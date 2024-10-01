Этот сбой стал третьим подряд за последние месяцы.

Ракета-носитель SpaceX Falcon 9, долгое время считавшаяся надежным средством доставки грузов и экипажей на орбиту, в третий раз за последние три месяца вновь подвела своих создателей. Это вынудило руководство компании временно прекратить запуски до выяснения причин неполадок.

Последний инцидент произошел во время проведения миссии Crew-9 по доставке астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Несмотря на успешное достижение основной цели, когда капсула Dragon с экипажем благополучно пристыковалась к МКС, возникли проблемы на этапе возвращения второй ступени ракеты. Вместо запланированного места приводнения в Тихом океане, ступень совершила посадку в другом районе из-за нештатной работы двигателя при сходе с орбиты.

Этот случай вызывает особое беспокойство, так как он связан с пилотируемым полетом. Предыдущие два инцидента касались только грузовых миссий: в июле произошла утечка кислорода в двигателе Merlin второй ступени, а в августе первая ступень Falcon 9 опрокинулась при посадке на плавучую платформу.

Серия неудач ставит под угрозу амбициозные планы SpaceX на ближайшее будущее. В октябре компания должна осуществить два критически важных запуска: миссию Европейского космического агентства Hera по изучению астероидов и отправку зонда NASA "Europa Clipper" к спутнику Юпитера. Оба проекта имеют ограниченные стартовые окна, что создает дополнительное давление на инженеров SpaceX, работающих над устранением неисправностей.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) также подключится к расследованию последнего инцидента. Это стандартная процедура при возникновении нештатных ситуаций в космической отрасли, особенно когда речь идет о пилотируемых полетах.

Несмотря на возникшие трудности, SpaceX сохраняет оптимизм и уверенность в своих технологиях. Компания известна своим быстрым и эффективным подходом к решению технических проблем. Однако эта серия неудач может потребовать более тщательного анализа и, возможно, пересмотра некоторых аспектов конструкции или процедур запуска ракет Falcon 9.

Ситуация с Falcon 9 напоминает о сложности и рисках космических полетов. Даже самые надежные системы могут давать сбои, что подчеркивает важность постоянного совершенствования технологий и процедур безопасности в космической отрасли.

В ближайшие недели все внимание космического сообщества будет приковано к SpaceX и результатам расследования. От того, насколько быстро и эффективно компания сможет решить возникшие проблемы, зависит не только ее репутация, но и график важнейших научных миссий, запланированных на ближайшее будущее.