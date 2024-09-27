Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Ученые считают, что марсианская глина поглотила атмосферу Красной планеты
Современный Марс окутан лишь тонкой газовой оболочкой, но полученные данные указывает на то, что в далеком прошлом планета обладала плотной атмосферой и даже жидкой водой на поверхности.

Ученые предполагают, что именно глина, придающая Марсу его характерный красный цвет, могла стать причиной исчезновения значительной части атмосферы планеты. Эта гипотеза предлагает новый взгляд на то, почему атмосфера Марса сегодня настолько разрежена, хотя когда-то, по мнению ученых, она была значительно плотнее.

Последние несколько лет атмосфера Марса является одной из самых обсуждаемых тем в научном сообществе. Несмотря на то, что в настоящее время она крайне разрежена, данные указывают на то, что когда-то на Марсе была жидкая вода. Это позволяет предположить, что в прошлом атмосфера Марса была значительно более плотной и могла поддерживать водные ресурсы. Однако остается неясным, почему она исчезла.

Исследователи Массачусетского технологического института (MIT) выдвинули гипотезу, что ключ к этой загадке может заключаться в марсианской глине. В недавно опубликованной статье ученые Джошуа Мюррей и Оливер Ягоутц утверждают, что минерал, содержащийся в марсианской глине, мог сыграть важную роль в исчезновении углекислого газа из атмосферы планеты миллиарды лет назад.

Согласно последним исследованиям, глина на Марсе содержит минерал под названием смектит, который обладает способностью поглощать углекислый газ. По мнению ученых, этот процесс начался примерно 3,7 миллиарда лет назад и мог продолжаться вплоть до 2,9 миллиардов лет назад — в поздний Ноахийский и Гесперийский периоды истории Марса. Смектит мог поглощать значительные объемы углекислого газа, что привело к истощению атмосферы.

Такие выводы основываются на предыдущих исследованиях, проведенных учеными Мюрреем и Ягоутцем. В своих работах они доказали, что смектит сыграл важную роль в климатических изменениях на Земле. Во время тектонической активности на нашей планете, когда океаническая кора сталкивалась с континентальными плитами, смектит, образовавшийся при выветривании пород, поглощал углерод, способствуя снижению концентрации углекислого газа в атмосфере и охлаждению климата.

Распределение предполагаемых залежей смектита под поверхностью Марса.

На Земле тектонические процессы приводят к появлению смектита, однако на Марсе подобной тектонической активности нет. Поэтому исследователи предполагают, что смектит на Марсе образовался в результате иных процессов. Они полагают, что глина на поверхности планеты могла возникнуть из-за длительных химических реакций, происходящих между водой, содержащейся в коре Марса, и минералом оливином. Этот процесс высвобождал водород, который затем вступал в реакцию с углекислым газом, образуя метан. Метан, в свою очередь, мог быть захвачен глиной, тем самым сокращая количество углекислого газа в атмосфере.

Мюррей и Ягоутц предполагают, что атмосфера Марса не совсем исчезла, а на самом деле может быть «спрятана» в слоях глины под поверхностью планеты. Они считают, что углекислый газ активно поглощался минералами на протяжении миллиардов лет, что и привело к значительному сокращению плотности атмосферы.

Интересно, что метан, захваченный в марсианской глине, может оказаться полезным в будущем. По мнению ученых, его можно использовать как источник энергии для космических миссий или в процессе терраформирования — попытки создать условия на Марсе, пригодные для жизни. Метан и водород обладают мощными парниковыми эффектами, что делает их перспективными для создания более теплой атмосферы на Красной планете.

Если гипотеза о метане, запертом в марсианской глине, подтвердится, это откроет новые возможности для долгосрочных космических миссий. Метан может стать ценным топливом для космических кораблей, что особенно актуально для будущих экспедиций на Марс и возвращения с планеты. Кроме того, его можно использовать для создания более благоприятных условий на планете, используя парниковый эффект для повышения температуры и увеличения плотности атмосферы, что сделает Марс потенциально обитаемой планетой в будущем.

Таким образом, глина Марса может не только рассказать о прошлом планеты, но и сыграть ключевую роль в ее будущем освоении.

#марс #mit #массачусетский технологический институт #красная планета
Источник: eurekalert.org
+
Написать комментарий (0)
Марсоход Perseverance обнаружил на Красной планете полосатый камень, похожий на зебру
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

С утратой Покровска Украина может потерять половину производства стали из-за дефицита угля
2
В Республике Дагестан запустили крупнейший на Северном Кавказе завод по производству полимерных труб
+
Snapdragon 8 Gen 4 протестировали в составе Galaxy S25 Ultra с частотой 4,47 ГГц
+
Raptor Lake продолжают гореть, Intel выпустила патч, обвинив в проблеме создателей материнских плат
15
Представлен список телефонов Realme, которые будут обновлены до Android 15
+
Hamster Kombat называют главной аферой 2024 года, а разработчиков мошенниками
4
Hyundai и Kia отказываются от Android Auto и будут иметь интегрированную систему с Samsung
+
Intel нашла причину нестабильной работы процессоров Raptor Lake и готовит финальное обновление
6
Пользователи Android и iOS будут видеть синюю галочку рядом с именами проверенных отправителей Gmail
+
Новая модель искусственного интеллекта обеспечивает спутниковые снимки Google Карты без облаков
+
На Вооружении ВС РФ в зоне СВО замечены китайские бронемашины ZFB-05
1
По данным опроса 3DCenter 55% пользователей ПК считают процессоры Ryzen 9000 Zen 5 посредственными
5
NVIDIA пытается сэкономить на GeForce RTX 5080, сделав стартовую цену ниже, чем у GeForce RTX 4080
+
В Дагестане обнаружили подземные майнинговые фермы
2
В России создают лазер для первых отечественных фотолитографов по выпуску процессоров и микросхем
5
Приложение «Дом с Алисой» получило новые возможности работы со сценариями автоматизации
+
На АвтоВАЗе скопилось 15 тысяч новых Vesta из-за проблем с модулями ESP и программным обеспечением
+
be quiet! представила панорамные корпуса с возможностью вертикальной и горизонтальной установки
5
В Google Maps на Android Auto упростили определение полосы движения
1
Примерно у трети сотрудников российских компаний проблемы с распознаванием фишинговых писем
+

Популярные статьи

Сравнение Horizon Zero Dawn оригинальной версии и ремастера
23
Небольшой обзор классических американских фильмов 30-60-х годов прошлого века
1
Почему сборки ПК на китайских Xeon-ах бессмертны
43
Тестирование "игрового" ноутбука ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051
16
Какой SSD емкостью 4 терабайта купить для игрового ПК – 5 интересных моделей
8
Анонс игр на State of Play заставил поклонников Sony бросать деньги в монитор
14
Huawei Mate XT Ultimate - первый в мире тройной складной смартфон
4
Выпущен Installer-SH версии 1.6: Больше автоматизации, исправление ошибок, локализация
13
Ryzen 7 9800X3D выйдет в октябре и может обесценить многие игровые процессоры Intel и AMD
42
Как Neuralink Илона Маска использует шифр языка Вселенной
+

Сейчас обсуждают

Булат Хамидуллин
19:55
Этого весь мир ждëт чтоб закончилась война, и торговать свободно с Россией
Президент Польши заявил, что Запад ждёт окончания украинского кризиса, чтобы вернуться к торговле с Россией
Bernigan
19:51
Правильно вы делаете, что больше на 6600 не собираете, оно везде всирает 3060, абсолютно, 20-30%, во Фростпанке 2 40, позорная гомнокарта. И вот опять в какой то стратежке все полимеры просрала, навск...
Собираем оптимальный игровой компьютер без переплаты, которого вам хватит еще на пять лет
VladTag
19:48
Discord на грани блокировки в России — это может случиться в ближайшие дни
Eppius
19:44
Кстати недорого....
Предзаказ PlayStation 5 Pro доступен в России по цене до 130 тысяч рублей
Eppius
19:43
Дуду кидает из стороны в сторону.
Президент Польши заявил, что Запад ждёт окончания украинского кризиса, чтобы вернуться к торговле с Россией
Лев корл
19:38
Каклы наверно куда то вклинились и фейканули
Три российских пассажирских самолета получили сигналы об угрозе уничтожения
Лев корл
19:36
Сигару нам не нужно, мы не курим Так вот какой у них Жирик японского разлива, главарь ЛДПЯ)))
Сигэру Исиба: новый премьер-министр Японии под санкциями России
Лев корл
19:34
Главное чтобы бюджеты не пилили а разрабатывали свое Можем ведь! Литограф сделали на 350 нм, сделаем и на 28 если захотим
Digital Eclipse опубликовали трейлер нового DLC для сборника Atari 50: The Anniversary Celebration
rodentekb
19:30
Ну так, никто не скажет что haval говно.
Более 50% владельцев китайских автомобилей довольны своим выбором и менять их не собираются
nalimezzz29
19:08
На 5 лет? Конечно...
Собираем оптимальный игровой компьютер без переплаты, которого вам хватит еще на пять лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем