирует выпуск новой платформы Arrow Lake для настольных и мобильных устройств в четвертом квартале 2024 года. Однако точная дата до недавнего времени оставалась под вопросом. Теперь, согласно последним официальным данным, подтверждено, что презентация состоится 10 октября. В этот день Intel представит подробную информацию о новых процессорах Arrow Lake, а также о совместимых с ними материнских платах на чипсете Z890.

Хотя сама Intel еще не сделала публичного заявления на этот счет, источник ресурса Videocardz сообщает, что запуск платформы будет проходить в три этапа. Первый этап — это закрытая презентация, которая будет проведена исключительно для представителей прессы. Второй этап — открытый анонс процессоров Arrow Lake и материнских плат Z890. И третий финальный пройдет 24 октября, когда в сети появятся первые обзоры, и, вероятно, начнется продажа новинок. Для сборки передовой системы потребуется как новый процессор, так и новая материнская плата, так как Intel внедряет новый разъем LGA 1851, заменяя им устаревший LGA 1700, использовавшийся в предыдущих поколениях Alder и Raptor Lake.

Интересной особенностью LGA 1851 является то, что новый разъем несмотря на свои улучшения, будет иметь те же физические размеры, что и LGA 1700. Это означает, что существующие системы охлаждения останутся совместимыми, что облегчит процесс модернизации для пользователей.

Выпуск новых процессоров Arrow Lake для компании Intel является очень важным событием. В этом поколении компания представляет не только новую архитектуру и разъем, но и переход на более совершенный техпроцесс. Если предыдущие поколения процессоров Alder Lake и Raptor Lake производились по 10-нм техпроцессу Intel, то Arrow Lake будет изготавливаться с применением 3-нм техпроцесса от компании TSMC. Это обещает существенное улучшение производительности и энергоэффективности. Хотя некоторые пользователи могут с недоверием отнестись к новинке из-за недавних проблем с деградацией процессоров Raptor Lake, компания Intel заверяет, что проблема, известная как "сдвиг минимального напряжения" (Vmin Shift), не затронет Arrow Lake.

Вместе с процессорами Arrow Lake выйдут и новые материнские платы на чипсете Z890, что позволит пользователям заранее спланировать свои обновления. Хотя пока не все компании официально представили свои модели на новом чипсете, ресурс Videocardz уже опубликовал изображение одной из плат — Asus ROG Maximus Apex, которая предназначена для энтузиастов и любителей разгона. Плата обещает быть премиальной, а значит — и дорогой. Ожидается, что платы Z890 предложат улучшенные характеристики по сравнению с предыдущими моделями на Z790, включая повышенные частоты оперативной памяти и поддержку новой технологии разгона памяти CUDIMM.

В целом компания Intel планирует выпустить порядка 14 новых процессоров, которые будут представлены в рамках серии Core Ultra 200. В линейке появятся модели Core Ultra 9, 7 и 5, однако процессоров серии 3 на этот раз не будет. Ранее Intel зачастую использовала прошлую архитектуру для бюджетных моделей, но, вероятно, на фоне проблем с Raptor Lake компания решила пропустить этот сегмент в текущем поколении.

#intel #arrow lake #lga 1851 #z890
Источник: videocardz.com
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