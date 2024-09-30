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Fantoci
Эксперты утверждают, что потепление океана стало причиной разрушительных ураганов на прошлой неделе
Ураган "Хелен", изначально казавшийся обычным скоплением гроз у Юкатана, в середине сентября стремительно трансформировался в мощный ураган.

В последние годы мировое научное сообщество выявило тревожную тенденцию: повышение температуры мирового океана приводит к усилению мощности и частоты тропических циклонов. Недавние события в Северной Америке ярко продемонстрировали эту проблему.

Два мощных урагана - Хелен в США и Джон в Мексике - стали наглядным примером того, как потепление водных масс влияет на интенсивность стихийных бедствий. Эти циклоны, изначально не вызывавшие серьезных опасений у метеорологов, в кратчайшие сроки трансформировались в разрушительные стихийные явления.

Ураган Хелен, зародившийся у берегов Юкатана, преподнес синоптикам неприятный сюрприз. Национальный центр ураганов США (NHC) первоначально классифицировал его как незначительное тропическое возмущение. Однако аномально теплые воды Мексиканского залива послужили мощным катализатором развития шторма. За рекордно короткий срок - менее трех суток - скорость ветра в эпицентре урагана возросла с 63 до 209 км/ч. Этот случай вошел в историю NHC как самая стремительная эскалация тропического возмущения до уровня полноценного урагана.

Параллельно с этим, на тихоокеанском побережье Мексики разворачивался не менее драматичный сценарий. Ураган Джон, еще недавно числившийся обычным тропическим штормом, в считанные часы достиг третьей категории опасности. Он обрушился на южные районы страны на двое суток раньше, чем предполагали специалисты. Исследователи связывают столь стремительное усиление циклона с повышенной температурой поверхностных вод Тихого океана.

Научные изыскания показывают, что компактные штормы особенно подвержены быстрой интенсификации. Ураган Джон, обладая именно такими характеристиками, наглядно подтвердил эту теорию.

Эксперты-метеорологи уже бьют тревогу: явление молниеносного усиления ураганов становится все более распространенным по мере роста температуры морской поверхности. Алекс ДаСилва, специалист по ураганам из AccuWeather, подчеркивает: "Повышение температуры океана создает идеальные условия для зарождения и стремительного развития тропических циклонов".

Эта тенденция ставит под угрозу эффективность традиционных методов подготовки населения к стихийным бедствиям. Обычно жителям рекомендуют готовиться к урагану на одну категорию выше прогнозируемой. Однако феномен быстрой интенсификации делает такой подход малоэффективным.

Проблема не ограничивается лишь Тихоокеанским регионом и Мексиканским заливом. Атлантический океан также демонстрирует тревожные признаки. В начале года эксперты Yale Climate Connections предсказали, что аномально высокая температура вод Атлантики может спровоцировать небывало активный сезон ураганов. Их прогноз подтвердился: ураган Берил установил новый рекорд, достигнув пятой, максимальной категории мощности раньше, чем любой другой ураган в истории наблюдений над Атлантикой. Последствия этого разрушительного циклона были катастрофическими: более 50 погибших и миллионы людей, оставшихся без электроснабжения в странах Карибского бассейна.

Таким образом, связь между глобальным потеплением и усилением ураганов становится все более очевидной. Этот факт подчеркивает необходимость принятия срочных мер по борьбе с изменением климата и разработке новых стратегий защиты прибрежных территорий от стихийных бедствий.

#изменение климата #глобальное потепление #ураган джон #ураган хелен
Источник: accuweather.com
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