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Fantoci
В Великобритании закрыли последнюю угольную электростанцию - страна переходит на зеленую энергетику
До середины XX века уголь был практически единственным источником энергии в Великобритании. Его доля в производстве электроэнергии достигала 90% и более. Однако со временем ситуация стала меняться.

В понедельник закрылась последняя работающая угольная электростанция Великобритании — Ratcliffe-on-Soar, которая функционировала с 1968 года и имела мощность 2000 мегаватт. Ее закрытие завершает более чем вековую историю угольной энергетики Великобритании, начатую ещё в 1882 году с открытия первой угольной станции. В разные периоды уголь был основным источником электричества, обеспечивая более 90% от общего объёма производства электроэнергии в стране.

Постепенное вытеснение угля стало результатом нескольких факторов: роста популярности природного газа и возобновляемых источников энергии, усиления экологических норм, введения платы за выбросы углерода и принятия цели по достижению нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году.

На протяжении многих лет уголь занимал центральное место в энергетической системе Великобритании. В середине XX века он обеспечивал более 90% электроэнергии в стране, и это продолжалось до 1956 года. К 1980 году производство энергии на угольных станциях достигло своего пика — 212 тераватт-часов. Строительство новых угольных объектов обсуждалось даже в конце 2000-х годов, при этом эксперты рассматривали возможность использования угля с технологиями улавливания углерода.

Тем не менее, использование угля начало снижаться ещё до того, как Великобритания всерьез взялась за решение климатических проблем. Введение Европейским союзом новых экологических стандартов для борьбы с кислотными дождями увеличило затраты на эксплуатацию угольных станций. Разработка нефтяных и газовых месторождений в Северном море также предложила стране альтернативные, более дешёвые источники топлива. К тому же, значительное повышение энергоэффективности и вывоз тяжёлой промышленности за рубеж резко снизили спрос на уголь в Великобритании.

Все эти факторы привели к снижению угледобычи, что, в свою очередь, уменьшило число рабочих в угольной отрасли, ослабив её влияние на политику страны. Это произошло задолго до того, как климатические цели стали определяющими для британского правительства.

Возобновляемые источники энергии, природный газ и ветрогенераторы вытеснили уголь из энергосистемы Великобритании.

В 2005 году Евросоюз ввел систему торговли квотами на выбросы углерода, которая сделала загрязнение окружающей среды дорогостоящим для бизнеса. В 2008 году Великобритания приняла национальные цели по сокращению выбросов парниковых газов, и с тех пор они лишь усиливались при смене правительств, как лейбористских, так и консервативных. Первоначально целью было сократить выбросы на 60% к 2050 году, но теперь страна стремится к полному нулевому уровню выбросов к этой дате.

Эти меры привели к тому, что уголь практически исчез с британского энергетического рынка. Производство энергии на основе возобновляемых источников утроилось за последнее десятилетие, во многом благодаря развитию оффшорной ветроэнергетики. Кроме того, на угольные станции был введён фиксированный минимальный тариф на выбросы углерода, что сделало их менее выгодными по сравнению с возобновляемыми источниками энергии.

К 2015 году Великобритания поставила амбициозную цель — отказаться от угля в энергетике к 2025 году, несмотря на то что первый день работы энергосистемы без угля наступил лишь два года спустя. Уже в 2017 году страна могла похвастаться целыми неделями работы без угольных станций.

Этот быстрый переход имеет важное значение для борьбы с изменением климата, и другие страны могут перенять опыт Великобритании. Конечно, у страны были некоторые уникальные преимущества: стареющая угольная инфраструктура требовала замены, а доступ к дешевому природному газу позволил экономически вытеснить уголь. Также важным моментом было отсутствие сильного политического давления со стороны угольной промышленности, что позволило правительствам обеих партий действовать в интересах климатической политики.

Однако есть и универсальные факторы, которые можно применить в других странах. Возобновляемые источники энергии стали самой дешёвой формой генерации электроэнергии в мире, а уголь — самым загрязняющим видом топлива. Регулирование и внедрение норм, заставляющих компании платить за загрязнение окружающей среды и ущерб здоровью людей, делает уголь менее конкурентоспособным по сравнению с экологически чистыми источниками энергии.

Успех Великобритании в переходе на чистую энергию вдохновил новое лейбористское правительство на ускорение сроков декарбонизации. Теперь цель состоит в том, чтобы полностью отказаться от углеродных источников в энергетике к 2030 году, что на пять лет раньше предыдущей цели.

#великобритания #зеленая энергетика #угольная электростанция
Источник: arstechnica.com
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В Великобритании закрыли последнюю угольную электростанцию - страна переходит на зеленую энергетику
klopcha
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Не могу оценить высоко данный материал. 1. Карта отличается усиленным питанием, 3+1 похоже или просто 3 фазы? Не отметил. 2. Не было попытки разгона.
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VAKT
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